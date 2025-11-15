Мои заказы

Кавказский старт. Гастрономический экспресс

Чем знаменит Кавказ? Правильно: горы, танцы, улыбки, красавицы и отважные джигиты! А основа этого фейерверка впечатлений — самые вкусные блюда народов Кавказа.

Мы познакомимся со средневековыми башнями горной Ингушетии и Осетии, увидим город Владикавказ, столицу Северной Осетии — Алании, а также посетим динамично развивающийся город Грозный.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Горная Ингушетия

Встреча в аэропорту Грозного.

Встреча с угощением — сезонные фрукты или ягоды, в несезон — пироги.

Рекомендуемый рейс: по запросу в первой половине дня.

Трансфер в Джейрахский район, в горную Ингушетию, с одной остановкой.

Посещение средневекового башенного города Эгикал.

В преданиях говорится, что именно отсюда началось расселение ингушей в древние времена.

В эпоху позднего средневековья Эгикал был культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии.

Люди здесь жили сотни лет, город опустел в годы Великой Отечественной войны.

Обед с форелью (включен в стоимость тура).

Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале.

Потрясающий вид на всю Ассинскую долину открывается с высоты горы Цей-Лоам.

Эта гора считается священной у ингушей, в старину здесь проводили языческие обряды.

Прекрасная возможность сделать красивые фотографии на фоне горной долины.

Размещение в гостинице 3* Магаса.

Свободное время.

Паспорта РФ либо свидетельства о рождении для детей обязательны.

2 день

Горная Осетия

Наше путешествие начнется с самого красивого ущелья Северной Осетии — Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы.

Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон.

Затем, проехав совсем не много, мы заберемся с вами в Дзивгисскую крепость.

Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе.

В ходе экскурсии вы узнаете истории о набегах и как аланы выстроили систему защиты ущелий.

Башня Курта и Тага — башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей.

Фото-площадка — качели над пропастью — впечатляющая фото локация не оставит вас равнодушными!

Арт-объект «Æ».

Паспорта РФ либо свидетельства о рождении для детей обязательны!

Город мёртвых Даргавс — самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном холме, усыпанном множеством склепов.

За этими сооружениями находится сторожевая башня.

Национальный осетинский обед в горах (включен в стоимость).

Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове.

Ледник Колка, печально известен многим из-за трагедии, которая произошла 20 сентября 2002 года, разом похоронив 125 человек, в том числе знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова.

Ледник Колка, проходя, не только стал причиной гибели съемочной группы, но и полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон.

Владикавказ обзорная экскурсия.

Вы увидите сказочную архитектуру Суннитской мечети, построенной 109 лет назад и Мемориал памяти и славы, созданный в XXI веке.

Вас удивит Александровский проспект, на котором располагаются пышные дворцы вельмож, и площадь революционера Штыба недалеко от этого проспекта.

  • Мастер-класс по осетинским пирогам (за доп. плату) и ужин по меню не включен в стоимость. Осетинские пироги – кулинарная визитная карточка Осетии. Узнаете «секреты» особого ингредиента, благодаря которому осетинские пироги любимы всеми без исключения!

Возвращение в отель 3* Магас.

3 день

Чеченская республика. Отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в Грозный.

Обзорная экскурсия (около 2 часов).

Грозный — город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны.

Крепость Грозную возвели в начале XIX века.

Вы побываете в православном храме Архангела Михаила, построенном с крепостью Грозной.

Подъем на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити».

Со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони.

Посетите мечеть «Сердце Чечни».

Обед с чеченскими блюдами (включен в стоимость).

Чеченская кухня отличается количеством блюд из традиционных видов мяса, прежде всего это говядина и баранина, кроме того в кухне вайнахов присутствует большое количество зелени это и лук и черемша и традиционный чабрец.

Очень надеемся, что Вы найдете в Грозном блюда себе по душе, которые попробуете приготовить дома по возращению из нашего путешествия.

Вылет после 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
2-местный номер
Взрослый на основном месте29 500
Ребёнок 5-15 лет на основном месте29 500
1-местное размещение38 350
Ребёнок 5-12 лет на дополнительном месте24 600

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора:

Варианты проживания

Смарт отель 3* Магас

2 ночи

«Смарт отель 3* Магас» открыл свои двери в декабре 2024 года в столице республики Ингушетия, городе Магас.

Проживая в живописном горном районе, гости смогут насладиться завораживающими пейзажами и посетить великолепные национальные парки. Магас привлекает туристов своим уникальным сочетанием традиций и современности, являясь центром притяжения для тех, кто хотел бы познакомиться с историей Северного Кавказа.

Отель предлагает 40 просторных номеров, в том числе люкс, площадью 75 кв. м. Также гости могут воспользоваться услугами ресторана, бара, службы доставки в номера и хаммам.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в рамках тура
  • Проживание в отелях 3
  • Входные билеты по программе
  • Питание: завтраки, обеды на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно
  • Питание, не указанное в программе, или указанное за доп. плату: ужины
  • Индивидуальный трансфер
  • Мастер-класс по осетинским пирогам
  • Доп. ночи в начале и конце тура
  • Услуги, не описанные в программе
Место начала и завершения?
Чеченская Республика, Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужен ли иностранным гражданам пропуск на въезд?

Да, по Ингушетии иностранным гражданам нужно делать пропуск на въезд.

Въезд в пограничную зону возможен при наличия пропуска для иностранных граждан, заявление на пропуск подаётся в Пограничную службу РФ по Ингушетии, г. Магас, либо можно обратиться к нам.

С момента подачи документов заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней

Необходимые документы: паспорт, виза, миграционная карта.

На чем мы будем передвигаться?

Трансферы по маршруту: 6 человек — минивен, если группа 15-18 человек, то спринтер, если 36 человек — 2 спринтера.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

