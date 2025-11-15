2 день

Горная Осетия

Наше путешествие начнется с самого красивого ущелья Северной Осетии — Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы.

Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон.

Затем, проехав совсем не много, мы заберемся с вами в Дзивгисскую крепость.

Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе.

В ходе экскурсии вы узнаете истории о набегах и как аланы выстроили систему защиты ущелий.

Башня Курта и Тага — башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей.

Фото-площадка — качели над пропастью — впечатляющая фото локация не оставит вас равнодушными!

Арт-объект «Æ».

Паспорта РФ либо свидетельства о рождении для детей обязательны!

Город мёртвых Даргавс — самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном холме, усыпанном множеством склепов.

За этими сооружениями находится сторожевая башня.

Национальный осетинский обед в горах (включен в стоимость).

Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове.

Ледник Колка, печально известен многим из-за трагедии, которая произошла 20 сентября 2002 года, разом похоронив 125 человек, в том числе знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова.

Ледник Колка, проходя, не только стал причиной гибели съемочной группы, но и полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон.

Владикавказ — обзорная экскурсия.

Вы увидите сказочную архитектуру Суннитской мечети, построенной 109 лет назад и Мемориал памяти и славы, созданный в XXI веке.

Вас удивит Александровский проспект, на котором располагаются пышные дворцы вельмож, и площадь революционера Штыба недалеко от этого проспекта.

Мастер-класс по осетинским пирогам (за доп. плату) и ужин по меню не включен в стоимость. Осетинские пироги – кулинарная визитная карточка Осетии. Узнаете «секреты» особого ингредиента, благодаря которому осетинские пироги любимы всеми без исключения!

Возвращение в отель 3* Магас.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160