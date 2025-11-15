Мы познакомимся со средневековыми башнями горной Ингушетии и Осетии, увидим город Владикавказ, столицу Северной Осетии — Алании, а также посетим динамично развивающийся город Грозный.
Программа тура по дням
Прибытие. Горная Ингушетия
Встреча в аэропорту Грозного.
Встреча с угощением — сезонные фрукты или ягоды, в несезон — пироги.
Рекомендуемый рейс: по запросу в первой половине дня.
Трансфер в Джейрахский район, в горную Ингушетию, с одной остановкой.
Посещение средневекового башенного города Эгикал.
В преданиях говорится, что именно отсюда началось расселение ингушей в древние времена.
В эпоху позднего средневековья Эгикал был культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии.
Люди здесь жили сотни лет, город опустел в годы Великой Отечественной войны.
Обед с форелью (включен в стоимость тура).
Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале.
Потрясающий вид на всю Ассинскую долину открывается с высоты горы Цей-Лоам.
Эта гора считается священной у ингушей, в старину здесь проводили языческие обряды.
Прекрасная возможность сделать красивые фотографии на фоне горной долины.
Размещение в гостинице 3* Магаса.
Свободное время.
Паспорта РФ либо свидетельства о рождении для детей обязательны.
Горная Осетия
Наше путешествие начнется с самого красивого ущелья Северной Осетии — Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы.
Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон.
Затем, проехав совсем не много, мы заберемся с вами в Дзивгисскую крепость.
Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе.
В ходе экскурсии вы узнаете истории о набегах и как аланы выстроили систему защиты ущелий.
Башня Курта и Тага — башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей.
Фото-площадка — качели над пропастью — впечатляющая фото локация не оставит вас равнодушными!
Арт-объект «Æ».
Город мёртвых Даргавс — самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном холме, усыпанном множеством склепов.
За этими сооружениями находится сторожевая башня.
Национальный осетинский обед в горах (включен в стоимость).
Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове.
Ледник Колка, печально известен многим из-за трагедии, которая произошла 20 сентября 2002 года, разом похоронив 125 человек, в том числе знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова.
Ледник Колка, проходя, не только стал причиной гибели съемочной группы, но и полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон.
Владикавказ — обзорная экскурсия.
Вы увидите сказочную архитектуру Суннитской мечети, построенной 109 лет назад и Мемориал памяти и славы, созданный в XXI веке.
Вас удивит Александровский проспект, на котором располагаются пышные дворцы вельмож, и площадь революционера Штыба недалеко от этого проспекта.
- Мастер-класс по осетинским пирогам (за доп. плату) и ужин по меню не включен в стоимость. Осетинские пироги – кулинарная визитная карточка Осетии. Узнаете «секреты» особого ингредиента, благодаря которому осетинские пироги любимы всеми без исключения!
Возвращение в отель 3* Магас.
Чеченская республика. Отъезд
Завтрак в отеле.
Трансфер в Грозный.
Обзорная экскурсия (около 2 часов).
Грозный — город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны.
Крепость Грозную возвели в начале XIX века.
Вы побываете в православном храме Архангела Михаила, построенном с крепостью Грозной.
Подъем на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити».
Со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони.
Посетите мечеть «Сердце Чечни».
Обед с чеченскими блюдами (включен в стоимость).
Чеченская кухня отличается количеством блюд из традиционных видов мяса, прежде всего это говядина и баранина, кроме того в кухне вайнахов присутствует большое количество зелени это и лук и черемша и традиционный чабрец.
Очень надеемся, что Вы найдете в Грозном блюда себе по душе, которые попробуете приготовить дома по возращению из нашего путешествия.
Вылет после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|2-местный номер
|Взрослый на основном месте
|29 500
|Ребёнок 5-15 лет на основном месте
|29 500
|1-местное размещение
|38 350
|Ребёнок 5-12 лет на дополнительном месте
|24 600
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора:
Варианты проживания
Смарт отель 3* Магас
«Смарт отель 3* Магас» открыл свои двери в декабре 2024 года в столице республики Ингушетия, городе Магас.
Проживая в живописном горном районе, гости смогут насладиться завораживающими пейзажами и посетить великолепные национальные парки. Магас привлекает туристов своим уникальным сочетанием традиций и современности, являясь центром притяжения для тех, кто хотел бы познакомиться с историей Северного Кавказа.
Отель предлагает 40 просторных номеров, в том числе люкс, площадью 75 кв. м. Также гости могут воспользоваться услугами ресторана, бара, службы доставки в номера и хаммам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в рамках тура
- Проживание в отелях 3
- Входные билеты по программе
- Питание: завтраки, обеды на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно
- Питание, не указанное в программе, или указанное за доп. плату: ужины
- Индивидуальный трансфер
- Мастер-класс по осетинским пирогам
- Доп. ночи в начале и конце тура
- Услуги, не описанные в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужен ли иностранным гражданам пропуск на въезд?
Да, по Ингушетии иностранным гражданам нужно делать пропуск на въезд.
Въезд в пограничную зону возможен при наличия пропуска для иностранных граждан, заявление на пропуск подаётся в Пограничную службу РФ по Ингушетии, г. Магас, либо можно обратиться к нам.
С момента подачи документов заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней
Необходимые документы: паспорт, виза, миграционная карта.
На чем мы будем передвигаться?
Трансферы по маршруту: 6 человек — минивен, если группа 15-18 человек, то спринтер, если 36 человек — 2 спринтера.