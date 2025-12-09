Мои заказы

Магия горных троп. Экскурсионный тур на Кавказ осенью

Нас ждёт экскурсия по горным серпантинам, где мы исследуем старинные башни, их каменную кладку, а также древние террасы и тайные ходы скальной крепости. В ущельях царит полная тишина. Мы также посетим некрополь и самую высокогорную православную церковь.
Магия горных троп. Экскурсионный тур на Кавказ осеньюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Магия горных троп. Экскурсионный тур на Кавказ осеньюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Магия горных троп. Экскурсионный тур на Кавказ осеньюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу. Аланский вечер

Заселение в отели до 14:00.

14:00–14:50 Трансфер по отелям города Владикавказ.

15:00–15:50Обед в ресторане «Премьер».

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу:

  • осетинская церковь;
  • Аллея славы;
  • парк «Нартон»;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им. К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • Суннитская мечеть;
  • Центр развития народных художественных промыслов;
  • исторический центр Владикавказа.

19:00 Вы пребудете в ресторан «Кавказ Hall» во Владикавказе, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), национальная кухня Северной Осетии, знаменитые осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов республики и национального ансамбля «Мамисон», ведущий (тамада).

Мастер-класс по национальному осетинскому танцу симд.

22:30 Трансфер в отель.

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу. Аланский вечерПрибытие. Экскурсия по Владикавказу. Аланский вечерПрибытие. Экскурсия по Владикавказу. Аланский вечерПрибытие. Экскурсия по Владикавказу. Аланский вечер
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Горная Ингушетия: Джейрахское ущелье

В 09:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Республику Ингушетию, Джейрахский район.

Наша экскурсия начнется с Дарьяльского ущелья, мы будем ехать по знаменитой Военно-Грузинской дороге.

Дарьяльское ущелье — это грандиозный природный разлом Бокового хребта горной системы Большой Кавказ, по дну которого протекает р. Терек. Его протяженность составляет 12 км.

Джейрахское ущелье — исторический центр самой древней части республики Ингушетия, где сохранились главные исторические памятники. По ущелью проложены многочисленные альпинистские маршруты и тропы для туристов.

Вы увидите натуральное хозяйство местных жителей, которые, как и сто лет назад заготавливают сено на зиму, варят сыр и чтут вековые традиции.

Вы увидите древнюю родовую башню Цуровых, которые по сей день живут рядом с ней, а также древний город Таргим, селение Эгикал и башенный комплекс Вовнушки на отвесных скалах. Гид расскажет вам, для чего возводились такие башни и что символизировали.

Вы также посетите храм Тхаба-Ерды, сооруженный в VIII веке.

Кроме того, вас ждут природные достопримечательности — живописный Ляжгинский водопад (пройдемся по экотропе к водопаду, 3 км, по желанию) и захватывающий дух Цей-Лоамский перевал.

Обед состоится в прекрасном месте на высоте 2 100 м. н.у. м. в ресторане «Цей-Лоам».

Вечером вы вернетесь в отель. Ужин самостоятельный.

Горная Ингушетия: Джейрахское ущельеГорная Ингушетия: Джейрахское ущельеГорная Ингушетия: Джейрахское ущельеГорная Ингушетия: Джейрахское ущелье
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Три ущелья Осетии

В 09.00, после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.

Ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.

Мы посетим Кадаргаванский каньон — место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Средневековая скальная крепость Дзивгис известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке — и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.

Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.

Здесь можно подняться по лестнице отпущения грехов, насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.

13:30 Национальный обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств).

Далее переезд в Даргавскую котловину. Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской «Долиной Фараонов». По живописным горным склонам рассыпался целый «город» из более чем 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.

Покой осетинской Долины Фараонов охраняют величественные сторожевые башни XVI-XVII веков.

По дороге увидим знаменитый арт-объект осетинскую букву «А», башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова младшего (посещение мемориального комплекса погибшей съемочной группе).

17:00 Прибытие во Владикавказ, трансфер по отелям.

Три ущелья ОсетииТри ущелья ОсетииТри ущелья ОсетииТри ущелья Осетии
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести сувенирную продукцию, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение КатегорияTwin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***Завтрак
Владикавказ 4*Стандарт9016590 16562 100123 000121 000Меню
Кадгарон 3*Стандарт7296074 88040 140103 950102 950Меню
Планета Люкс 3*Стандарт7407074 07044 910105 060103 060Шведский стол
Камелия 3*Стандарт6747067 47038 68596 27094 270Меню / Шведский стол

*Цена указана за двух человек при двухместном размещении

**Цена за человека при одноместном размещении

***Цена за троих человек при трехместном размещении

Стоимость проживания в Парк Отель Владикавказ 5* по запросу. Quad по запросу.

Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании, руб:

1 ВЗР2 ВЗР3 ВЗР2 ВЗР+CH4 ВЗР
25 50051 00076 50074 500102 000

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Камелия-в»

3 ночи

Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.

Гостиница «Камелия-в»Гостиница «Камелия-в»Гостиница «Камелия-в»Гостиница «Камелия-в»Гостиница «Камелия-в»Гостиница «Камелия-в»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Парк Отель Владикавказ

3 ночи

Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Парк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель Владикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Владикавказ»

3 ночи

Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. Рядом парк и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.

Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Планета Люкс»

3 ночи

Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе
  • Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле + обеды, указанные в программе
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
  • Экологические сборы на маршрутах
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу
  • Питание: ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Как узнать точное время сбора группы?

Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.

Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей деятельности.

В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где можно поужинать недалеко от отеля?

Рекомендуемые рестораны:

  • «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек 900 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры из Владикавказа

Магия горных троп. Экскурсионный тур на Кавказ
4 дня
-
3%
3 отзыва
Магия горных троп. Экскурсионный тур на Кавказ
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
11 мар в 10:00
18 мар в 10:00
от 32 723 ₽33 735 ₽ за человека
4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
На автобусе
8 дней
2 отзыва
4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 сен в 10:00
25 сен в 10:00
от 84 000 ₽ за человека
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур осенью
На автобусе
7 дней
-
3%
6 отзывов
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур осенью
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 58 394 ₽60 200 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа