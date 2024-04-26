ноя
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Равнинная Ингушетия
Встреча группы в аэропорту Владикавказ.
Групповой трансфер в г. Магас c 13:00-14:00.
13:00 Обед в ресторане.
14:30 Экскурсия по равниной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
19:00 Ужин (за доп. плату).
Заселение в гостинице «Армхи» или корпус “Чайка” (альтернатива гостиница «Артис Плаза»,"Планета Люкс","Империал" апартаменты в Армхи).
Свободное время
Горная Ингушетия
Завтрак в отеле.
Экскурсия по горной Ингушетии.
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии
Башенный комплекс "Эрзи"— один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину
Обед.
Продолжение экскурсии.
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском.
Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
Хамхи — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.
Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России», признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.
18:00 Ужин (за доп. плату).
Горная Осетия, Владикавказ
Завтрак в отеле.
Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.
Даргавс или как по-другому его называют — «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий — найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.
Место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье, где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье — здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Обед в кафе "Папа Жора".
Экскурсия по городу Владикавказ.
Заселение в отель "Планета Люкс" (альтернатива гостиница "Империал" или равноценная замена).
Ужин (за доп. плату).
Грозный
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Выезд в Грозный.
10:30 Экскурсия по городу Грозный.
Храм Михаила Архангела — памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном.
Мечеть "Сердце Чечни"— одна из самых больших мечетей мира.
Грозный Сити — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.
Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.
14:30 Обед в кафе "Театро".
Заселение в отель “Нохчо Стар”, “Эдельвейс”, “Беркат”.
Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека — "Сердце Матери".
Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.
Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего.
Шали. Мечеть “Гордрость мусульман”.
Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.
Возвращение в отель.
19:00 Ужин (за доп. плату).
Дагестан. Сулакский каньон
8:00 Завтрак.
Выезд с вещами в Дагестан.
Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Сулакский каньон — один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.
Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.
Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доплату.
Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.
Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.
Свободное время.
Заселение в гостевой дом.
Горный аул Гуниб
Завтрак.
Переезд в легендарный горный аул Гуниб.
Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.
Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.
Обед из блюд национальной кухни.
Село призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб.
Несмотря на то, что горный аул Гумсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает.
Подняться к аулу можно пешком.
За дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей.
Салтинский водопад.
Ужин (за доп. плату).
Заселение в гостевой дом в Гунибе.
Хунзах
Завтрак.
Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.
Переезд в Хунзах.
Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана.
Водопады Тобот и Итлятляр — вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.
Экстрим парк Матлас.
Это первая в республике виа-феррата — скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор
Каменная чаша.
Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.
Заселение в гостевой дом.
Ужин (за доп. плату).
Дербент, окончание тура
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд на экскурсию по самому древнему городу России — Дербенту.
Посещение крепости Нарын -Кала.
Экскурсия откроет нам древнюю историю крепости, которая тысячи лет защищала город от нашествия кочевников.
Именно здесь проходила часть знаменитого «Шелкового пути».
Прогулка по улочкам Старого города (магалам).
Посещение древней Джума мечети.
В 733 году в каждом из 7 магалов Дербента было построено по одной мечети.
Вместе с этими мечетями была построена большая мечеть для совершения общего пятничного намаза.
Девичьи бани: вы увидите традиционные для Востока Подземные бани, место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).
Обед.
17:00 Выезд в аэропорт г. Махачкалы.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
75000
Стоимость тура при одноместном размещении (single)
89000
Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
67500
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Одноместное размещение в гостевых домах подразумевает проживание в отдельной комнате с общими удобствами (санузлом).
- Проживание в Ингушетии: гостиница «Армхи» или корпус “Чайка” (альтернатива гостиница «Артис Плаза», гостиница «Владикавказ», гостиница «Люкс», гостиница "Планета Люкс", гостевой дом в Джейрахе, в апартаментах в Армхи);
- проживание в Осетии: отель "Планета Люкс" (альтернатива гостиница "Люкс" или равноценная замена);
- проживание в Чечне: “Нохчо Стар” (альтернатива “Централ Сити”, “Дона”);
- проживание в Дагестане: гостевые дома.
Варианты проживания
Гостиница «Армхи»
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Планета-Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
«Владикавказ» 3
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.
Отель «Чайка»
Отель «Чайка Ингушетия» расположен в поселке Армхи, в 34 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. В числе удобств прямой доступ к лыжным склонам, пункт продажи ски-пассов, а также общий лаундж и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней и пунктом обмена валюты.
В каждом номере установлен письменный стол. обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, а в некоторых номерах отеля «Чайка Ингушетия» — и гостиная зона. Во всех номерах гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Чайка Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.
Гостевой дом в Джейрахе
Апартаменты в Армхи
Нохчо Стар
Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.
Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.
Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.
Централ Сити
Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол.
В мини-гостинице Central City Grozny подают континентальный завтрак.
Расстояние от мини-гостиницы до аэропорта Грозного составляет 8 км.
Дона
Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.
Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.
Планета-Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Люкс
Отель «Люкс VIP» с террасой расположен во Владикавказе в регионе Северная Осетия — Алания, в 1,8 км от республиканского стадиона «Спартак» и в 3,1 км от центра Владикавказа. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. За дополнительную плату гости могут воспользоваться частной парковкой.
В каждом номере установлен шкаф для одежды. В числе удобств всех номеров отеля «Гостница Люкс VIP» собственная ванная комната с душем и халатами, телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах есть гостиный уголок. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостевой дом в Дагестане
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (полупансион - завтраки и обеды, кроме завтрака в первый день)
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
- Экскурсии с гидом
- Проживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Махачкалы
- Питание, указанное за доп. плату
- Катание на катерах - стоимость зависит от количества человек
- Спуск в с. Зубутли - стоимость зависит от количества человек
- Подъём в Гамсутль на джипах
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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