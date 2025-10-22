читать дальше

вежливые, всё рассказывают, как куда пройти. Была в этом туре второй раз. Места красивые, экскурсии интересные. В этот раз гид по Ингушетии был не очень. В прошлый раз лучше. Так как я уже посещала Ингушетию, для меня не принципиально, но если первый раз и с таким гидом, даже не поймёте, что это за народ. По большей части молчал. Люди сами спрашивали, просили рассказать. Только тогда говорил. О многих вещах так и не сказал ни слова. В прошлый раз была наслышана о книге. По приезду решила почитать. Была под таким впечатлением. Если почитать отзывы об этой книге, все пишут, что это лучшая книга из всех. А здесь ни слова. Но, в целом, всё понравилось. Да, в прошлый раз писала, чтобы оградили территорию, где как бы кладбище. В этот раз наконец-то оградили. Сказали, только в начале августа. Лучше поздно. И также было пожелание в прошлый раз, чтобы у монастыря было побольше времени. Здесь тоже ничего не изменилось. Не знаю, как там можно за отведённое время залезть и спуститься в монастырь, сходить в церковь, набрать минеральной воды. Ещё там туалет и красивые виды. Приходится что-то выбирать. Люди в Осетии отличные.