Осетия как мечта. Экскурсионный тур осенью

На этническом застолье перед нами выступят артисты в народных образах. Мы отправимся в горы, чтобы увидеть старинные башни и современные арт-объекты. Нас ждёт лёгкий треккинг по экотропе к водопаду, а также завораживающие ущелья. И, конечно же, Владикавказ — столица Северной Осетии.
Осетия как мечта. Экскурсионный тур осенью
Осетия как мечта. Экскурсионный тур осеньюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осетия как мечта. Экскурсионный тур осеньюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Заселение, экскурсия по Владикавказу

Заселение в отели до 14:00.

14:00–14:50 Трансфер по отелям города Владикавказ.

15:00–15:50Обед в ресторане «Медичи».

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу:

  • осетинская церковь;
  • Аллея славы;
  • парк «Нартон»;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им. К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • Суннитская мечеть;
  • Центр развития народных художественных промыслов;
  • исторический центр Владикавказа.

19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

Прибытие. Заселение, экскурсия по Владикавказу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Три ущелья Осетии и Аланский вечер

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

13:00–14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца».

17:00–17:30 Прибытие в отели. Время для переодевания.

18:20–18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).

23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.

В программе:

  • Куртатинское ущелье;
  • Дзивгисская наскальная крепость;
  • Дзивгисский некрополь;
  • Кадаргаванский каньон;
  • с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
  • с. Цмити — средневековое поселение;
  • переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
  • башня Курта и Тага — смотровая площадка;
  • арт-объект осетинская буква «А»;
  • мега качель;
  • Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
  • арт-объект «Колесо Балсага»;
  • переезд в Геналдонское ущелье;
  • с. Кармадон — смотровая площадка на северный склон Главного Кавказского хребта и ледник Колка;
  • мемориал памятипогибшей съемочной группе Сергея Бодрова младшего.

23:30 Трансфер. Возвращение в отель.

Три ущелья Осетии и Аланский вечер
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия в Ингушетию: загадки Джейрахского ущелья

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

14:00–15:00 Обед в горном ресторане «Цей-Лоам».

В программе:

  • Дарьяльское ущелье;
  • переезд в Джейрахское ущелье;
  • башня Цуровых;
  • с. Эрзи — башенный комплекс;
  • экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий трекинг, спортивная обувь);
  • смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на Казбек и Главный Кавказский хребет;
  • с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
  • Ассинское ущелье;
  • Таргим;
  • храм Тхаба-Ерды;
  • переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».

18:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

Экскурсия в Ингушетию: загадки Джейрахского ущелья
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести сувенирную продукцию, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение КатегорияTwin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***Завтрак
Владикавказ 4*Стандарт9980799 80766 921137 463135 463Меню
Кадгарон 3*Стандарт8260284 52244 961118 413116 413Меню
Планета Люкс 3*Стандарт8371283 71249 731120 243119 523Шведский стол
Камелия 3*Стандарт7711277 11243 506111 093110 733Меню

*Цена указана за двух человек при двухместном размещении

**Цена за человека при одноместном размещении

***Цена за троих человек при трехместном размещении

Стоимость проживания в Парк Отель Владикавказ 5* по запросу. Quad по запросу.

Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании, руб:

1 ВЗР2 ВЗР3 ВЗР2 ВЗР+CH4 ВЗР
30 32160 64290 96389 600121 284

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

Отель «Кадгарон»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Камелия-в»

3 ночи

Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.

Гостиница «Камелия-в»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Парк Отель Владикавказ

3 ночи

Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Парк Отель Владикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Владикавказ»

3 ночи

Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. Рядом парк и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.

Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Гостиница «Владикавказ»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Планета Люкс»

3 ночи

Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Гостиница «Планета Люкс»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе
  • Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле + обеды, указанные в программе
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
  • Экологические сборы на маршрутах
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу
  • Питание: ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Как узнать точное время сбора группы?

Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.

Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей деятельности.

В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где можно поужинать недалеко от отеля?

Рекомендуемые рестораны:

  • «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек 900 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

