Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию осенью

Мы совершим променад по гостеприимному Владикавказу, посетим три самых красивых ущелья края и насладимся выступлением народных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов Осетии.
5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусно-пешая экскурсия по Владикавказу

Трансфер от аэропорта и/или ж/д вокзала заказывается отдельно при бронировании тура.

13:00–14:00 Заселение в отели.

14:00–14:50 Трансфер по отелям.

15:00–15:50 Обед в ресторане «Премьер».

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.

19:00 Трансфер по отелям.

В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, Парк «Нартон», площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, Армянская апостольская церковь, Суннитская мечеть.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно за доп. плату.

Прибытие. Автобусно-пешая экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Автобусно-пешая экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Автобусно-пешая экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Автобусно-пешая экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья Осетии и Аланский вечер

Завтрак в отеле.

09:00 После завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию «Три ущелья Осетии».

  1. Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села.
  2. Кадаргаванский каньон — место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта.
  3. Средневековая скальная крепость Дзивгис известна со времен нашествия Тамерлана в XV в. Узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю крепость.
  4. «Духовное сердце Осетии» — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Здесь можно подняться по «лестнице отпущения грехов», насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних аланских храмов.

13:30 Обед в ресторане «Долина Солнца».

  1. Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской «Долиной Фараонов».
  2. По дороге увидим знаменитый арт-объект осетинскую букву «æ».
  3. Башни Курта и Тага, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
  4. Геналдонское ущелье — одно из самых узких и суровых по своей красоте. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова.

17:30 Прибытие во Владикавказ, трансфер по отелям, время для переодевания.

18:40 Трансфер по отелям.

19:00 Вы прибудете в ресторан «Кавказ Hall»,где состоится Аланский вечер — этно- гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен). Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.

Национальная кухня Северной Осетии, знаменитые осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов республики.

А также выступление национального ансамбля «Мамисон», ведущий, мастер-класс по осетинскому танцу «Симд».

Прибытие в отель около 23:00.

Три ущелья Осетии и Аланский вечерТри ущелья Осетии и Аланский вечерТри ущелья Осетии и Аланский вечерТри ущелья Осетии и Аланский вечер
3 день

Отъезд

12:00 Выезд из отеля.

Далее вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувениры в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице, если выбран тариф с проживанием.

Стоимость тура за номер категории стандарт в руб:

Размещение Twin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***Завтрак
Владикавказ 4*68 11068 11045 40094 00092 000Швед. стол/меню
Кадгарон 3*56 64057 92030 76081 30079 000Швед. стол/меню
Планета Люкс 3*57 38057 38033 94082 25080 000Швед. стол
Парк Отель Владикавказ 5*по запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШвед. стол
Камелия 3*52 98052 98029 79076 42074 000Меню
Без проживания1 ВЗР2 ВЗР3 ВЗР4 ВЗР2 ВЗР+CH
21 00042 00063 00084 00061 000

*Цена указана за двух человек при двухместном размещении

**Цена за одного человека при одноместном размещении

***Цена за трёх человек при трехместном размещении

Quad по запросу

Варианты проживания

Парк Отель Владикавказ

2 ночи

Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Парк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель Владикавказ
Кадгарон

2 ночи
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы. В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах гостиная зона с диваном, телевизор и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон
Гостиница «Планета Люкс»

2 ночи

Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»
Владикавказ

2 ночи
Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей. К услугам гостей номера со всем необходимым для полноценного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. На территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты. Работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Есть лобби-бар. Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, ж/д вокзалом — 3 км.
ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
Камелия

2 ночи
В числе удобств номеров шкаф, телевизор, чайник, холодильник и ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на горы. Номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
КамелияКамелияКамелияКамелия
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе
  • Экскурсии по программе с высококвалифицированными гидами
  • Питание по программе: 1 день - обед2 день - завтрак, обед, Аланский вечер в ресторане3 день - завтрак
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак, обед, Аланский вечер в ресторане
  • 3 день - завтрак
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Экосборы на маршрутах
  • Аланский вечер, включая алкоголь
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Экскурсии и входные билеты на объекты, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кросовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок на сайте Большой Страны.

Нужно ли брать наличные?

Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.

Какие рестораны посоветуете?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек 800 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Екатерина
30 окт 2025
Руководители вкладывают в душу в каждый тур, тщательно продумывают всю организацию, чтобы туристам было максимально комфортно. Спасибо за прекрасную организацию и удобную координацию в телеграме.
А
Алевтина
24 окт 2025
Все хорошо.
Е
Елена
30 сен 2025
Аланский вечер. Экскурсионный тур по Северной Осетии 25.09.25-27.09.25. Великолепный тур! Организация, проживание, питание, трансфер-на высшем уровне! Огромная благодарность туроператору "Большая Страна"! Поражена красотами горной Осетии, очень душевный, колоритный-Аланский вечер! Все супер! Отлично!
Аланский вечер. Экскурсионный тур по Северной Осетии 25.09.25-27.09.25. Великолепный тур! Организация, проживание, питание, трансфер-на высшем уровне!Аланский вечер. Экскурсионный тур по Северной Осетии 25.09.25-27.09.25. Великолепный тур! Организация, проживание, питание, трансфер-на высшем уровне!Аланский вечер. Экскурсионный тур по Северной Осетии 25.09.25-27.09.25. Великолепный тур! Организация, проживание, питание, трансфер-на высшем уровне!Аланский вечер. Экскурсионный тур по Северной Осетии 25.09.25-27.09.25. Великолепный тур! Организация, проживание, питание, трансфер-на высшем уровне!Аланский вечер. Экскурсионный тур по Северной Осетии 25.09.25-27.09.25. Великолепный тур! Организация, проживание, питание, трансфер-на высшем уровне!Аланский вечер. Экскурсионный тур по Северной Осетии 25.09.25-27.09.25. Великолепный тур! Организация, проживание, питание, трансфер-на высшем уровне!Аланский вечер. Экскурсионный тур по Северной Осетии 25.09.25-27.09.25. Великолепный тур! Организация, проживание, питание, трансфер-на высшем уровне!Аланский вечер. Экскурсионный тур по Северной Осетии 25.09.25-27.09.25. Великолепный тур! Организация, проживание, питание, трансфер-на высшем уровне!Аланский вечер. Экскурсионный тур по Северной Осетии 25.09.25-27.09.25. Великолепный тур! Организация, проживание, питание, трансфер-на высшем уровне!Аланский вечер. Экскурсионный тур по Северной Осетии 25.09.25-27.09.25. Великолепный тур! Организация, проживание, питание, трансфер-на высшем уровне!

