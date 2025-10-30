2 день

Три ущелья Осетии и Аланский вечер

Завтрак в отеле.

09:00 После завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию «Три ущелья Осетии».

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села. Кадаргаванский каньон — место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта. Средневековая скальная крепость Дзивгис известна со времен нашествия Тамерлана в XV в. Узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю крепость. «Духовное сердце Осетии» — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Здесь можно подняться по «лестнице отпущения грехов», насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних аланских храмов.

13:30 Обед в ресторане «Долина Солнца».

Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской «Долиной Фараонов». По дороге увидим знаменитый арт-объект осетинскую букву «æ». Башни Курта и Тага, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур. Геналдонское ущелье — одно из самых узких и суровых по своей красоте. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова.

17:30 Прибытие во Владикавказ, трансфер по отелям, время для переодевания.

18:40 Трансфер по отелям.

19:00 Вы прибудете в ресторан «Кавказ Hall»,где состоится Аланский вечер — этно- гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен). Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.

Национальная кухня Северной Осетии, знаменитые осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов республики.

А также выступление национального ансамбля «Мамисон», ведущий, мастер-класс по осетинскому танцу «Симд».

Прибытие в отель около 23:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160