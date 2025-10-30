Программа тура по дням
Прибытие. Автобусно-пешая экскурсия по Владикавказу
Трансфер от аэропорта и/или ж/д вокзала заказывается отдельно при бронировании тура.
13:00–14:00 Заселение в отели.
14:00–14:50 Трансфер по отелям.
15:00–15:50 Обед в ресторане «Премьер».
16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.
19:00 Трансфер по отелям.
В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, Парк «Нартон», площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, Армянская апостольская церковь, Суннитская мечеть.
19:00 Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно за доп. плату.
Три ущелья Осетии и Аланский вечер
Завтрак в отеле.
09:00 После завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию «Три ущелья Осетии».
- Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села.
- Кадаргаванский каньон — место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта.
- Средневековая скальная крепость Дзивгис известна со времен нашествия Тамерлана в XV в. Узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю крепость.
- «Духовное сердце Осетии» — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Здесь можно подняться по «лестнице отпущения грехов», насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних аланских храмов.
13:30 Обед в ресторане «Долина Солнца».
- Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской «Долиной Фараонов».
- По дороге увидим знаменитый арт-объект осетинскую букву «æ».
- Башни Курта и Тага, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
- Геналдонское ущелье — одно из самых узких и суровых по своей красоте. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова.
17:30 Прибытие во Владикавказ, трансфер по отелям, время для переодевания.
18:40 Трансфер по отелям.
19:00 Вы прибудете в ресторан «Кавказ Hall»,где состоится Аланский вечер — этно- гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен). Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.
Национальная кухня Северной Осетии, знаменитые осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов республики.
А также выступление национального ансамбля «Мамисон», ведущий, мастер-класс по осетинскому танцу «Симд».
Прибытие в отель около 23:00.
Отъезд
12:00 Выезд из отеля.
Далее вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувениры в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице, если выбран тариф с проживанием.
Стоимость тура за номер категории стандарт в руб:
|Размещение
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Завтрак
|Владикавказ 4*
|68 110
|68 110
|45 400
|94 000
|92 000
|Швед. стол/меню
|Кадгарон 3*
|56 640
|57 920
|30 760
|81 300
|79 000
|Швед. стол/меню
|Планета Люкс 3*
|57 380
|57 380
|33 940
|82 250
|80 000
|Швед. стол
|Парк Отель Владикавказ 5*
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Швед. стол
|Камелия 3*
|52 980
|52 980
|29 790
|76 420
|74 000
|Меню
|Без проживания
|1 ВЗР
|2 ВЗР
|3 ВЗР
|4 ВЗР
|2 ВЗР+CH
|21 000
|42 000
|63 000
|84 000
|61 000
*Цена указана за двух человек при двухместном размещении
**Цена за одного человека при одноместном размещении
***Цена за трёх человек при трехместном размещении
Quad по запросу
Варианты проживания
Парк Отель Владикавказ
Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Кадгарон
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Владикавказ
Камелия
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе
- Экскурсии по программе с высококвалифицированными гидами
- Питание по программе: 1 день - обед2 день - завтрак, обед, Аланский вечер в ресторане3 день - завтрак
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак, обед, Аланский вечер в ресторане
- 3 день - завтрак
- Входные билеты на объекты по программе
- Экосборы на маршрутах
- Аланский вечер, включая алкоголь
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Экскурсии и входные билеты на объекты, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- флисовая куртка (или любая другая);
- фотоаппарат;
- кросовки/удобная обувь;
- зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок на сайте Большой Страны.
Нужно ли брать наличные?
Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.
Какие рестораны посоветуете?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек 800 руб.