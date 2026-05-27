Пять счастливых дней вместе с нами

Описание тура

Ингушетия, Осетия и Верхняя Балкария - добро пожаловать за впечатлениями!

Каждая республика не похожа на другую, но вместе с тем их объединяет горный колорит Кавказа, добрые, гостеприимные люди, вкусная национальная еда!

Мне дорого в этом туре всё, но такое природное явление как Голубые озёра, как европейский средневековый замок Шато Эркен, термальные источники Аушигера, только в этом туре. Сюда приглашаю тех, кто хочет созерцать неспеша: наслаждаясь, впитывая краски и ландшафты, познавая историю кавказских народов через архитектуру замковых комплексов.

За 5 дней вы познакомитесь с культурой и традициями сразу трех республик, посетите лучшие места, природные и исторические памятники.

И все это с надежным, чутким и внимательным сопровождением моей команды.

Программа тура по дням

1 день

Встреча / Равнинная Ингушетия

  • Встреча группы в аэропорту Владикавказ (г. Беслан) или Магас (г. Назрань).

  • Групповой трансфер в г. Магас с 12:00ч. -13:00ч. При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.

  • 14:00 Приветственный обед.

  • 15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.

  • Посещение комплекса Мемориал памяти и славы, посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

  • Посещение этнографического музея в Башне Согласия, самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

  • Заселение в отеле Артис Плаза 2 корпус в г. Магас (альтернатива отель Смарт Отель).

2 день

Горная Ингушетия

  • 08:00-09:00 Завтрак в отеле Выезд с вещами в горную Ингушетию.

  • 09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие. Каждый поворот дороги здесь — открытие: петляющая река то исчезает в глубине, то снова появляется, то справа, то слева, как будто ведёт за собой.

  • Заповедник Эрзи, название которого переводится как орёл, расположен в двух районах Ингушетии Сунженском и Джейрахском.

  • Таргим - относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в Xv—Xvii веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.

  • Хамхи - башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

  • Храм Тхаба-Ерды - это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Также споры ходят и о его названии одни ученые считают, что оно переводится как наша вера, другие наша святыня, а третьи уверены, что наименование означает: 2 000 святых. К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.

  • Вовнушки - победитель конкурса 7 чудес России. Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей. Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте. Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.

  • Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

  • 14:00 Обед за доплату (комплексное меню 800-1000 рублей).

  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

  • Башенный комплекс Эрзи- один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в Xix веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый Viii веком.

  • Заселение в апартаментах в Армхи (альтернатива корпуса Армхичайка, Терк или основной корпус).

3 день

Горная Осетия, Владикавказ

  • 08:00-09:00 Завтрак в отеле.

  • 09:00 Выезд с вещами в Осетию.

  • Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:

  • Даргавс или как по-другому его называют - Город мёртвых, многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов. Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения. Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.

  • Место гибели Сергея Бодрова - Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

  • Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название Кадаргаван (перевал леса). Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.

  • Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию, доплата 1500 рублей на 1 человека при группе от 6 человек).

  • 15:00 Обед в кафе за доплату (комплексное меню 800-1000 рублей).

  • Экскурсия по городу Владикавказ.

  • Заселение в отель Амран (или равноценная замена).

  • Ужин (за доп. плату).

4 день

Верхняя Балкария

  • 08:00-09:00 Завтрак в отеле.

  • 09:00 Выезд в Верхнюю Балкарию, где Вы посетите:

  • Шато-Эркен. Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема. Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.

  • 14:00 Обед в кафе за доплату (комплексное меню 800-1000 рублей).

  • Голубые озера одно из самых таинственных мест на земле.

  • Черекское ущелье. Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.

  • Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.

  • Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С (за доп. плату).

  • 18:00 Возвращение в отель.

5 день

Вылет

  • 08:00-09:00 Завтрак.

  • Свободное время до вылета.

  • Самостоятельно можно погулять по Владикавказу.

  • Дегустация вина в частной винодельне у Константиана Дзаитова. (за доплату, при группе от 10 человек) или мастер-класс по приготовлению уалибахов (за доплату, при группе от 10 человек).

  • Трансфер до аэропорта (за доп. плату) Яндекс. Такси (Отель аэропорт Владикавказ 500-600 руб за машину).

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер от аэропорта до отеля
  • Питание (завтраки, приветственный обед)
  • Экскурсионный трансфер
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Дополнительные расходы
  • Питание по маршруту экскурсий: ужины обеды оплачиваются на месте. Стоимость комплексного меню 800-1000 рублей
  • Экологический сбор в заповедник Эрзи (200 рублей)
  • Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
  • Входные билеты в Шато-Эркен (100 рублей)
  • Вход в Аушигерские термальные источники (400 рублей)
  • Трансфер до Аэропорта (примерно 500-600 рублей за машину)
О чём нужно знать до поездки

  • Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Также рекомендую взять с собой теплые вещи исходя из времени года.

Примерная температура в горах Кавказа:

Лето (+25 - +35);

Осень/Весна (+18 - +25);

Зима (+10 - -2).

  • Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.

В нашем автопарке имеются следующие машины:

Mercedes-Benz Sprinter (18 мест);

Hyundai Starex (11 мест) 2 автомобиля;

Toyota corolla (5 мест).

  • Ждем тебя, наш гость!

Пожелания к путешественнику

  • Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.

  • В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.

Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами).

Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.

Стоимость тура при одноместном размещении составит 53900 рублей.

  • На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 18 человек.

  • Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Зара
Зара — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Зара, уже 17 лет в туризме, побывала в 35 странах мира, показывала и влюбляла туристов в разные континенты и города. Но пришла пандемия и всё, что с ней связано!) И я
стала создавать свои авторские туры по моему любимому Кавказу. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности республик и стран, которые я предлагаю узнать, я понимаю, что на правильном пути. Мои туры наполнены не только красотой Кавказских гор, вкусной экологичной, национальной кухней, но и разными смыслами, что считаю своим достоянием как автора! Я приглашаю художников для экскурсий и плэнеров, где они могут продолжать творчество, йогов - новичков и заядлых профи. Ретриты в местах силы имеют огромный отклик в сердцах моих туристов. Гастрономические и экскурсионные туры заряжают моих гостей энергией и знаниями о своей стране, о кавказских народах, ломая навязанные стереотипы. Мои группы небольшие 5-7 человек. Мы проходим наши маршруты дружной, увлечённой семьёй, а расставаясь остаёмся всегда на связи! Когда счастлив мой гость, счастлива и я! В моих турах включено проживание, питание, трансферы, экскурсии, мастер классы по национальной кухне, фотосессии, много подарочков и сюрпризов! Хочу предупредить! Для туристов из других стран нужно за месяц готовить разрешение на въезд, т к у нас пограничная зона с Грузией. Но это решаемо! Кавказское гостеприимство, заботливое отношение к гостям, нереальной красоты локации и пейзажи, уникальная история- никого из моих гостей не оставила равнодушным. Поэтому я говорю и Вам: приезжайте и почувствуйте всё это сами!

