Описание тура
Ингушетия, Осетия и Верхняя Балкария - добро пожаловать за впечатлениями!
Каждая республика не похожа на другую, но вместе с тем их объединяет горный колорит Кавказа, добрые, гостеприимные люди, вкусная национальная еда!
Мне дорого в этом туре всё, но такое природное явление как Голубые озёра, как европейский средневековый замок Шато Эркен, термальные источники Аушигера, только в этом туре. Сюда приглашаю тех, кто хочет созерцать неспеша: наслаждаясь, впитывая краски и ландшафты, познавая историю кавказских народов через архитектуру замковых комплексов.
За 5 дней вы познакомитесь с культурой и традициями сразу трех республик, посетите лучшие места, природные и исторические памятники.
И все это с надежным, чутким и внимательным сопровождением моей команды.
Программа тура по дням
Встреча / Равнинная Ингушетия
Встреча группы в аэропорту Владикавказ (г. Беслан) или Магас (г. Назрань).
Групповой трансфер в г. Магас с 12:00ч. -13:00ч. При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.
14:00 Приветственный обед.
15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса Мемориал памяти и славы, посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в Башне Согласия, самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в отеле Артис Плаза 2 корпус в г. Магас (альтернатива отель Смарт Отель).
Горная Ингушетия
08:00-09:00 Завтрак в отеле Выезд с вещами в горную Ингушетию.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:
Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие. Каждый поворот дороги здесь — открытие: петляющая река то исчезает в глубине, то снова появляется, то справа, то слева, как будто ведёт за собой.
Заповедник Эрзи, название которого переводится как орёл, расположен в двух районах Ингушетии Сунженском и Джейрахском.
Таргим - относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в Xv—Xvii веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи - башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды - это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Также споры ходят и о его названии одни ученые считают, что оно переводится как наша вера, другие наша святыня, а третьи уверены, что наименование означает: 2 000 святых. К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Вовнушки - победитель конкурса 7 чудес России. Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей. Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте. Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
14:00 Обед за доплату (комплексное меню 800-1000 рублей).
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Башенный комплекс Эрзи- один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в Xix веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый Viii веком.
Заселение в апартаментах в Армхи (альтернатива корпуса Армхичайка, Терк или основной корпус).
Горная Осетия, Владикавказ
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:
Даргавс или как по-другому его называют - Город мёртвых, многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов. Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения. Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова - Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название Кадаргаван (перевал леса). Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию, доплата 1500 рублей на 1 человека при группе от 6 человек).
15:00 Обед в кафе за доплату (комплексное меню 800-1000 рублей).
Экскурсия по городу Владикавказ.
Заселение в отель Амран (или равноценная замена).
Ужин (за доп. плату).
Верхняя Балкария
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд в Верхнюю Балкарию, где Вы посетите:
Шато-Эркен. Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема. Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.
14:00 Обед в кафе за доплату (комплексное меню 800-1000 рублей).
Голубые озера одно из самых таинственных мест на земле.
Черекское ущелье. Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.
Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С (за доп. плату).
18:00 Возвращение в отель.
Вылет
08:00-09:00 Завтрак.
Свободное время до вылета.
Самостоятельно можно погулять по Владикавказу.
Дегустация вина в частной винодельне у Константиана Дзаитова. (за доплату, при группе от 10 человек) или мастер-класс по приготовлению уалибахов (за доплату, при группе от 10 человек).
Трансфер до аэропорта (за доп. плату) Яндекс. Такси (Отель аэропорт Владикавказ 500-600 руб за машину).
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля
- Питание (завтраки, приветственный обед)
- Экскурсионный трансфер
- Экскурсии с гидом
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Дополнительные расходы
- Питание по маршруту экскурсий: ужины обеды оплачиваются на месте. Стоимость комплексного меню 800-1000 рублей
- Экологический сбор в заповедник Эрзи (200 рублей)
- Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
- Входные билеты в Шато-Эркен (100 рублей)
- Вход в Аушигерские термальные источники (400 рублей)
- Трансфер до Аэропорта (примерно 500-600 рублей за машину)
О чём нужно знать до поездки
Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Также рекомендую взять с собой теплые вещи исходя из времени года.
Примерная температура в горах Кавказа:
Лето (+25 - +35);
Осень/Весна (+18 - +25);
Зима (+10 - -2).
Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.
В нашем автопарке имеются следующие машины:
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест);
Hyundai Starex (11 мест) 2 автомобиля;
Toyota corolla (5 мест).
Пожелания к путешественнику
Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.
В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.
Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами).
Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.
Стоимость тура при одноместном размещении составит 53900 рублей.
На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 18 человек.
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.