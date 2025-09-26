Мои заказы

Осетия и Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы

Пять дней отдыха в горной Ингушетии и солнечной Осетии с лучшими гидами Кавказа.

Предлагаем почувствовать эти регионы через танец, вкус пирогов и космические захватывающие дух виды! Мы примем участие в мастер-классе в сыроварне, где приготовим домашний сыр и испечём осетинские пироги. А также погуляем по ущельям и посмотрим на средневековые башни.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
20
мар27
мар3
апр10
апр17
апр24
апр1
мая

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Групповой трансфер с 12:00 до 13:00, аэропорт Беслана «Владикавказ».

14:00 Обед.

Заселение в отель «Планета Люкс» во Владикавказе.

Аланский вечер— погрузимся в культуру Осетии с национальными танцами, традиционной музыкой и угощениями. Вы попробуете осетинские блюда и почувствуете настоящую атмосферу гостеприимства.

2 день

«Город мёртвых». Кармадонское и Фиагдонское ущелья. Мастер-класс

08:00–09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд на экскурсию по самым значимым и памятным местам Осетии:

  • некрополь Даргавс или «Город мёртвых», одно из до сих пор не разгаданных открытий которого — найденные мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола (вход за доп. плату 150 руб.);
  • место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье, где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон;
  • Фиагдонское ущелье, где гости любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья;
  • место, окутанное мифами и легендами — старинная башня Курта и Тага.

Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и сыров.

Обед.

Пешая экскурсия по Владикавказу.

Возвращение в отель. Ужин.

3 день

Алагирское и Цейское ущелья, руины аула Нар

08:00–09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд на экскурсию Алагирское ущелье — Цей:

  • Ныхас Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире;
  • пещера и святилище Сау Бараг (Черный всадник). Место и сам образ Черного всадника окутаны множеством легенд и поверий;
  • Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту всего живущего;
  • гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращен в камень.

Обед. На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника (за доп. плату примерно 300 руб. /чел.), ⁣увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон.

Высокогорный аул Нар — родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка. Зарамагская ГЭС— уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительногообелиска Братьям Газдановым,селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Купание в термальных источниках Терма-Ганах за доп. плату — 500 руб.

Возвращение в отель. Ужин.

4 день

Башни средневековой Ингушетии. Курорт «Армхи»

08:00–09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Джейрахо-Ассинский заповедник;
  • башенный комплекс «Эрзи» — именно здесь был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Обед.

Отдых на территории современного горного курорта «Армхи». Свободное время, чтобы восстановить силы и выбрать приключение по душе:

  • искупаться в открытом бассейне с панорамным видом на горы;
  • подняться на канатной дороге за лучшими снимками ущелья — 400 руб.;
  • совершить конную прогулку;
  • прокатиться с ветерком на квадроциклах — от 1500 руб.;
  • батут — 250 руб;
  • отдохнуть за чашкой кофе в уютном кафе.

Обратите внимание: все активности на курорте оплачиваются дополнительно.

16:00 Возвращение в отель. Ужин.

5 день

Магас. Этнографический музей. Отъезд

08:00–09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд на экскурсию в Магас — столицу Ингушетии. Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы».

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

13:00 Обед.

14:00 Выезд в аэропорт «Владикавказ».

Групповой трансфер в аэропорт «Владикавказ» (рекомендуемый рейс после 16:00).

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость тура
2-местное размещение (dbl, twin)44 700
1-местное размещение (single)52 700
Дети до 10 лет при дополнительном и основном размещении40 500

Внимание! В случае отсутствия пары на подселение гость доплачивает за 1-местное размещение. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами).

Ниже указаны варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Планета люкс

4 ночи

Расположена в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены холодильником и телевизором со спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На территории гостиницы работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Питание, указанное в программе:4 завтрака5 обедов3 ужина, кроме ужина в первый и пятый дни
  • 4 завтрака
  • 5 обедов
  • 3 ужина, кроме ужина в первый и пятый дни
  • Аланский вечер
  • Мастер-класс
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Экскурсионный трансфер
  • Экскурсии по маршруту с гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Входные билеты в некрополь Даргавс - 150 руб
  • Канатная дорога в Алагирском ущелье - примерно 300 руб. /чел
  • Посещение термальных источников - 500 руб
  • Активности на курорте «Армхи»:канатная дорога - 400 руб. батут - 250 руб. квадроциклы - от 1500 руб
  • Канатная дорога - 400 руб
  • Батут - 250 руб
  • Квадроциклы - от 1500 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэропорт Владикавказ (Беслан)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?

Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта.

В случае отмены экскурсии будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Александра
26 сен 2025
Нам всё очень понравилось, сначала переживали за организацию экскурсий, потому что их меняли местами, но потом получилось, что так даже удобнее. Пять дней на Кавказе это очень мало, природа шикарная, везде отличается, много мест осталось неизведанных. После мастер класса, дома, получились осетинские пироги, правда похожий сыр пришлось поискать в Новосибирске. Мы с мужем остались довольны и с лишним весом🤣❤❤🤞
Нам всё очень понравилось, сначала переживали за организацию экскурсий, потому что их меняли местами, но потомНам всё очень понравилось, сначала переживали за организацию экскурсий, потому что их меняли местами, но потомНам всё очень понравилось, сначала переживали за организацию экскурсий, потому что их меняли местами, но потомНам всё очень понравилось, сначала переживали за организацию экскурсий, потому что их меняли местами, но потом
В
Вера
14 авг 2025
Великолепно, мне все очень понравилось!!!
Комфортабельные отели и хорошее питание, особенно обеды во время экскурсий, от души!
Спасибо всей команде гидов, кто с нами путешествовал, всё было очень гостеприимно и душевно.
Прекрасные гиды,
читать дальше

рассказали об истории и культуре каждой республики, было интересно и весело!
Менеджер, Ада, всегда была на связи и помогала с нашими орг моментами, когда они возникали. Если честно, не ожидала увидеть такой сервис.
Особенный привет и мое уважение Вахе ❤️ Ингушетия - навсегда в моем сердце!

А
Алевтина
14 авг 2025
Прекрасно структурированный тур, который позволяет неподготовленным путешественникам посмотреть основные места и не слишком уставать. Размещение в хороших гостиницах, питание прекрасное. Но самое лучшее - гиды! Рамзан и Марта смогли всех
читать дальше

увлечь, беседа была увлекательной и непринуждённой, но очень интересной для всех. А водители Багаудин и Саварбек - мастера своего дела, в дороге с ними очень комфортно. Вообще транспорт был очень комфортный.

