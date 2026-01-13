Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Погрузитесь в уникальную культуру и природу Северной Осетии! Этот активный тур идеально подходит для любителей приключений и тех, кто хочет познакомиться с историей, традициями и живописными ландшафтами региона, найти новых друзей и отдохнуть от повседневной суеты.

Мы организуем мини группы, поэтому каждому участнику уделяем должное внимание.

За наши 5 дней отдыха в Осетии, мы постараемся максимально ознакомить вас с красотами нашей республики, проехаться по самым топовым места. Особенностью и отличием от остальных туров в том что мы проведем все эти дни, проживая в горах, в наших уютных новых коттеджах с бассейном, расположенными в одном из красивейших мест Северной Осетии, туристическом поселке Верхний Фиагдон, где все эти дни будете наслаждаться горными пейзажами. Мы увидим Кармадонское ущелье, посетим множество арт объектов и самый высокий водопад в России, 750 метровый большой Зейгалан, город мертвых в селении Даргавс, охватим Цейское ущелье, где сможете проехаться на канатной дороге, а также искупаться в термальных источниках, посетим Дигорское ущелье и нашу знаменитую лавочку над пропастью с надписью счастье не за горами и еще много интересных мест. Все это в дружеской и позитивной атмосфере с лучшими гидами Осетии. Также в наших домах есть костровые и мангальные зоны, по вечерам по согласованию с участниками группы можем жарить шашлыки и греться у костра и смотреть на звезды.

Наши поездки проходят только на подготовленных и комфортных внедорожниках Toyota, Lexus. Все наши гиды сертифицированные.

Можем организовать этот тур как на больше дней, так и на выходные дни, все индивидуально по вашему запросу. Если у вас своя группа, то по предварительной договоренности можем организовать этот тур индивидуально, для вашей компании. Даты также подберем по вашему запросу!!

Тур гарантирован если в нем будет хотя бы 2 участника!! если не набралась группа и вы одни, примкнете к другому туру, не менее интересному, схожему по нашему, просто с меньшими днями проживания в горах!

Также по желанию можем добавлять в наши экскурсии: рафтинг, парапланы, конные прогулки, квадроциклы и треккинги по согласованию.