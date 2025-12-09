Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.