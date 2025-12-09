Мои заказы

Зов гор: тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии

Откройте для себя удивительную красоту Кавказа в увлекательном туре по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии! Вы увидите живописные ущелья, Голубые озера, потрясающие каньоны, памятники, крепости, некрополи и многое другое.

Каждое место расскажет свою историю! Также вы сможете насладиться природой местных парков и принять участие в этно-гастрономической программе «Аланский вечер». Присоединяйтесь!
Программа тура по дням

1 день

Заселение. Экскурсия по Владикавказу

Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы оплачивается отдельно.

Заселение в отели до 14:00.

14:00-14:50 Трансфер по отелям Владикавказа.

15:00-15:50 Обед в ресторане «Медичи».

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.

В программе:

  • Осетинская церковь;
  • Аллея славы;
  • парк «Нартон»;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • Армянская апостольская церковь;
  • Суннитская мечеть;
  • Центр развития народных Художественных промыслов;
  • исторический центр г. Владикавказа;
  • Суннитская Мечеть.

19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.

Рекомендуемые рестораны вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 900 руб.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Медичи», трансфер.

2 день

Экскурсионная программа «К жемчужинам Кабардино-Балкарии»

08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

13:30-14:30 Обед в ресторане «Верхние Голубые Озера» — национальная кухня.

В программе:

  • Черекская теснина;
  • Чегемское ущелье;
  • с. Бабу Гент — Верхние Голубые озера;
  • Нижнее Голубое озеро (Церик-Кель)/памятник природы;
  • Черекский каньон;
  • пешая часть маршрута по грунтовой дороге (примерно 300 метров);
  • с. Верхняя Балкария;
  • Кюннюм-Эль и сторожевая башня Абаевых (Абай-Кала);
  • аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Кала).

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Верхние Голубые Озера», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.

19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

3 день

Три ущелья Осетии и Аланский вечер

08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца», национальная кухня.

17:00-17:30 Прибытие в отели. (Время для переодевания.)

18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).

23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.

В программе:

  • Куртатинское ущелье;
  • Дзивгиская наскальная крепость;
  • Дзивгиский некрополь;
  • Кадаргаванский каньон;
  • с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
  • с. Цмити — средневековое поселение;
  • переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
  • башня Курта и Тага — смотровая площадка;
  • арт-объект осетинская буква «А»;
  • мега качель;
  • Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
  • арт-объект «Колесо Балсага»;
  • переезд в Геналдонское ущелье;
  • с. Кармадон — смотровая площадка на северный склон Главного Кавказского хребта и ледник Колка;
  • мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова младшего.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца», трансфер, входные билеты в места посещения, по программе, посещение этно-гастрономической программы «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».

23:30 Трансфер. Возвращение в отель.

4 день

Отъезд

12:00 Выезд из отелей.

Далее вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице Владикавказа(если выбран тариф с проживанием) с одно/двух местным размещением с завтраками.

Стоимость указана в руб. для категории стандарт:

РазмещениеSingl*Twin**Double**Triple***DBL+CH***Breakfast/Завтрак
Владикавказ 4*62338 90 64090 640123 713121 713Меню
Кадгарон 3*40378 73 43575 355104 663102 663Меню
Планета Люкс 3*45148 74 54574 545106 493104 493Шведский стол
Камелия 3*38923 67 94567 94597 34396 983Меню

*Цена за человека при одноместном размещении.

**Цена указана за двух человек при двухместном размещении.

***Цена за троих человек при трехместном размещении.

Стоимость проживания в Парк Отель Владикавказ 5* по запросу. Quad по запросу.

Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании, руб:

1 ВЗР2 ВЗР3 ВЗР2 ВЗР+CH4 ВЗР
25 73851 47677 21475 000102 952

Варианты проживания

Владикавказ

3 ночи
Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей. К услугам гостей номера со всем необходимым для полноценного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. На территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты. Работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Есть лобби-бар. Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, ж/д вокзалом — 3 км.
Кадгарон

3 ночи
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы. В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах гостиная зона с диваном, телевизор и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Гостиница «Планета Люкс»

3 ночи

Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Парк Отель Владикавказ

3 ночи

Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Камелия

3 ночи
В числе удобств номеров шкаф, телевизор, чайник, холодильник и ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на горы. Номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах Владикавказа по программе, если выбран тариф с проживанием
  • Трансфер внутри маршрута
  • Экскурсии по программе с гидами
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Экосборы
  • Питание: завтраки в отеле, если выбран тариф с проживанием + обеды
  • Аланский вечер - гастрономический этновечер в ресторане, алкоголь включен
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
  • Трансфер из гостиницы в аэропорт и ж/д вокзал
  • Экскурсии и билеты на объекты не по программе
  • Проживание, если выбран тариф без проживания
  • Питание: завтраки, если выбран тариф без проживания, ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы можно надеть кроссовки или другую удобную обувь.

В межсезонье в горах прохладно, дует ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками.

В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.

В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним связывается сотрудник компании и информирует индивидуально.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Все туры из Владикавказа