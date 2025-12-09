Каждое место расскажет свою историю! Также вы сможете насладиться природой местных парков и принять участие в этно-гастрономической программе «Аланский вечер». Присоединяйтесь!
Программа тура по дням
Заселение. Экскурсия по Владикавказу
Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы оплачивается отдельно.
Заселение в отели до 14:00.
14:00-14:50 Трансфер по отелям Владикавказа.
15:00-15:50 Обед в ресторане «Медичи».
16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.
В программе:
- Осетинская церковь;
- Аллея славы;
- парк «Нартон»;
- площадь В. И. Ленина;
- парк им К. Л. Хетагурова;
- Армянская апостольская церковь;
- Суннитская мечеть;
- Центр развития народных Художественных промыслов;
- исторический центр г. Владикавказа;
- Суннитская Мечеть.
19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.
Рекомендуемые рестораны вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 900 руб.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Медичи», трансфер.
Экскурсионная программа «К жемчужинам Кабардино-Балкарии»
08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
13:30-14:30 Обед в ресторане «Верхние Голубые Озера» — национальная кухня.
В программе:
- Черекская теснина;
- Чегемское ущелье;
- с. Бабу Гент — Верхние Голубые озера;
- Нижнее Голубое озеро (Церик-Кель)/памятник природы;
- Черекский каньон;
- пешая часть маршрута по грунтовой дороге (примерно 300 метров);
- с. Верхняя Балкария;
- Кюннюм-Эль и сторожевая башня Абаевых (Абай-Кала);
- аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Кала).
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Верхние Голубые Озера», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.
19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Три ущелья Осетии и Аланский вечер
08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца», национальная кухня.
17:00-17:30 Прибытие в отели. (Время для переодевания.)
18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).
23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.
В программе:
- Куртатинское ущелье;
- Дзивгиская наскальная крепость;
- Дзивгиский некрополь;
- Кадаргаванский каньон;
- с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
- с. Цмити — средневековое поселение;
- переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
- башня Курта и Тага — смотровая площадка;
- арт-объект осетинская буква «А»;
- мега качель;
- Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
- арт-объект «Колесо Балсага»;
- переезд в Геналдонское ущелье;
- с. Кармадон — смотровая площадка на северный склон Главного Кавказского хребта и ледник Колка;
- мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова младшего.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца», трансфер, входные билеты в места посещения, по программе, посещение этно-гастрономической программы «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».
23:30 Трансфер. Возвращение в отель.
Отъезд
12:00 Выезд из отелей.
Далее вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице Владикавказа(если выбран тариф с проживанием) с одно/двух местным размещением с завтраками.
Стоимость указана в руб. для категории стандарт:
|Размещение
|Singl*
|Twin**
|Double**
|Triple***
|DBL+CH***
|Breakfast/Завтрак
|Владикавказ 4*
|62338
|90 640
|90 640
|123 713
|121 713
|Меню
|Кадгарон 3*
|40378
|73 435
|75 355
|104 663
|102 663
|Меню
|Планета Люкс 3*
|45148
|74 545
|74 545
|106 493
|104 493
|Шведский стол
|Камелия 3*
|38923
|67 945
|67 945
|97 343
|96 983
|Меню
*Цена за человека при одноместном размещении.
**Цена указана за двух человек при двухместном размещении.
***Цена за троих человек при трехместном размещении.
Стоимость проживания в Парк Отель Владикавказ 5* по запросу. Quad по запросу.
Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании, руб:
|1 ВЗР
|2 ВЗР
|3 ВЗР
|2 ВЗР+CH
|4 ВЗР
|25 738
|51 476
|77 214
|75 000
|102 952
Варианты проживания
Владикавказ
Кадгарон
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Парк Отель Владикавказ
Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Камелия
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах Владикавказа по программе, если выбран тариф с проживанием
- Трансфер внутри маршрута
- Экскурсии по программе с гидами
- Входные билеты на объекты по программе
- Экосборы
- Питание: завтраки в отеле, если выбран тариф с проживанием + обеды
- Аланский вечер - гастрономический этновечер в ресторане, алкоголь включен
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
- Трансфер из гостиницы в аэропорт и ж/д вокзал
- Экскурсии и билеты на объекты не по программе
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Питание: завтраки, если выбран тариф без проживания, ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы можно надеть кроссовки или другую удобную обувь.
В межсезонье в горах прохладно, дует ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками.
В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.
В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним связывается сотрудник компании и информирует индивидуально.
Какие рестораны посоветуете для посещения?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
