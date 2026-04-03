Описание тура
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Северной Осетии! Этот активный тур идеально подходит для любителей приключений и тех, кто хочет познакомиться с историей, традициями и живописными ландшафтами региона, найти новых друзей и отдохнуть от повседневной суеты.
Мы организуем мини группы, поэтому каждому участнику уделяем должное внимание.
За наши 3 дня отдыха в Осетии, мы постараемся максимально ознакомить вас с красотами нашей республики, проехаться по самым топовым места. Особенностью и отличием от остальных туров в том что мы проведем все эти дни, проживая в горах, в наших уютных новых коттеджах с бассейном, расположенными в одном из красивейших мест Северной Осетии, туристическом поселке Верхний Фиагдон, где все эти дни будете наслаждаться горными пейзажами. Мы увидим Кармадонское ущелье, посетим множество арт объектов и самый высокий водопад в России, 750 метровый большой Зейгалан, город мертвых в селении Даргавс, охватим Цейское ущелье, где сможете проехаться на канатной дороге, а также искупаться в термальных источниках. Все это в дружеской и позитивной атмосфере с лучшими гидами Осетии. Также в наших домах есть костровые и мангальные зоны, по вечерам по согласованию с участниками группы можем жарить шашлыки и греться у костра и смотреть на звезды.
Наши поездки проходят только на подготовленных и комфортных внедорожниках Toyota, Lexus. Все наши гиды сертифицированы.
Можем организовать этот тур как на больше дней, так и на выходные дни, все индивидуально по вашему запросу. Если у вас своя группа, то по предварительной договоренности можем организовать этот тур индивидуально, для вашей компании. Даты также подберем по вашему запросу!!
Тур гарантирован если в нем будет хотя бы 2 участника!! если не набралась группа и вы одни, примкнете к другому туру, не менее интересному, схожему по нашему, просто с меньшими днями проживания в горах!
Также по желанию можем добавлять в наши экскурсии: рафтинг, парапланы, конные прогулки, квадроциклы и треккинги по согласованию.
Возле наших горных коттеджей есть кафе и рестораны, где при желании можно проводить вечера.
Программа тура по дням
Старинный Владикаказ
В первый день, мы встретим вас в аэропорту, жд вокзале или же вашей гостинице и отправимся на обед-знакомство, где конечно же вы изведуете национальную кухню Осетии, а после мы оправимся в экскурсию по историческому центру Владикавказа, где сможете насладится красивой архитектурой города, ведь Владикавказ не зря считается культурной столицей Северного Кавказа. А после экскурсии мы отправляемся в сразу в горную часть Осетии, в наши уютные коттеджи, где и проведем следующие дни.
В 14.00 сбор всех участников
14.40 Приветственный обед-знакомство
15.30 Городская экскурсия
18.20 Прибытие в наши горные коттеджи
В первый день вам необходимо прибыть в Осетию не позже 14-15.00. Если же у вас не получается, то мы организуем вам трансфер к основной группе.
Тайминги, как и последовательность экскурсий может варьироваться организатором.
Золотое кольцо-топовые локации Осетии
Во второй день поле завтрака мы поедем по самым топовым локациям Осетии. Начнем мы с кармадонского ущелья, где вы узнаете о сошедшем здесь леднике Колка, далее мы посетим наш Даргавссикй некрополь, арт объект Сикфский меч -Акинак, далее совершим небольшой поход в сторону самого высокого водопада России. 750ти метровый водопад Большой Зейгалан и панорамы открывающиеся от него никого не оставит равнодушным. (водопад функционирует в летнее время, для посещения обязательно нужна удобная обувь. Треккинг 40мин.) После вкусного обеда продолжим наше путешествие перевалом на пике которого находится Арт объект буква Ае, сделаем незабываемые фотографии на качелях находящиеся над пропастью и отправимся по горному серпантину в наши коттеджи.
Приблизительный тайминг
8.30 завтрак
9.30 начало экскурсии
10.10 Кармадонское ущелье
10.40 Даргаввсикй некрополь
11.50 Колесо Балсага
12.20 Озеро Мийаги
12.40 Трекинг к водопаду (по желанию)
14.30 Обед
15.30 Арт объект буква Ае
15.45 Качели над пропастью
16.00 Башни Тага и Курта
16.20 Аланский мужской монастырь
16.45 Возвращение в коттеджи
Цейское ущелье - жемчужина Осетии
В третий день после завтрака мы отправимся в жемчужину Осетии, Цейское ущелье. по Дороге мы остановимся и узнаем подробнее о самом большом конном монументе России, скульптуре Уастырджи, увидим арт объект рог изобилия, поднимитесь на канатной дороге, где сможете полюбоваться Сказским ледником. Так же нас ждет обед, а в завершении посетим Зарамагское водохранилище и купание в термальных источниках. (для посещения нужны будут купальники, плавки, тапочки и полотенце). далее возвращение в коттедж.
Приблизительный тайминг.
8.30 завтрак
9.30 начало экскурсии (забираем вещи с собой)
10.10 Наскальный монумент Уастырджи
10.50 Арт объект Рог избилия
11.20 Канатная дорога (цейское ущелье)
13.30 обед
14.50 зарамагское водохранилище
15.50 термальные источники
18.00 возвращение во Владикавказ
Гости которые хотят продолжить путешествовать с нами, можем предложить доп. поездки в Ингушетию, Чеченскую республику(Грозный) и Приэльбрусье+озеро Гижгит и Урочищу Джылы-су и Сулакскому каньену Дагестана. Также организуем дальнейшее проживание в наших коттеджах.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в наших горных коттеджах
- Трансфер из (в) аэропорта и жд вокзала
- Завтраки
- Обеды либо пикники в горах (пикник при согласовании со всеми участниками)
- Полное сопровождение наших гидов
- Работа сертифицированного гида (Позитивные экскурсии и гиды)
- Классные фотографии и видео на память
- Комфортные внедорожники и безопасное вождение (Lexus, Toyota)
- В каждом коттедже по две спальных комнат, один санузел и кухня-гостинная
- Одноместное проживание в отдельной комнате за весь период тура - 12000 руб. (Одноместное размещение не обязательно. Если Вы один/одна прилетели в тур, вы можете подселиться к другому участнику тура, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Но если вдруг так получилось, что вас не с кем объединить в один номер, то одноместное размещение нужно будет брать.)
- Если планируете прилететь в Осетию раньше начала тура, либо же задержаться после тура, можем предоставить вам коттедж, а также проведем вам по вашему желанию однодневные экскурсии, не пересекающиеся с нашим туром (Грозный, Эльбрус, Ингушетия, Дигория, Сулакский каньон и тд.)
Что не входит в цену
- Ужины (походы в караоке и иные заведения)
- Входные билеты - мертвый городок - 150 руб с человека, канатная дорога - 1000 руб с человека, Термальные источники - 500 руб с человека
- Сувениры
- Доп развлечения (рафтинг, парапланы, конные прогулки)
- Если вы или ваша группа хотите на протяжение тура жить в отдельном коттедже, без подселения других участников, доплата будет 7 тыс руб. /сутки за вашу группу
О чём нужно знать до поездки
Это комфортный авторский тур по Осетии, подойдёт для людей с любой физической подготовкой. Он создан для спокойного знакомства с культурой и невероятной природой региона. Все передвижения на комфортном и подготовленном для горных дорог транспорте. Практически до всех наших локаций и достопримечательностей мы доедем на подготовленных автомобилях. Максимальный набор высоты - 2600 метров над уровнем моря (на автомобиле);
По объективным причинам (рекомендации Мчс, возникновение опасности проезда к определенной локации, угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия;
Вы можете приехать в тур как с ручной кладью, так и с чемоданом. На протяжении всего тура вам будет достаточно небольшого рюкзака (не берите чемоданы больших размеров, они вам ни к чему)
Возьмите с собой в горы что нибудь теплое вне зависимости от времени года (в рамках разумного, понятное дело, в августе не нужно брать пуховик)
На протяжении всего тура и на всех локациях мы вас будем полностью сопровождать
В тур можно приехать одному или одной, очень часто наши гости приезжают по одному;
Будем проживать в комфортных отелях либо апартаментах во Владикавказе и передвигаться по всем локациям на комфортабельном транспорте
Данный тур под силу любому человеку со средним здоровьем. Из физических нагрузок - подъем до Мидаграбинских водопадов минут 40. В целом это спокойный тур по самым ярким и живописным местам Осетии. Максимальный набор высоты - 2600 метров над уровнем моря (на автомобиле)
К сожалению, для инвалидов данный тур вряд ли подойдет.
Не забудьте взять с собой купальные принадлежности на горячие источники (купальник, полотенце, тапочки). В Цее канатная дорога поднимает к леднику, туда нужно взять что нибудь теплое. Также лишними не будут солнцезащитные очки.
Девушки могут взять с собой красивые платья для фото в горах.
Организатор вправе менять дни экскурсии по своему усмотрению, при этом за день до поездки обязательно вас предупредят.
Пожелания к путешественнику
Возьмите с собой в горы что нибудь теплое вне зависимости от времени года.
Не забудьте взять купальные принадлежности на горячие источники (купальник, полотенце и тапочки). Лишними не будут и солнцезащитные очки.
Мы рекомендуем в горы одевать закрытую обувь (кроссовки) и воздержаться от коротких шорт, во-первых для личного удобства на туристических тропах, во-вторых предусмотрены остановки у святилищ и храмов, в которые заходить в шортах не разрешено.