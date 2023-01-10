Зимние неповторимые по красоте пейзажи Осетии — прекрасные виды на заснеженные горы, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы — выдающиеся образцы каменного зодчества. Вы увидите Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. По дороге встретите Кадаргаванский каньон — уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города

По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией

Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье

Заключительный день во Владикавказе.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения для заездов с 04.12.2023-03.04.2024:

Размещение Категория номера Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб QUAD Четырм. Breakfast Завтрак Кадгарон Отель 3* стандарт 36900 36900 24300 54675 53325 70200 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* стандарт 40950 40950 29025 61425 60075 - Шв. стол комфорт 44805 44805 31755 62640 61335 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* стандарт 40950 40950 25650 58725 54675 - Шв. стол полулюкс 42750 42750 31500 61425 57375 - Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* стандарт 67050 67050 49050 86400 82350 - Шв. стол Олимп-Плаза 3+ стандарт 46350 46350 33750 64800 63450 70200 Шв. стол Гранд Отель Александровский 4* стандарт 73350 73350 54450 95175 87750 - Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.