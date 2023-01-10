Зимние выходные в Осетии

Групповой тур во Владикавказе
4.7
3 отзыва
Зимние неповторимые по красоте пейзажи Осетии — прекрасные виды на заснеженные горы, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы — выдающиеся образцы каменного зодчества.

Вы увидите Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы.

По дороге встретите Кадаргаванский каньон — уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Зимние выходные в Осетии
Зимние выходные в Осетии
Зимние выходные в Осетии
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
19
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26
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Что вас ожидает:

Три знаменитых ущелья горной Осетии
Три знаменитых ущелья горной Осетии
Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье
Традиционное осетинское застолье
Традиционное осетинское застолье
По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией
Гостеприимный Владикавказ
Гостеприимный Владикавказ
Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Прибытие. Обзорная экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Обзорная экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Обзорная экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Обзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар
4 день

Отъезд

Заключительный день во Владикавказе.

Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.

Трансфер в аэропорт/вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения для заездов с 04.12.2023-03.04.2024:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

QUAD

Четырм.

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3*стандарт369003690024300546755332570200Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3*стандарт4095040950290256142560075-Шв. стол
комфорт4480544805317556264061335-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт4095040950256505872554675-Шв. стол
полулюкс4275042750315006142557375-Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4*стандарт6705067050490508640082350-Шв. стол
Олимп-Плаза 3+стандарт463504635033750648006345070200Шв. стол
Гранд Отель Александровский 4*стандарт7335073350544509517587750-Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3

3 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Номера комфорт с балконами с 4 этажа и выше.

Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3

Отель «Планета Люкс» 3

3 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3

DoubleTree by Hilton 4

3 ночи

Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.

DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4

Гранд Отель Александровский 4

3 ночи

Этот отель находится во Владикавказе, в 7 минутах ходьбы от здания городской администрации. К вашим услугам номера с бесплатным Wi-Fi, спа-центр и ресторан, где подают блюда молекулярной кухни.

Интерьеры всех номеров гранд-отеля "Александровский" элегантно оформлены в старинном стиле. В каждом номере есть кондиционер и телевизор с плоским экраном. В ванных комнатах для гостей приготовлены халаты и тапочки.

Ресторан гранд-отеля "Александровский" оформлен в бежевых и золотистых тонах и специализируется на традиционных блюдах русской кухни. В лобби-баре можно отдохнуть и заказать напитки.

Гости могут расслабиться в паровой бане или заказать массажные процедуры. Кроме того, в отеле есть хаммам.

Гранд Отель Александровский 4Гранд Отель Александровский 4Гранд Отель Александровский 4Гранд Отель Александровский 4Гранд Отель Александровский 4Гранд Отель Александровский 4

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура, встреча в холле отелей
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтрак в отеле + 2 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 400 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 1 950 руб. ребенок до 16 лет - 1 600 руб. детское меню, до 8 лет - 700 руб
  • Взрослый - 1 950 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 600 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 700 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица - российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» может быть группа до 40 чел.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
10 янв 2023
Тур мне очень понравился: от организации до маршрута - все было отлично! За такой короткий период мне удалось посмотреть множество мест, поездка получилась супер насыщенной, позволила отдохнуть и душой и телом)
Трансфер, гиды, персонал отелей - все приветливы, вежливы и компетентны.
Жаль, что у вас нет каких-то бонусов в день рождения, тогда было бы вдвойне приятнее, конечно)
Осталась довольна поездкой, обязательно съезжу еще куда-нибудь с «Большой страной»!:)
Ю
3 апр 2024
Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
Е
3 апр 2024
В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за то, что не понятно было что то с обедами. Во Владикавказе нас кормили, а в других городах нет. Хотя в том году у нас были обеды. И второй момент - это гид Демитрий, который сопровождал нас от Пятигорска до Нальчика. Не интересно вел экскурсии, мало, и плохо с речью у гида, не всегда было понятно, что он говорит(Сам как человек хороший). Но экскурсовод не очень. Самые лучшие у вас гиды во Владикавказе. Второй раз уже в этом убеждаемся. Марат просто любовь, на столько интересно. Человек даже не замолкает, рассказывает все на свете, о быте народа своего, не только о программе экскурсии. Это дорогого стоит. Так еще и завез нас в места красивые, которые не входили в программу, они оказались самыми эпичными. Водитель Сергей, который сопровождал нас во Владикавказе отличный водитель и человек. Второй раз уже попадаем на него.
В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. В программе тура питание не указанное в программе оплачивалось отдельно. Нам жаль, что работа гида на экскурсии от Пятигорска до Нальчика несколько мрачило ваше впечатление о туре. Информацию о его работе мы передадим коллегам в регионе. Приведём с ним разностильную беседу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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