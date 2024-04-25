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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Алагирское ущелье - Цей - аул Нар
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.
Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.
Отъезд
Заключительный день во Владикавказе.
Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхелы.
Трансфер в аэропорт/вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения для заездов с 04.04.2023:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
QUAD
Четырм.
Breakfast
Завтрак
|Камелия 2*
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|36900
|36900
|25200
|54800
|54000
|-
|Завтрак
|Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|39600
|39600
|26100
|58000
|56000
|73800
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3*
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|42700
|42700
|30600
|62700
|60700
|-
|Шв. стол
|комфорт
|04.04.2024-03.12.2024
|46800
|46800
|33750
|68850
|66000
|-
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|42700
|42700
|27400
|61400
|59400
|-
|Шв. стол
|полулюкс
|04.04.2024-03.12.2024
|45900
|45900
|32800
|67500
|64800
|-
|Шв. стол
|DoubleTree by Hilton 4*
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|72450
|81450
|55305
|103275
|94500
|-
|Шв. стол
|Гранд Отель Александровский 4*
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Шв. стол
Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка 7-12 лет.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Гостиница «Владикавказ» 3
Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.
В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.
Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.
Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.
Номера комфорт с балконами с 4 этажа и выше.
Отель «Планета Люкс» 3
Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
DoubleTree by Hilton 4
Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.
Гранд Отель Александровский 4
Этот отель находится во Владикавказе, в 7 минутах ходьбы от здания городской администрации. К вашим услугам номера с бесплатным Wi-Fi, спа-центр и ресторан, где подают блюда молекулярной кухни.
Интерьеры всех номеров гранд-отеля "Александровский" элегантно оформлены в старинном стиле. В каждом номере есть кондиционер и телевизор с плоским экраном. В ванных комнатах для гостей приготовлены халаты и тапочки.
Ресторан гранд-отеля "Александровский" оформлен в бежевых и золотистых тонах и специализируется на традиционных блюдах русской кухни. В лобби-баре можно отдохнуть и заказать напитки.
Гости могут расслабиться в паровой бане или заказать массажные процедуры. Кроме того, в отеле есть хаммам.
Отель «Камелия 2*»
Современный отель «Камелия» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля «Камелия-в» открывается вид на горы. Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Так же можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
- Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура, встреча в холле отелей
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтрак в отеле + 2 обеда/пикника по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 200 руб
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» может быть группа до 40 чел.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Обращались семьей, выбирали тут на 4 дня!
Волшебно! восхитительно!!
Мы всем советуем!
Отличная организация, отношение, забота!
Работа, знание экскурсоводов это нечто. Они с такой любовью и страстью к своей республике, городу, каждой травиночке, камешку относятся! Что незаметно и ты уже хочешь остаться здесь ты!!!
Экскурсоводам огромное спасибо: Давид, Мурат и молодая, красивая и изящная девушка с длинными и слегка кудрявыми волосами и очень красивым именем (извините, оно сложное, не запомнили) золото-специалисты!
Все продумано на «отлично» от и до!
Учитывая, что в эту сумму входят:
-отличный в центре города отель с завтраком(рядом прачечная)
-супер экскурсии, ещё и с обедом
Остаётся время на погулять, расслабиться. Экскурсоводы подробно ответят с советами о том, куда съездить и что посетить отдельно.
Осетия стала моей любовью и мечтой уехать туда!
Прекрасно! Волшебно!
Ездили в апреле (попали на +24-30)
Приятно удивлена безукоризненной организацией тура местным туроператором (от напоминалок в Ватсапе о предстоящих мероприятиях до личного трансфера на мерседесе до аэропорта), гостиничным сервисом, общей атмосферой доброжелательности не только ответственных лиц, но и простых жителей города (я много гуляла по городу), порадовала нематерная молодежь, чистота на улицах (просто не мусорят), что многое в городе благоустраивается … И все это на фоне красивейших горных пейзажей. Не могу не отметить нашего гида Георга, любящего и знающего свое дело и свою малую родину.
Всем вам процветания!
30.09.23