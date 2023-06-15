В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию

Групповой тур во Владикавказе
4.4
3 отзыва
Да-да! Будто «маминым заботливым ручкам» предлагаем Вам довериться и приехать за здоровьем и впечатлениями! В Ингушетии Вы восхититесь красотой пейзажей, чистым воздухом, экологической едой и сможете оздоровиться в программах: детокс, антистресс.

Можно пройти курс лечения (опорно-двигательный аппарат, органы дыхания, аллергия) с самыми квалифицированными врачами.
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
Ближайшие даты:
17
мая
21
июн
5
июл
16
авг
6
сен
11
окт
17
ноя
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даты

Что вас ожидает:

Башенные комплексы
Башенные комплексы
Восхитимся красотой и величием башенных комплексов горной Ингушетии
Кавказская кухня
Кавказская кухня
Познакомимся с национальной кухней Кавказа
Забота о себе
Забота о себе
Получим санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы, заселение. Экскурсия по Ингушетии

Встреча группы в аэропорту Владикавказ.

Групповой трансфер с 13:00-14:00.

13:00 Обед в ресторане "Лучи".

14:30 Экскурсия по равниной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Ужин.

Заселение в гостинице «Армхи».

В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.

Встреча группы, заселение. Экскурсия по ИнгушетииВстреча группы, заселение. Экскурсия по ИнгушетииВстреча группы, заселение. Экскурсия по ИнгушетииВстреча группы, заселение. Экскурсия по Ингушетии
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

Завтрак.

Экскурсия по горной Ингушетии.

  • Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии
  • Башенный комплекс "Эрзи" — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

Обед.

  • Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
  • Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Некоторые из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

  • Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
  • Хамхи — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
  • Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.
  • Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».

Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.

Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.

18:00 Ужин.

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
3 день

Санаторно-курортное лечение

Завтрак.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

Обед.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

18:00 Ужин.

Свободное время.

Санаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечение
4 день

Санаторно-курортное лечение

Завтрак

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

Обед.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

18:00 Ужин.

Свободное время.

Санаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечение
5 день

Санаторно-курортное лечение

Завтрак.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

Обед.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

18:00 Ужин.

Свободное время.

Санаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечение
6 день

Санаторно-курортное лечение

Завтрак.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

Обед.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

18:00 Ужин.

Свободное время.

7 день

Санаторно-курортное лечение

Завтрак

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

Обед.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

18:00 Ужин.

Свободное время.

8 день

Отъезд

Завтрак.

Выселение из отеля.

Выезд в аэропорт (за доп. плату).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Армхи».

Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (single)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
58 00071 50052 500

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.

Варианты проживания

Отель «Армхи»

7 ночей

Горнолыжный и оздоровительный курорт «Армхи» расположен на высоте 1500 метров в Джейрахском районе Ингушетии. Вас ждет дивная природа, чистейший горный воздух и роскошные виды на Кавказский Хребет.

Отель "Армхи", расположенный в Армхи, располагает садом и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, общий лаундж и пункт обмена валюты.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и балкон с видом на город.

Каждое утро в отеле «Армхи Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.

В отеле можно поиграть в бильярд. В окрестностях популярны лыжный спорт и велосипедные прогулки.

Владикавказ находится в 31 км от отеля Armkhi Ingushhetia. Владикавказ, ближайший аэропорт, находится в 57 км.

Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсия по горной Ингушетии (будет проведена согласно свободному от лечения времени)
  • Экскурсия по горной равнинной Ингушетии
  • Проживание согласно выбранной категории номера
  • Трехразовое питание
  • Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача
  • Общая сауна
  • Wi-Fi
  • Детская комната
  • Канатная дорога
  • Бассейны
  • Прокат (кроме лыжного снаряжения)
  • Маугли
  • Трансфер по курорту
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Проживание в одноместном номере (по запросу)
  • Трансфер в аэропорт
  • Экскурсия в горную Осетию - 3 000 рублей (по желанию при группе от 6 человек)
  • Экскурсия в Сулакский каньон - 3 500 (по желанию при группе от 6 человек)
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательно иметь при себе паспорт РФ. Если гость иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии. Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
М
15 июня 2023
Добрый день! Ездила в этот тур в декабре, очень понравилось! Отель хороший, достаточно чисто, кормили хорошо. Очень отзывчивый персонал.
Е
30 мар 2023
Тур по Ингушетии "В мамины ручки" понравился наполнением: в нем присутствует экскурсионная программа, а также время для отдыха, расслабления. Ингушетия красива своими величественными горами, интересна древними строениями, богата звенящим от чистоты воздухом. Гостиничный комплекс "Армхи" - это сеть жилых помещений, расположенных на разной высоте. Номера после ремонта, в них новая мебель, новая сантехника. Номера ежедневно убирают, постель меняют 2 раза в неделю, полотенца - ежедневно. Персонал приветлив, дружелюбен. В гостинице "Армхи" есть кафетерий, где можно заказать любые безалкогольные напитки: чай, кофе, коктейли, есть десерты. Также имеется небольшой магазин, где продаются сувениры, вода, соки, орехи и прочая мелочь. Есть туристическое бюро, где можно заказать интересующую экскурсию. Есть кафе, где питаются туристы, но оно небольшое, и когда прибыл большой поток туристов, то посадочных мест не хватило. В кафе организовано питание по системе "шведский стол". Вроде бы есть разнообразие блюд, но все блюда с национальным колоритом, нет диетического питания. Хотелось бы посоветовать расширить блок питания и освоить блюда не только ингушской кухни.
Особо стоит отметить медицинский центр "Синай". Приветливые доктора и мед. персонал. Очень полезные процедуры: массаж, ванны, лимфодренаж, физиопроцедуры и пр. Очень помогает расслабиться и восстановиться.
В целом, тур понравился.
И
30 мар 2024
По поводу путешествия в Дагестан - его надо начинать не в 10 утра, в 9,а лучше в 8. Потому что ехать далеко, пробки, и можно если раньше приехать чуть расширить программу, и дать возможность гиду на более полный рассказ, а нам на впечатления.
По поводу путешествия в Дагестан - его надо начинать не в 10 утра, в 9,а лучшеПо поводу путешествия в Дагестан - его надо начинать не в 10 утра, в 9,а лучшеПо поводу путешествия в Дагестан - его надо начинать не в 10 утра, в 9,а лучше
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации экскурсии в Дагестан и тура в целом. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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