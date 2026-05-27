1 день

Прибытие. Обед и экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр города в ресторан «Медичи», где состоится обед в 15:00.

Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.

Сразу после обеда запланирована автобусно-пешеходная экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

В программе:

Осетинская церковь;

Парк «Нартон»;

Аллея славы;

площадь В. И. Ленина;

парк им К. Л. Хетагурова;

армянская апостольская церковь;

Суннитская мечеть.

В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида-экскурсовода, обед в ресторане.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин самостоятельный.

