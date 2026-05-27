В сердце Кавказа осенью: экскурсионный тур по трем республикам

Это путешествие проведёт вас через три самобытные республики, подарит встречи с колоритным Владикавказом и познакомит с многовековыми традициями народов, живущих среди гор.

Маршрут объединяет знаковые места: от природных ландшафтов Кабардино-Балкарии до древних башенных комплексов Ингушетии и загадочных некрополей Северной Осетии. Вас ждут извилистые ущелья, долины и впечатляющие панорамы Кавказского хребта.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обед и экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр города в ресторан «Медичи», где состоится обед в 15:00.

Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.

Сразу после обеда запланирована автобусно-пешеходная экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

В программе:

  • Осетинская церковь;
  • Парк «Нартон»;
  • Аллея славы;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • Суннитская мечеть.

В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида-экскурсовода, обед в ресторане.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин самостоятельный.

2 день

Экскурсия в Горную Ингушетию: «Жемчужина Джейрахского ущелья»

08:00-08:50 Трансфер из отелей города Владикавказ и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в горном ресторане «Цей-Лоам».

В программе:

  • Дарьяльское ущелье;
  • переезд в Джейрахское ущелье;
  • Башня Цуровых;
  • с. Эрзи — Башенный комплекс;
  • пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий трекинг, спортивная обувь);
  • смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на г. Казбек и Главный Кавказский хребет;
  • с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
  • Ассинское ущелье;
  • Таргим;
  • Храм Тхаба-Ерды;
  • Переезд в экозону к Башенному комплексу «Вовнушки».

В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида-экскурсовода, обед в горном ресторане «Цей-Лоам», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.

18:00 Возвращение в отель.

Ужин самостоятельный.

3 день

Экскурсия «К жемчужинам Кабардино-Балкарии»

08:00-08:50 Трансфер из отелей города Владикавказ и отправление на маршрут.

13:30-14:30 Обед в ресторане «Верхние Голубые Озера» — национальная кухня.

В программе:

  • Черекская теснина;
  • Чегемское ущелье;
  • С. Бабу Гент — Верхние Голубые озера;
  • Нижнее Голубое озеро (Церик-Кель)/Памятник природы;
  • Черекский каньон;
  • пешая часть маршрута по грунтовой дороге вдоль (примерно 300 метров);
  • с. Верхняя Балкария;
  • Кюннюм-Эль и Сторожевая башня Абаевых (Абай-Кала);
  • Аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Кала).

В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида-экскурсовода, обед в ресторане «Верхние Голубые Озера», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин самостоятельный.

4 день

Экскурсия в Северной Осетии «Три Ущелья Осетии + Аланский вечер»

08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца».

В программе:

  • Куртатинское ущелье;
  • Дзивгиская наскальная крепость;
  • Дзивгиский некрополь;
  • Кадаргаванский каньон;
  • с. Верхний Фиагдон — Целебный источник «Хилак»;
  • с. Цмити — средневековое поселение.

Переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу:

  • Башня Курта и Тага — смотровая площадка;
  • арт объект Осетинская буква «А»;
  • Мега качель;
  • Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
  • арт объект «Колесо Балсага».

Переезд в Геналдонское ущелье, с. Кармадон:

  • смотровая площадка на Северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка»;
  • Мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.

17:00-17:30 Прибытие в отели.

Время для переодевания.

18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер».

23:30 Трансфер по отелям г. Владикавказ.

В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида-экскурсовода, обед в ресторане «Долина Солнца», трансфер, входные билеты в места посещения по программе, этно-гастрономическая программа «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».

5 день

Свободный день. Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).

Стоимость тура с проживанием ЗА НОМЕР в зависимости от размещения, в руб:

ГостиницаКатегория2-местное (отдельные кровати)2-местное (двухспальная кровать)1-местное3-местное3-местное, (двое взрослых + ребенок)

«Владикавказ» 4*

завтрак шведский стол/меню

Стандарт10592010592075650142550141000

«Кадгарон» 3*

завтрак шведский стол/меню

Стандарт829808554046370117150116000

«Планета Люкс» 3*

завтрак шведский стол

Стандарт844608446052730119590118630

«Парк Отель Владикавказ» 5*

завтрак шведский стол

Стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросу

«Камелия» 3*

завтрак по меню

Стандарт756607566044430107390106910

Четырехместное размещение — под запрос.

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение1 человек2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека
Без проживания (без завтраков)26850537007900080550107400

Варианты проживания

Гостиница «Владикавказ»

4 ночи

Гостиница «Владикавказ» уютно расположилась в самом сердце города — отсюда открывается восхитительный вид на реку Терек и завораживающие вершины горных хребтов. Поблизости находятся парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

Гостям предлагают разместиться в одном из 203 стильных и эргономичных номеров, где есть всё для комфортного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, а также ванная комната с полотенцами и туалетными принадлежностями.

На территории гостиницы работает роскошный ресторан с несколькими залами — по утрам, с 07:00 до 11:00, здесь можно насладиться сытным завтраком в формате «шведского стола». Кроме того, гости могут заглянуть в лобби‑бар, где подают разнообразные напитки и лёгкие закуски, или выбрать один из банкетных залов разной вместимости для проведения торжеств. Также доступен в аренду конференц‑зал — он оснащён современной техникой и отлично подойдёт для деловых мероприятий.

До железнодорожного вокзала от гостиницы всего 3 км, а до аэропорта — 27 км.

Отель «Кадгарон»

4 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

Гостиница «Планета Люкс»

4 ночи

Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Гостиница «Парк Отель Владикавказ»

4 ночи

Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «Камелия»

4 ночи

Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах г. Владикавказ, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсии по программе с высококвалифицированными гидами
  • Питание: 4 завтрака в отеле (если выбран тариф с проживанием) + 4 обеда по программе
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
  • Экологические сборы на маршрутах
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Питание: завтраки в отеле, если выбран тариф без проживания, ужины
  • Размещение в гостиницах г. Владикавказа, если выбран тариф без проживания
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь.

Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь.

В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно.

Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками.

В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться на места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Куда можно отправиться на ужин во Владикавказе?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отелей:

  • ресторан «Куырой» (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» (восточная кухня);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля «Владикавказ» (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
