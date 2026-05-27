Маршрут объединяет знаковые места: от природных ландшафтов Кабардино-Балкарии до древних башенных комплексов Ингушетии и загадочных некрополей Северной Осетии. Вас ждут извилистые ущелья, долины и впечатляющие панорамы Кавказского хребта.
Программа тура по дням
Прибытие. Обед и экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель до 14:00.
После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр города в ресторан «Медичи», где состоится обед в 15:00.
Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.
Сразу после обеда запланирована автобусно-пешеходная экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.
Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
В программе:
- Осетинская церковь;
- Парк «Нартон»;
- Аллея славы;
- площадь В. И. Ленина;
- парк им К. Л. Хетагурова;
- армянская апостольская церковь;
- Суннитская мечеть.
В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида-экскурсовода, обед в ресторане.
19:00 Возвращение в отель.
Ужин самостоятельный.
Экскурсия в Горную Ингушетию: «Жемчужина Джейрахского ущелья»
Экскурсия в Горную Ингушетию «Жемчужина Джейрахского ущелья»
08:00-08:50 Трансфер из отелей города Владикавказ и отправление на маршрут.
14:00-15:00 Обед в горном ресторане «Цей-Лоам».
В программе:
- Дарьяльское ущелье;
- переезд в Джейрахское ущелье;
- Башня Цуровых;
- с. Эрзи — Башенный комплекс;
- пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий трекинг, спортивная обувь);
- смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на г. Казбек и Главный Кавказский хребет;
- с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
- Ассинское ущелье;
- Таргим;
- Храм Тхаба-Ерды;
- Переезд в экозону к Башенному комплексу «Вовнушки».
В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида-экскурсовода, обед в горном ресторане «Цей-Лоам», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.
18:00 Возвращение в отель.
Ужин самостоятельный.
Экскурсия «К жемчужинам Кабардино-Балкарии»
Экскурсионная программа в Кабардино-Балкарскую Республику «К жемчужинам Кабардино-Балкарии».
08:00-08:50 Трансфер из отелей города Владикавказ и отправление на маршрут.
13:30-14:30 Обед в ресторане «Верхние Голубые Озера» — национальная кухня.
В программе:
- Черекская теснина;
- Чегемское ущелье;
- С. Бабу Гент — Верхние Голубые озера;
- Нижнее Голубое озеро (Церик-Кель)/Памятник природы;
- Черекский каньон;
- пешая часть маршрута по грунтовой дороге вдоль (примерно 300 метров);
- с. Верхняя Балкария;
- Кюннюм-Эль и Сторожевая башня Абаевых (Абай-Кала);
- Аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Кала).
В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида-экскурсовода, обед в ресторане «Верхние Голубые Озера», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.
19:00 Возвращение в отель.
Ужин самостоятельный.
Экскурсия в Северной Осетии «Три Ущелья Осетии + Аланский вечер»
Экскурсионная программа в Северной Осетии «Три Ущелья Осетии + Аланский вечер».
08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца».
В программе:
- Куртатинское ущелье;
- Дзивгиская наскальная крепость;
- Дзивгиский некрополь;
- Кадаргаванский каньон;
- с. Верхний Фиагдон — Целебный источник «Хилак»;
- с. Цмити — средневековое поселение.
Переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу:
- Башня Курта и Тага — смотровая площадка;
- арт объект Осетинская буква «А»;
- Мега качель;
- Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
- арт объект «Колесо Балсага».
Переезд в Геналдонское ущелье, с. Кармадон:
- смотровая площадка на Северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка»;
- Мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.
17:00-17:30 Прибытие в отели.
Время для переодевания.
18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер».
23:30 Трансфер по отелям г. Владикавказ.
В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида-экскурсовода, обед в ресторане «Долина Солнца», трансфер, входные билеты в места посещения по программе, этно-гастрономическая программа «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».
23:30 Трансфер в отель.
Свободный день. Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).
Стоимость тура с проживанием ЗА НОМЕР в зависимости от размещения, в руб:
|Гостиница
|Категория
|2-местное (отдельные кровати)
|2-местное (двухспальная кровать)
|1-местное
|3-местное
|3-местное, (двое взрослых + ребенок)
«Владикавказ» 4*
завтрак шведский стол/меню
|Стандарт
|105920
|105920
|75650
|142550
|141000
«Кадгарон» 3*
завтрак шведский стол/меню
|Стандарт
|82980
|85540
|46370
|117150
|116000
«Планета Люкс» 3*
завтрак шведский стол
|Стандарт
|84460
|84460
|52730
|119590
|118630
«Парк Отель Владикавказ» 5*
завтрак шведский стол
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
«Камелия» 3*
завтрак по меню
|Стандарт
|75660
|75660
|44430
|107390
|106910
Четырехместное размещение — под запрос.
Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|Размещение
|1 человек
|2 человека
|2 взрослых + ребенок
|3 человека
|4 человека
|Без проживания (без завтраков)
|26850
|53700
|79000
|80550
|107400
Варианты проживания
Гостиница «Владикавказ»
Гостиница «Владикавказ» уютно расположилась в самом сердце города — отсюда открывается восхитительный вид на реку Терек и завораживающие вершины горных хребтов. Поблизости находятся парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
Гостям предлагают разместиться в одном из 203 стильных и эргономичных номеров, где есть всё для комфортного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, а также ванная комната с полотенцами и туалетными принадлежностями.
На территории гостиницы работает роскошный ресторан с несколькими залами — по утрам, с 07:00 до 11:00, здесь можно насладиться сытным завтраком в формате «шведского стола». Кроме того, гости могут заглянуть в лобби‑бар, где подают разнообразные напитки и лёгкие закуски, или выбрать один из банкетных залов разной вместимости для проведения торжеств. Также доступен в аренду конференц‑зал — он оснащён современной техникой и отлично подойдёт для деловых мероприятий.
До железнодорожного вокзала от гостиницы всего 3 км, а до аэропорта — 27 км.
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Парк Отель Владикавказ»
Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Камелия»
Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах г. Владикавказ, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсии по программе с высококвалифицированными гидами
- Питание: 4 завтрака в отеле (если выбран тариф с проживанием) + 4 обеда по программе
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
- Экологические сборы на маршрутах
- Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Питание: завтраки в отеле, если выбран тариф без проживания, ужины
- Размещение в гостиницах г. Владикавказа, если выбран тариф без проживания
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулки по городу нужна комфортная обувь.
Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь.
В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно.
Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками.
В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться на места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Куда можно отправиться на ужин во Владикавказе?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отелей:
- ресторан «Куырой» (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» (восточная кухня);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля «Владикавказ» (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.