1 день

Прибытие. Владикавказ

Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в лучший отель в городе, расположенный в самом центре.

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем, встречаемся в холле отеля и идем знакомиться с Владикавказом — городом, расположенном на берегах легендарного Терека!

Местный гид познакомит нас с историей и многогранной культурой уютного Владикавказа, маленького Петербурга.

На пути будет несколько творческих мастерских и арт-объектов, и мы пройдем по впечатляющему проспекту Мира — одной из крупнейших пешеходных улиц в России.

Мы увидим и узнаем, чем сейчас живут владикавказцы и как развивается столица Северной Осетии-Алании.

После прогулки нас будут ждать на ужин в одном из лучших ресторанов города, с живой музыкой, авторской кухней и уютной атмосферой в здании исторической мельницы на набережной реки Терек.

На закуску мы продегустируем горские сыры и сочный осетинский пирог фыдджын, приготовленный по традиционному рецепту.

Также мы попробуем фирменный салат с кавказской халвой и сочной грушей.

Подается с бокалом игристого брюта.

На горячее нам подадут сочное каре барашка, приготовленное на мангале, с овощами гриль в сопровождении полнотелого красного вина сорта Саперави.

Вся еда по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться.

После ужина возвращаемся в отель, отдыхаем!