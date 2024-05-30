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Авторский тур
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Провести отпуск в Грузии, дегустируя вино, гуляя по Тбилиси и любуясь городом любви Сигнахи или поехать в Армению за душевными тостами, древними монастырями, будто выросшими прямо из скалы, и бескрайним озером Севан»
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Мы посетим цех, винные погреба и продегустируем 7 образцов тихих и игристых вин в сопровождении закусок»
12 июня в 10:00
7 сен в 10:00
от 102 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодние чудеса Кавказа
Начало: Г. Пятигорск
«Мастер-класс по дегустации кавказских вин и коньяка»
28 дек в 10:00
от 55 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ в мае
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Мы посетим цех, винные погреба и продегустируем 7 образцов тихих и игристых вин в сопровождении закусок»
от 102 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана30 мая 2024Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
- ЛЛара17 января 2024Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
- ИИрина14 января 2024Новогодние чудеса Кавказа 30.12.2023-05.01.2024. Прекрасно организованный тур. Сбалансирована нагрузка и отдых. Экскурсии очень интересные, насыщенные, познавательные. Экскурсоводы прекрасные, отлично рассказывали, интересно. Спасибо водителю Николаю за то, что всегда были во время на месте, ни разу не опоздали.
- ИИрина11 января 2024Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
- ССветлана9 января 2024Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
- ААлексей25 декабря 2023С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
- ААлёна11 марта 2023Авторский гастрономический тур в Северную ОсетиюОрганизаторы всегда на связи. Все вопросы всегда находили ответы
- ААлёна1 февраля 2023Авторский гастрономический тур в Северную ОсетиюНовогодняя поездка в Осетию безумно понравилась! Природа невероятная, еда вкусная, атмосфера доброжелательная! Я благодарю организаторов за очень интересную и насыщенную программу, все было продумано до мелочей. Почувствовала себя не просто туристом, а гостем в дружной семье, куда хочется вернуться снова!
- ККарина7 января 2023Очень понравился тур! Интересно, познавательно, вокруг красота! Мы остались в восторге
- ААндрей7 января 2023Авторский гастрономический тур в Северную ОсетиюВсе было отлично. Встретили хорошо, гостеприимно. Обстановка как к родственникам в гости приехали😀
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Винные туры»
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