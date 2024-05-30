Винные туры во Владикавказе

Найдено 4 тура в категории «Винные туры» во Владикавказе, цены от 55 400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Провести отпуск в Грузии, дегустируя вино, гуляя по Тбилиси и любуясь городом любви Сигнахи или поехать в Армению за душевными тостами, древними монастырями, будто выросшими прямо из скалы, и бескрайним озером Севан»
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865 за человека
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Мы посетим цех, винные погреба и продегустируем 7 образцов тихих и игристых вин в сопровождении закусок»
12 июня в 10:00
7 сен в 10:00
от 102 000 за человека
Новогодние чудеса Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодние чудеса Кавказа
Начало: Г. Пятигорск
«Мастер-класс по дегустации кавказских вин и коньяка»
28 дек в 10:00
от 55 400 за человека
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ в мае
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ в мае
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Мы посетим цех, винные погреба и продегустируем 7 образцов тихих и игристых вин в сопровождении закусок»
от 102 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Новогодние чудеса Кавказа
    Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
    Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
  • И
    Ирина
    14 января 2024
    Новогодние чудеса Кавказа
    Новогодние чудеса Кавказа 30.12.2023-05.01.2024. Прекрасно организованный тур. Сбалансирована нагрузка и отдых. Экскурсии очень интересные, насыщенные, познавательные. Экскурсоводы прекрасные, отлично рассказывали, интересно. Спасибо водителю Николаю за то, что всегда были во время на месте, ни разу не опоздали.
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
    Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
  • С
    Светлана
    9 января 2024
    Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
    Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
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    программа была всего 6 дней, но по ощущениям не меньше двух недель отдыхали! Вернулись на работу наполненные и вдохновленные! Однозначно сошлись во мнении, что совмещенная программа Грузия+Армения выигрывает! Из столиц голосуем за Тбилиси, а вот природа, горные древние храмы, и что вообще удивительно, еда - это Армения! Ну а солнце, которое нам светило оба дня, и Арарат, который радовал своими очертаниями, это вообще нет слов! Спасибо за ваш труд, за ваше внимание и заботу к каждому участнику! Желаем процветания и новых, интересных маршрутов!!!!

  • А
    Алексей
    25 декабря 2023
    Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
  • А
    Алёна
    11 марта 2023
    Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
    Организаторы всегда на связи. Все вопросы всегда находили ответы
  • А
    Алёна
    1 февраля 2023
    Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
    Новогодняя поездка в Осетию безумно понравилась! Природа невероятная, еда вкусная, атмосфера доброжелательная! Я благодарю организаторов за очень интересную и насыщенную программу, все было продумано до мелочей. Почувствовала себя не просто туристом, а гостем в дружной семье, куда хочется вернуться снова!
  • К
    Карина
    7 января 2023
    Новогодние чудеса Кавказа
    Очень понравился тур! Интересно, познавательно, вокруг красота! Мы остались в восторге
  • А
    Андрей
    7 января 2023
    Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
    Все было отлично. Встретили хорошо, гостеприимно. Обстановка как к родственникам в гости приехали😀

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Винные туры»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
  2. Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
  3. Новогодние чудеса Кавказа
  4. Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ в мае
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Винные туры" можно забронировать 4 тура от 55 400 до 102 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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