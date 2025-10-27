Проверка организма

Важно посетить своего терапевта и сообщить ему о Вашем намерении взойти на гору. Если Вы имеете противопоказания или хронические заболевания терапевт сообщит Вам об этом. Так же Ваш лечащий врач назначит все необходимые именно для Вас обследования. Обычно нужно сдать кровь на анализы и сделать кардиограмму. Для кого то список обследований может быть более обширным.

2. Восполнение дефицитов

Если все хорошо, тогда следующий шаг это восполнение дефицитов.

Правильное питание должно быть всегда, но все понимают, что это нереально. Постарайтесь немного наладить этот аспект, а также сдайте кровь на дефициты различных важных витаминов и минералов. Сделайте это за 3-4 месяца до восхождения. И восполните эти дефициты.

3. Физическая подготовка

Необходимо начинать готовиться минимум за 3-4 месяца до восхождения. Если восхождение налегке без тяжелых рюкзаков, то вам нужно с головой погрузиться в кардио -3 кардиотренировки в неделю. Это может быть именно то, что комфортно вам: бег, кроссфит, прыжки на скакалке, танцы, долгая ходьба в идеале с подъемом вверх. Все то, что задействует ноги и дыхательную систему. Начинайте с комфортного времени занятия и с каждым разом увеличивайте нагрузки.

Дополнительно можно уделить внимание силовым на ноги и спину. умеренно и без фанатизма, нужно просто держать в тонусе эти части тела.

На высоте наш организм испытывает и гипоксию и мы можем искусственно его подготовить к этому. В качестве упражнения подойдет бег на малые дистанции с максимальным ускорением. Между подходами короткие передышки. Следует делать пару таких получасовых тренировок.

Если восхождение под рюкзаком, например Казбек с севера, тогда к вышеописанному следует добавить следующее.

-ходьба по прямой с рюкзаком 20 кг, а также ходьба по лестнице с таким же рюкзаком. Можете на выходных отправляться в поход с грузом в ближайший лес. Важно увеличивать время ходьбы под рюкзаком.

-больше уделяйте времени на силовые для всех частей тела.

4. Отдых и восстановление

За неделю до поездки уменьшите физ нагрузки в 2-3 раза. но не отменяйте совсем.

Оставьте только легкие кардио и постарайтесь больше отдыхать. Тогда ваш организм восстановится и к моменту восхождения будет на 100% готов к нагрузкам.