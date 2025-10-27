Описание тура
Казбек входит в десятку высочайших вершин России, его высота 5033 м. Гора находится на границе России и Грузии.
Наш маршрут проходит по диким местам среди первозданной природы, вдали от цивилизации, поэтому проживание на протяжении всего тура будет в палатках. Здесь нет благов цивилизации в виде ратраков и канаток. Маршрут технически сложнее, чем на Эльбрусе. По пути ждут переправы через реки, скальные участки и открытый ледник. Но есть один бонус - высота значительно ниже, поэтому вашему организму будет проще преодолевать высоту.
Самое главное правило, которое соблюдается в нашем туре - на 1 гида не более 3х участников
Программа тура по дням
Сбор группы и трансфер до погранзаставы
Встреча в аэропорту Владикавказ (до 13.00). Выдача в аренду недостающего снаряжения и трансфер до погранзаставы. Установка лагеря, ужин, брифинг и проверка снаряжения. Завтрак и обед оплачивается лично.
Переход до Кармадонских ванн
Переход под рюкзаком до Кармадонских ванн. На стоянке находятся горячие радоновые ванны в которых можно погреться с видом на ледник Майли.
(Путь 12 км, набор высоты 1500 м - 2270 м)
Переход до Креста
Переход до стоянки Крест. По пути нам предстоит перейти реку через переправу, пересечь ледник и подняться по скальному участку вверх до стоянки.
(Путь 3,6 км, набор высоты 2270 м - 3400 м)
Акклиматизационный выход на 4200м
Акклиматизационный выход на 4200 м. При благоприятной погоде возможно мы перейдем в лагерь на 4200 м и на восхождение пойдем оттуда.
(Путь 1,6 км, набор высоты 3400 м - 4200 м)
Ледовые занятия
День отдыха. Тренировка по самозадержанию на склоне. Подготовка к восхождению и ранний отбой. Этот день можно использовать как резервный.
Восхождение на Казбек
Ранний подьем, завтрак и сборы на восхождение. Время выхода зависит от погоды, а так же от подготовки участников. После восхождения спуск на крест и отдых.
(Путь 10 км, набор высоты 4200 м - 5033 м - 3400 м)
Спуск к радоновым ваннам
Спуск на радоновые ванны и долгожданный отдых в горячей воде.
(Путь 3,7 км, спуск 3400 м - 2270 м)
Возвращение во Владикавказ
Спуск к погранзаставе и трансфер во Владикавказ. Праздничный ужин и поздравление друг друга
(Путь 12 км, спуск 2270 м - 1500 м)
День отъезда
Трансфер участников в аэропорт Владикавказа
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Трансфер Владикавказ - Кармадон - Владикавказ
- Проживание в гостинице во Владикавказе (1 ночь)
- Проживание в палатке на протяжении всего маршрута (палатка предоставляется + каремат (рекомендуем взять свой надувной коврик) )
- Походное питание на протяжение всей программы (кроме дней во Владикавказе)
- Индивидуальный набор снаряжения (каска, обвязка с самостраховкой, карабины, ледоруб, ледобур, спусковое устройства)
- Альпинистская страховка
- Работа опытных гидов-альпинистов 1 на 3 участника
- Регистрация группы в Мчс, спутниковая связь, радиосвязь, Gps
- Групповая аптечка
- Сертификат о восхождении
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Владикавказа и обратно
- Питание во Владикавказе
- Личный перекус (шоколад, орехи, энергетические гели)
- Аренда альпинистского личного снаряжения (одежда, обувь) (25 000)
О чём нужно знать до поездки
Проверка организма
Важно посетить своего терапевта и сообщить ему о Вашем намерении взойти на гору. Если Вы имеете противопоказания или хронические заболевания терапевт сообщит Вам об этом. Так же Ваш лечащий врач назначит все необходимые именно для Вас обследования. Обычно нужно сдать кровь на анализы и сделать кардиограмму. Для кого то список обследований может быть более обширным.
2. Восполнение дефицитов
Если все хорошо, тогда следующий шаг это восполнение дефицитов.
Правильное питание должно быть всегда, но все понимают, что это нереально. Постарайтесь немного наладить этот аспект, а также сдайте кровь на дефициты различных важных витаминов и минералов. Сделайте это за 3-4 месяца до восхождения. И восполните эти дефициты.
3. Физическая подготовка
Необходимо начинать готовиться минимум за 3-4 месяца до восхождения. Если восхождение налегке без тяжелых рюкзаков, то вам нужно с головой погрузиться в кардио -3 кардиотренировки в неделю. Это может быть именно то, что комфортно вам: бег, кроссфит, прыжки на скакалке, танцы, долгая ходьба в идеале с подъемом вверх. Все то, что задействует ноги и дыхательную систему. Начинайте с комфортного времени занятия и с каждым разом увеличивайте нагрузки.
Дополнительно можно уделить внимание силовым на ноги и спину. умеренно и без фанатизма, нужно просто держать в тонусе эти части тела.
На высоте наш организм испытывает и гипоксию и мы можем искусственно его подготовить к этому. В качестве упражнения подойдет бег на малые дистанции с максимальным ускорением. Между подходами короткие передышки. Следует делать пару таких получасовых тренировок.
Если восхождение под рюкзаком, например Казбек с севера, тогда к вышеописанному следует добавить следующее.
-ходьба по прямой с рюкзаком 20 кг, а также ходьба по лестнице с таким же рюкзаком. Можете на выходных отправляться в поход с грузом в ближайший лес. Важно увеличивать время ходьбы под рюкзаком.
-больше уделяйте времени на силовые для всех частей тела.
4. Отдых и восстановление
За неделю до поездки уменьшите физ нагрузки в 2-3 раза. но не отменяйте совсем.
Оставьте только легкие кардио и постарайтесь больше отдыхать. Тогда ваш организм восстановится и к моменту восхождения будет на 100% готов к нагрузкам.