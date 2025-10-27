Мои заказы

Восхождение на Казбек с севера: полностью автономный маршрут

Казбек входит в десятку высочайших вершин России
Описание тура

Казбек входит в десятку высочайших вершин России, его высота 5033 м. Гора находится на границе России и Грузии.

Наш маршрут проходит по диким местам среди первозданной природы, вдали от цивилизации, поэтому проживание на протяжении всего тура будет в палатках. Здесь нет благов цивилизации в виде ратраков и канаток. Маршрут технически сложнее, чем на Эльбрусе. По пути ждут переправы через реки, скальные участки и открытый ледник. Но есть один бонус - высота значительно ниже, поэтому вашему организму будет проще преодолевать высоту.

Самое главное правило, которое соблюдается в нашем туре - на 1 гида не более 3х участников

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы и трансфер до погранзаставы

Встреча в аэропорту Владикавказ (до 13.00). Выдача в аренду недостающего снаряжения и трансфер до погранзаставы. Установка лагеря, ужин, брифинг и проверка снаряжения. Завтрак и обед оплачивается лично.

2 день

Переход до Кармадонских ванн

Переход под рюкзаком до Кармадонских ванн. На стоянке находятся горячие радоновые ванны в которых можно погреться с видом на ледник Майли.

(Путь 12 км, набор высоты 1500 м - 2270 м)

3 день

Переход до Креста

Переход до стоянки Крест. По пути нам предстоит перейти реку через переправу, пересечь ледник и подняться по скальному участку вверх до стоянки.

(Путь 3,6 км, набор высоты 2270 м - 3400 м)

4 день

Акклиматизационный выход на 4200м

Акклиматизационный выход на 4200 м. При благоприятной погоде возможно мы перейдем в лагерь на 4200 м и на восхождение пойдем оттуда.

(Путь 1,6 км, набор высоты 3400 м - 4200 м)

5 день

Ледовые занятия

День отдыха. Тренировка по самозадержанию на склоне. Подготовка к восхождению и ранний отбой. Этот день можно использовать как резервный.

6 день

Восхождение на Казбек

Ранний подьем, завтрак и сборы на восхождение. Время выхода зависит от погоды, а так же от подготовки участников. После восхождения спуск на крест и отдых.

(Путь 10 км, набор высоты 4200 м - 5033 м - 3400 м)

7 день

Спуск к радоновым ваннам

Спуск на радоновые ванны и долгожданный отдых в горячей воде.

(Путь 3,7 км, спуск 3400 м - 2270 м)

8 день

Возвращение во Владикавказ

Спуск к погранзаставе и трансфер во Владикавказ. Праздничный ужин и поздравление друг друга

(Путь 12 км, спуск 2270 м - 1500 м)

9 день

День отъезда

Трансфер участников в аэропорт Владикавказа

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Владикавказ - Кармадон - Владикавказ
  • Проживание в гостинице во Владикавказе (1 ночь)
  • Проживание в палатке на протяжении всего маршрута (палатка предоставляется + каремат (рекомендуем взять свой надувной коврик) )
  • Походное питание на протяжение всей программы (кроме дней во Владикавказе)
  • Индивидуальный набор снаряжения (каска, обвязка с самостраховкой, карабины, ледоруб, ледобур, спусковое устройства)
  • Альпинистская страховка
  • Работа опытных гидов-альпинистов 1 на 3 участника
  • Регистрация группы в Мчс, спутниковая связь, радиосвязь, Gps
  • Групповая аптечка
  • Сертификат о восхождении
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Владикавказа и обратно
  • Питание во Владикавказе
  • Личный перекус (шоколад, орехи, энергетические гели)
  • Аренда альпинистского личного снаряжения (одежда, обувь) (25 000)
О чём нужно знать до поездки

  1. Проверка организма

Важно посетить своего терапевта и сообщить ему о Вашем намерении взойти на гору. Если Вы имеете противопоказания или хронические заболевания терапевт сообщит Вам об этом. Так же Ваш лечащий врач назначит все необходимые именно для Вас обследования. Обычно нужно сдать кровь на анализы и сделать кардиограмму. Для кого то список обследований может быть более обширным.

2. Восполнение дефицитов

Если все хорошо, тогда следующий шаг это восполнение дефицитов.

Правильное питание должно быть всегда, но все понимают, что это нереально. Постарайтесь немного наладить этот аспект, а также сдайте кровь на дефициты различных важных витаминов и минералов. Сделайте это за 3-4 месяца до восхождения. И восполните эти дефициты.

3. Физическая подготовка

Необходимо начинать готовиться минимум за 3-4 месяца до восхождения. Если восхождение налегке без тяжелых рюкзаков, то вам нужно с головой погрузиться в кардио -3 кардиотренировки в неделю. Это может быть именно то, что комфортно вам: бег, кроссфит, прыжки на скакалке, танцы, долгая ходьба в идеале с подъемом вверх. Все то, что задействует ноги и дыхательную систему. Начинайте с комфортного времени занятия и с каждым разом увеличивайте нагрузки.

Дополнительно можно уделить внимание силовым на ноги и спину. умеренно и без фанатизма, нужно просто держать в тонусе эти части тела.

На высоте наш организм испытывает и гипоксию и мы можем искусственно его подготовить к этому. В качестве упражнения подойдет бег на малые дистанции с максимальным ускорением. Между подходами короткие передышки. Следует делать пару таких получасовых тренировок.

Если восхождение под рюкзаком, например Казбек с севера, тогда к вышеописанному следует добавить следующее.

-ходьба по прямой с рюкзаком 20 кг, а также ходьба по лестнице с таким же рюкзаком. Можете на выходных отправляться в поход с грузом в ближайший лес. Важно увеличивать время ходьбы под рюкзаком.

-больше уделяйте времени на силовые для всех частей тела.

4. Отдых и восстановление

За неделю до поездки уменьшите физ нагрузки в 2-3 раза. но не отменяйте совсем.

Оставьте только легкие кардио и постарайтесь больше отдыхать. Тогда ваш организм восстановится и к моменту восхождения будет на 100% готов к нагрузкам.

Светлана
Светлана — Тревел-эксперт
Обожаю горы и путешествия. Впервые побывала в горах в 2018 году и через год переехала жить на Кавказ. Взошла на вершину Эльбруса 10 раз, поднималась на Казбек с севера и юга,
читать дальше

восходила на Арарат и Фишт, проехала на машине всю Турцию и Грузию, ходила в трекинги в Непале. В России была на Алтае, Камчатке, Кольском полуострове, Карелии, Байкале, Кавказе, Калмыкии и готова показывать вам эти места. Мой самый любимый регион - Камчатка. Не могу сказать почему, но если вы там побываете, то обязательно меня поймете. Моя главная миссия в проекте - это организаторская работа. За всей романтикой горных путешествий стоит огромная рутина подготовительных работ. Забронировать гостиницу и трансфер, найти выгодные авиабилеты, оформить пропуски или страховку, ответить на все вопросы, помочь с выбором направления и позже проконсультировать по выбору снаряжения и другим не менее важным вопросам. Кроме организаторской работы я вожу походы, трекинги, наслаждаюсь завораживающими видами, изучаю культуры разных мест, поэтому рядом со мной вы не останетесь равнодушными к тому, что будет нас окружать в туре. Я за уникальные нетипичные локации, неспешное любование, вкусные пикники на природе, изменение программы в зависимости от обстоятельств во благо участникам и против жестких таймингов. Если вам откликается моя позиция, то добро пожаловать в наши туры!

