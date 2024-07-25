7 дней
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: В аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) в 12:30 и на...
54 700₽ за человека
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Дигории: молодёжный тур
Отправиться в треккинг к водопаду, прокатиться на джипах по горам и отдохнуть на базе с бассейном
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт, до 11:30
27 сен в 11:30
33 500₽ за человека
7 дней
Треккинг в Ингушетии
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
6 окт в 10:00
58 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей25 июля 2024Отличный тур, рекомендую всем, кто любит горы и готов пройти по тропам около 15 км в день. Сложность троп разная,
- ТТатьяна8 мая 2024Тур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условия проживания в санатории Армхи,
- ССветлана10 января 2024Треккинг на Кавказе: Осетия и БалкарияСпасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное место.
- ННаталья24 октября 2023Добрый день! Направляю вам отзыв по туру Трекинг в Ингушетии с 8 по 14 октября 2023 года. В данный тур мы с
- ААлександр2 октября 2023Треккинг на Кавказе: Осетия и БалкарияОрганизация тура на должном уровне!
- ММария12 сентября 2023Треккинг на Кавказе: Осетия и БалкарияОрганизация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталей тура. Трансфер из города и обратно, питание и экскурсии, обо всем этом вообще думать не нужно было, все было грамотно и чётко по расписанию.
- ССветлана3 мая 2023Добрый день! Тур получился очень насыщенный и запоминающийся. Компания собралась шикарная, погода не подвела. Гид Илья Волков выше всех похвал, очень внимательный, давал очень много дельных советов, поддерживал в трудные моменты, настоящий профессионал. Ну и природа просто невероятная.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Треккинг и походы»
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