Треккинг во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «Треккинг и походы» во Владикавказе, цены от 33 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Пешая
1 отзыв
7 дней
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: В аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) в 12:30 и на...
54 700 за человека
Экспресс-перезагрузка в Дигории: молодёжный тур
Пешая
Джиппинг
На машине
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Дигории: молодёжный тур
Отправиться в треккинг к водопаду, прокатиться на джипах по горам и отдохнуть на базе с бассейном
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт, до 11:30
27 сен в 11:30
33 500 за человека
Треккинг в Ингушетии
Пешая
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Треккинг в Ингушетии
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
6 окт в 10:00
58 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    25 июля 2024
    Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
    Отличный тур, рекомендую всем, кто любит горы и готов пройти по тропам около 15 км в день. Сложность троп разная,
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    но вся группа прошла, хоть и разный уровень подготовки. Отель Тана парк очень удобная локация, 5 маршрутов в пешей доступности от гостиницы, прекрасные номера и кухня. Иван - отличный гид!

  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Треккинг в Ингушетии
    Тур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условия проживания в санатории Армхи,
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    уровень гостиницы даже приятно удивил. Прекрасная интересная программа, также в санатории есть чем заняться и где погулять, если решил пропустить восхождение. Группа была очень разная по возрасту - от 13 до 65 лет, справились все, но я бы точно не рекомендовала этот тур тем, у кого есть проблемы с коленями и тем, кто не готов ходить по 12-15 км. (в гору и с горы) каждый день. Треккинговые палки обязательны.

    Тур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условия
  • С
    Светлана
    10 января 2024
    Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
    Спасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное место.
    Спасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное местоСпасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное местоСпасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное место
  • Н
    Наталья
    24 октября 2023
    Треккинг в Ингушетии
    Добрый день! Направляю вам отзыв по туру Трекинг в Ингушетии с 8 по 14 октября 2023 года. В данный тур мы с
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    мужем попали абсолютно случайно, так как наша группа для похода в Архыз в эти же дни не собралась и нас за два дня до начала нашего отпуска уведомили об этом)) Когда первый шок прошёл, я начала анализировать ситуацию и поняла, что ничего случайного в этой жизни нет! Покупали путёвку через турфирму Большая Страна, менеджер Татьяна Федосеева очень большая умница, спасибо ей за оперативность и быстрые ответы на все вопросы, возникающие в ходе бронирования тура. Быстро перебронировали на Трекинг по Ингушетии. Принимающая сторона. Никогда раньше не слышала про них, но в нашей группе было наверное 50 % людей, кто с ними ходил уже по другим маршрутам и были очень довольны их качеством работы. Итак — место встречи г. Минеральные воды. Забирают и с ж/д вокзала и с аэропорта, что очень удобно. Инструктор и по совместительству наш водитель — обоятельнейший профессионал Алексей Дусенко. Средство передвижения – очень комфортный микроавтобус Фольксваген. Приехали на место в гостиницу Архми уже вечером. Алексей заранее договорился чтобы нам оставили ужин – все были очень рады этому. Завтраки и ужины, подаваемые в гостинице были очень вкусными и разнообразными, шведский стол. Обеды нам организовывал Алексей на природе. Сытые были всегда) Гостиница прекрасная! Стоит в горах, виды красивые. Везде чистота, на втором этаже мед. центр, где можно принять различные процедуры и сделать массаж. Выше гостиницы, на верхней станции канатной дороги, есть классный ресторан, мы там ужинали в последний наш вечер тура. Настоятельно рекомендую!! Кстати, в гостинице в номерах из крана течёт вкусная структурированная горная вода. Что касается самого тура – очень понравилось всё! И программа и сама организация маршрута, ну и, конечно же, виды. Обязательны нужны треккиноговые палки, много подъёмов в горы- собственно, программа так и называется же – Трекинг в Ингушетии) Поначалу было очень сложно, мы офисные работники 50+, первый раз в таком походе, но потом и мы втянулись. Алексей, ведя группу на очередной маршрут, очень грамотно планировал остановки для отдыха, отвечал на все бесконечные вопросы - по несколько раз одно и то же – столько терпения у него!!!! И всегда без тени раздражения или недовольства. Мне, как руководящему работнику, было чему у него поучиться. Группа подобралась на редкость живая и весёлая! Хоть и разновозрастная, но быстро сплочённая. Особенно хочется передать привет замечательной девочке Ане из Москвы) И особые слова благодарности Алексею – узнав, что меня укачивает в транспорте, сразу же посадил впереди рядом с собой на всю неделю – поэтому никакого дискомфорта не ощущала. А водитель он классный! Всех благ ему в жизни, побольше адекватных туристов и счастья в личной жизни! Очень бы хотелось, чтобы руководство турклуба финансово отметило его работу дополнительно – пожелание всей нашей группы) Тур рекомендую от всей души, полная перезагрузка! Наталья. Белгород

  • А
    Александр
    2 октября 2023
    Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
    Организация тура на должном уровне!
    Организация тура на должном уровне!
  • М
    Мария
    12 сентября 2023
    Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
    Организация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталей тура. Трансфер из города и обратно, питание и экскурсии, обо всем этом вообще думать не нужно было, все было грамотно и чётко по расписанию.
    Организация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталейОрганизация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталейОрганизация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталей
  • С
    Светлана
    3 мая 2023
    Треккинг в Ингушетии
    Добрый день! Тур получился очень насыщенный и запоминающийся. Компания собралась шикарная, погода не подвела. Гид Илья Волков выше всех похвал, очень внимательный, давал очень много дельных советов, поддерживал в трудные моменты, настоящий профессионал. Ну и природа просто невероятная.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
  2. Экспресс-перезагрузка в Дигории: молодёжный тур
  3. Треккинг в Ингушетии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эльбрус
  6. Эгикал
  7. Вовнушки
  8. Аланский монастырь
  9. Сказский ледник
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в сентябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 33 500 до 58 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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