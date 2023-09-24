Яркие образы Кавказа

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Вас ждет двенадцатидневная экскурсионная программа по маршруту: Кавминводы — Кабардино-Балкария — Северная Осетия — Ингушетия — Чечня — Дагестан с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.
Яркие образы Кавказа
Яркие образы Кавказа
Яркие образы Кавказа
Ближайшие даты:
7
мая
14
мая
21
мая
28
мая
4
июн
11
июн
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даты

Что вас ожидает:

Вверх на канатке
Вверх на канатке
Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору России и Европы — Эльбрус
Города КМВ
Города КМВ
Познакомимся с городам-курортами, прогуляемся по улочкам и отведаем нарзана
Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем блюда национальных кухонь народов Кавказа
Чечня
Чечня
Восхитимся молодой и развивающейся столицей — городом Грозным
Дагестан
Дагестан
Посетим самые яркие и запоминающиеся места самой южной республики
Горная Дигория
Горная Дигория
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах:Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Продолжительность: 8 часов, 145 км.

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
3 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Продолжительность: 8-9 часов, 295 км.

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
4 день

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.

Прибытие во Владикавказ 17:00.

Обед — самостоятельно (доп. плата).

19:30-21:30 Аланский вечер шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Продолжительность: 230 км, 8 часов.

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера
5 день

Программа на выбор

На выбор предлагается два варианта программы (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

  1. Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

  1. Алагирское ущелье — Цей — аул Нар.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
6 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье Кадаргаванский каньон — крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
7 день

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком

Начало 08:30.

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — Махческ, башня Абисаловы.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Возвращение во Владикавказ к 19:00

Километраж за день: 255 км., продолжительность 10 часов.

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
8 день

Чечня: Грозный и Аргунское ущелье

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.

17:00 Вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Чечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущелье
9 день

Грозный - Махачкала - Избербаш

Начало в 08:30.

Программа дня: переезд в Махачкалу — обзорная экскурсия по Махачкале — бархан Сарыкум — переезд в Избербаш.

Обед (вкл. в стоимость).

14:00 Бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж: 230 км., продолжительность 8 часа.

Грозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - Избербаш
10 день

Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий 10-го и 11-го дня программы может изменяться.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж: 330 км., продолжительность 10 часов.

Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснинаИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснинаИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснинаИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина
11 день

Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш

Завтрак 07:30.

Начало программы дня 08:00:переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий 10-го и 11-го дня программы может изменяться.

Километраж за день: 190 км., продолжительность 9 часов.

Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
12 день

Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство. Отъезд

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 19:00.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 8-9 часов.

Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство. ОтъездСулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство. ОтъездСулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство. ОтъездСулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах в Пятигорске / Нальчике / Владикавказе / Грозном / Избербаше.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Машук 2* — Россия 4* — Отель Планета Люкс 3* — Тийналла 3* — Океан 3*стандарт09.04.2024-03.06.202414500014500098000212000203000Шв. стол
04.06.2024-26.08.2024152000152000102000217000209000Шв. стол
27.08.2024-30.11.202414500014500098000212000203000Шв. стол
Интурист 3* — Синдика 4*/ Azimut 4* — Гостиница Владикавказ 3* — Тийналла 3* — Океан 3*стандарт09.04.2024-03.06.2024155000155000111000229000216000Шв. стол
04.06.2024-26.08.2024162000162000116200233000220000Шв. стол
27.08.2024-30.11.2024155000155000111000229000216000Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница "Океан" расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Спа-отель Синдика

1 ночь

Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Спа-отель СиндикаСпа-отель СиндикаСпа-отель СиндикаСпа-отель СиндикаСпа-отель Синдика

Россия 4

1 ночь

Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.

Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.

В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.

Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.

Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4

Гостиница Владикавказ 3

4 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Гостиница Владикавказ 3Гостиница Владикавказ 3Гостиница Владикавказ 3Гостиница Владикавказ 3Гостиница Владикавказ 3

Отель Планета Люкс 3

4 ночи

Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.

Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.

В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.

В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.

Отель Планета Люкс 3Отель Планета Люкс 3Отель Планета Люкс 3Отель Планета Люкс 3Отель Планета Люкс 3

Отель Тийнала

1 ночь

Отель "Тийнала" расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель ТийналаОтель ТийналаОтель ТийналаОтель ТийналаОтель Тийнала

Машук 2

2 ночи

Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

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Интурист 3

2 ночи

Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.

Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.

Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.

Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе/Грозном (Шали) /Избербаше
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или Пятигорска и обратно из г. Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
  • Курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Нужны ли пропуска для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
24 сен 2023
Понравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людям.
Понравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людям.Понравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людям.Понравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людям.Понравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людям.
Е
24 сен 2023
Очень прекрасно нам очень понравилось!
Спасибо 🙏 за всё
И
20 сен 2023
Тур для своего количества дней подобран по местам очень неплохо - для знакомства с Северным Кавказом этого более чем достаточно. Понравилось, что почти везде гидами были представители локальных народов - в Ингушетии ингуш и т. д. Впечатлений море, по итогам тура запланировал понял как устроен туристический бизнес на Кавказе и уже минимум 2 индивидуальных поездки, спасибо.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ДагестанВыездныеВсе турыЧечняГорная ДигорияНа автобусе

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75 000 за человека
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра
7 мая
17 мая
24 мая
от 49 900 за человека
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