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Авторский тур
4 дня
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
38 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 950₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 58 290₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Яркие образы Кавказа
Начало: Минеральные Воды
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 72 500₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Большой тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 85 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 53 400₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина16 апреля 2024С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня
- ССветлана9 января 2024Всё понравилось!
- ММаргарита1 декабря 2023Поездка была заплантрованной,всё нам оочень понравилось_мы были в восторге от экскурсии,за эти четыре замечательных дня нам удалось так много посмотреть,
- ООльга31 октября 2023Это был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором и, конечно, нашим гидам Сергею
- ССергей9 октября 2023Тур в целом насыщенный и информативный. Красивые локации. Интересная информация от гидов. Разочаровал сервис в дагестане. Гостиница заявлена на три
- ЮЮлия25 сентября 2023Тур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и в конце путешествия все перемешалось))
- ЕЕвгений24 сентября 2023Понравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людям.
- ЕЕвгений24 сентября 2023Очень прекрасно нам очень понравилось! Спасибо 🙏 за всё
- ГГалина20 сентября 2023Добрый день, Поездка незабываемая. Полна ВОСТОРГА. Рада, что воспользовалась Вашими услугам. Понравилась организация тура, все экскурсии строго по график и
- ИИгорь20 сентября 2023Тур для своего количества дней подобран по местам очень неплохо - для знакомства с Северным Кавказом этого более чем достаточно.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Чечня»
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