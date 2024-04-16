Туры по Чечне из Владикавказа

Найдено 9 туров в категории «Чечня» во Владикавказе, цены от 38 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
44 900 за человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
38 900 за человека
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 950 за человека
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 58 290 за человека
Яркие образы Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Яркие образы Кавказа
Начало: Минеральные Воды
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 72 500 за человека
Большой тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Большой тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 85 000 за человека
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 53 400 за человека
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    16 апреля 2024
    Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
    С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня
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    и Ингушетия. Организация тура была на отлично! Комфортное размещение в гостинице Владикавказ в самом центре города в номерах Конекшн, которые я попросила организовать с учётом прилета на день раньше и вылета на день позже. С нами был гид Сергей - он отлично владеет информацией и подаёт ее в лёгкой и интересной форме. Всегда шел на встречу нашим пожеланиям, корректировал программу в зависимости от погоды. Потрясающие пейзажи, много интересной и новой для нас информации, вечерние огни Грозного - все это останется в нашей памяти и на тысячах фото!) А ещё пара килограмм от вкусных и сытных обедов в туре)) У нас было свободное время и мы посетили Национальный музей Владикавказа и Конный театр Нарты. Советую к посещению! Апрель - начало сезона и народу на локациях минимальное кол-во. Это огромный плюс. Однако захотелось увидеть пейзажи в красках лета и альпийские луга! Обязательно вернёмся!)

  • С
    Светлана
    9 января 2024
    Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
    Всё понравилось!
  • М
    Маргарита
    1 декабря 2023
    Северная Осетия и Чечня за 4 дня
    Поездка была заплантрованной,всё нам оочень понравилось_мы были в восторге от экскурсии,за эти четыре замечательных дня нам удалось так много посмотреть,
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    попробовать кавказкую кухню, сопровождали два экскурсовода. . Александр встретил нас на вокзале _ ознакомил нас с прекрасным городом Владикавказ, город огромный удивил нас своей красотой,чистотой и прекраснейшеми пейзажами, пообедали мы в кафе _обед был настолько сытный и очень вкусный,что мы даже и не стали ужинать, а разместили нас в гостинице "Владикавказ",а следующие три дня нас сопровождал экскурсовод Сергей, на внедорожнике.. тут мы хотим особо отметить, что Сергей подошёл очень грамотно в спланировании экскурсий по дням и был пунктуальным, он был хорошим собеседником и рассказывал не только то, что требовалось по программе, а ещё и жизненные истории кавказцев. И мы под большим впечатлением уехали дальше путешествовать. .

  • О
    Ольга
    31 октября 2023
    Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
    Это был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором и, конечно, нашим гидам Сергею
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    и Александру, ведь было ощущение, что мы не туристы, а долгожданные гости - на столько радушно и тепло нас встретили. Название тура оправдывает себя полностью, нам по максимуму удалось окунуться в местную атмосферу, восхититься удивительной природой и познакомиться с Кавказом на все 100%. А еще на Кавказе невероятно вкусно и одним из достоинств тура были включенные обеды, что позволило познакомиться еще и с местной кухней.

    Это был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором и
  • С
    Сергей
    9 октября 2023
    Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
    Тур в целом насыщенный и информативный. Красивые локации. Интересная информация от гидов. Разочаровал сервис в дагестане. Гостиница заявлена на три
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    звезды. В реальности можно оценить только на одну с трудом. Вид вместо побережья на неубранный мусор. Vi-Fi отсутствовал, завтраки слабые. В сравнении с гостиницами в Грозном и Владикавказе гостиница "Океан" значительно проигрывает. Необходимо откорректировать информацию о локациях в рекламном проспекте в связи с прекращением услуг по катерам на водохранилище Сулакского каньона.

  • Ю
    Юлия
    25 сентября 2023
    Большой тур по Кавказу
    Тур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и в конце путешествия все перемешалось))
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    Наш самолет задержался, но группа нас не бросила и подождала. Большое спасибо Димитрию!) Единственное, что было не совсем понятно зачем надо было каждый день мешать людей в группе. Нас было 2 микроавтобуса и постоянно пара туристов перетасовывалась из одного автобуса в другой.

    Тур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и в
  • Е
    Евгений
    24 сентября 2023
    Яркие образы Кавказа
    Понравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людям.
    Понравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людямПонравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людямПонравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людямПонравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людям
  • Е
    Евгений
    24 сентября 2023
    Яркие образы Кавказа
    Очень прекрасно нам очень понравилось! Спасибо 🙏 за всё
  • Г
    Галина
    20 сентября 2023
    Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
    Добрый день, Поездка незабываемая. Полна ВОСТОРГА. Рада, что воспользовалась Вашими услугам. Понравилась организация тура, все экскурсии строго по график и
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    времени. Все локации отмеченные в туре. посетили. Гиды доброжелательны, помогают советами и рекомендациями, какую одежду подготовит на следующий день. были нашими няньками на протяжении всего тура. Проживание в гостиницах соответствует. Чисто, опрятно. смена белья регулярная. Питание тоже в духе национальных традиций. Продукты свежие. без нитратов и добавок, натуральные. Красота гор Кавказа, ущелий Дагестана, уют города Грозного и радушие жителе ВОСХИЩАЕТ Спасибо. Молодцы. В этой поездке я поняла. что мы все жители БОЛЬШОЙ СТРАНЫ!!!!

  • И
    Игорь
    20 сентября 2023
    Яркие образы Кавказа
    Тур для своего количества дней подобран по местам очень неплохо - для знакомства с Северным Кавказом этого более чем достаточно.
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    Понравилось, что почти везде гидами были представители локальных народов - в Ингушетии ингуш и т. д. Впечатлений море, по итогам тура запланировал понял как устроен туристический бизнес на Кавказе и уже минимум 2 индивидуальных поездки, спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Чечня»

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Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
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