Горная Дигория – туры во Владикавказе

Найдено 6 туров в категории «Горная Дигория» во Владикавказе, цены от 30 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 32 100 за человека
В горах мое сердце. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В горах мое сердце. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 30 750 за человека
Яркие образы Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Яркие образы Кавказа
Начало: Минеральные Воды
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 72 500 за человека
Большой тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Большой тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 85 000 за человека
Больше, чем путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Больше, чем путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 48 400 за человека
К гордым красотам Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
К гордым красотам Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 55 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вера
    29 апреля 2024
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур. Прекрасный тур. Рекомендую. Благодарю замечательных гидов Беллу, Рустама,Магомеда которые с такой любовью и гордостью рассказывали
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    нам о своём крае. Рустам показал локацию, где чувствуешь себя полностью свободной от всего наедине с природой. Успехов тебе Рустам. Благодарю водителей Сергея и Валеру. Благодарю местных жителей за прекрасные и душевные обеды. У нас собралась замечательная группа. Благодарю всех с кем мы наслаждались красотой Северной Осетии и Горной Ингушетии. Аланский вечер прошёл замечательно. Всём огромная, благодарность.

  • М
    Маргарита
    11 апреля 2024
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
    Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.
    Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно
  • Ф
    Фадеева
    3 октября 2023
    Больше, чем путешествие на Кавказ
    Путешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. Очень красивое время в горах, просто дух захватывает. Каждый день - праздник, не похожий на предыдущий.
    Путешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. Очень
  • Е
    Елена
    27 сентября 2023
    К гордым красотам Кавказа
    В сентябре с помощью "Большой страны" нам с дочкой удалось прекрасно отдохнуть на Кавказе. Тур " К гордым красотам Кавказа". Все
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    было на высшем уровне! Начиная от работы менеджеров агентства, встречающей стороны и работы гидов - все было удобно и легко. В Мин. водах нас встретила представитель Елена. Провела прекрасную экскурсию по Пятигорску. Также хочется отметить гида по Ингушетии - Тамерлана. Легко и интересно рассказывал историю своего региона, обычаи. Очень запомнился! По Дигории нас провела гид Анна, по Чечне - гид Аса, или Аза (могу неправильно написать, прошу прощения). Именно эти гиды оставили незабываемые впечатления. Водители были прекрасными. Все сложные горные повороты проходили аккуратно. Также хочу отметить прекрасное питание в гостинице Владикавказа "Планета Люкс" - очень большое разнообразие еды, я бы 6* поставила только за завтраки. В других гостиницах завтраки были гораздо скромнее, но все прилично. Единственный …. экскурсия по Чечне была очень долгой (безусловно, очень интересно), но чего хотелось бы- хотя бы минут 30-40 свободного времени в Грозном… прогуляться по центру города самостоятельно… выпить чай/кофе… т. к. дорога долгая, но на это не было времени. Все понимаю, гид говорила что рассказывать и показывать можно ещё очень много… а у нас временные рамки… (учитывая это, может стоит выезжать на экскурсию раньше, чтобы успеть перед обратной дорогой что то самостоятельно)

  • Ю
    Юлия
    25 сентября 2023
    Большой тур по Кавказу
    Тур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и в конце путешествия все перемешалось))
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    Наш самолет задержался, но группа нас не бросила и подождала. Большое спасибо Димитрию!) Единственное, что было не совсем понятно зачем надо было каждый день мешать людей в группе. Нас было 2 микроавтобуса и постоянно пара туристов перетасовывалась из одного автобуса в другой.

    Тур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и в
  • Е
    Евгений
    24 сентября 2023
    Яркие образы Кавказа
    Понравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людям.
    Понравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людямПонравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людямПонравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людямПонравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людям
  • Е
    Евгений
    24 сентября 2023
    Яркие образы Кавказа
    Очень прекрасно нам очень понравилось! Спасибо 🙏 за всё
  • И
    Игорь
    20 сентября 2023
    Яркие образы Кавказа
    Тур для своего количества дней подобран по местам очень неплохо - для знакомства с Северным Кавказом этого более чем достаточно.
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    Понравилось, что почти везде гидами были представители локальных народов - в Ингушетии ингуш и т. д. Впечатлений море, по итогам тура запланировал понял как устроен туристический бизнес на Кавказе и уже минимум 2 индивидуальных поездки, спасибо.

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2023
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
    Мы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибо.
    Мы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибоМы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибоМы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибоМы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибо
  • Л
    Людмила
    11 мая 2023
    Большой тур по Кавказу
    С Пятигорска до Нальчика было очень все интересно и хорошо организовано с гидом Елизаветой, после было тоже неплохо, но уже
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    недоставало городских экскурсий, Аланский вечер хорошо бы после посещения обзорной экскурсии и небольшого музея, в Чечне было все в точку, но водитель оказался хамом, в Дагестане был слабый гид, вообще все путал и возил всех по вокзалам и аэропортам собирал после итак длительного переезда, и потом уставших увезли на бархан, неинтересная поездка и с новыми правилами сбора группы… даже в Дербенте не организовал сувенирные остановки, обещал только, а привез зачем то на продуктовый рынок… завтраки были в 7 и 7.30 уже отправления, длительные переезды в горы уже стали не актуальными и мы отправились в Махачкалу в музей и прогулку сами

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Горная Дигория»

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  4. Большой тур по Кавказу
  5. Больше, чем путешествие на Кавказ
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  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Горная Дигория" можно забронировать 6 авторских туров от 30 750 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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