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Авторский тур
6 дней
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 32 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В горах мое сердце. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 30 750₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Яркие образы Кавказа
Начало: Минеральные Воды
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 72 500₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Большой тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 85 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Больше, чем путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 48 400₽ за человека
Авторский тур
9 дней
К гордым красотам Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 55 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВера29 апреля 2024Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур. Прекрасный тур. Рекомендую. Благодарю замечательных гидов Беллу, Рустама,Магомеда которые с такой любовью и гордостью рассказывали
- ММаргарита11 апреля 2024Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.
- ФФадеева3 октября 2023Путешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. Очень красивое время в горах, просто дух захватывает. Каждый день - праздник, не похожий на предыдущий.
- ЕЕлена27 сентября 2023В сентябре с помощью "Большой страны" нам с дочкой удалось прекрасно отдохнуть на Кавказе. Тур " К гордым красотам Кавказа". Все
- ЮЮлия25 сентября 2023Тур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и в конце путешествия все перемешалось))
- ЕЕвгений24 сентября 2023Понравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людям.
- ЕЕвгений24 сентября 2023Очень прекрасно нам очень понравилось! Спасибо 🙏 за всё
- ИИгорь20 сентября 2023Тур для своего количества дней подобран по местам очень неплохо - для знакомства с Северным Кавказом этого более чем достаточно.
- ТТатьяна4 июня 2023Мы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибо.
- ЛЛюдмила11 мая 2023С Пятигорска до Нальчика было очень все интересно и хорошо организовано с гидом Елизаветой, после было тоже неплохо, но уже
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Горная Дигория»
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