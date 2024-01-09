Туры в Дагестан из Владикавказа

Найдено 4 тура в категории «Дагестан» во Владикавказе, цены от 53 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 58 290 за человека
Яркие образы Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Яркие образы Кавказа
Начало: Минеральные Воды
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 72 500 за человека
Большой тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Большой тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 85 000 за человека
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 53 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    9 января 2024
    Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
    Всё понравилось!
  • С
    Сергей
    9 октября 2023
    Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
    Тур в целом насыщенный и информативный. Красивые локации. Интересная информация от гидов. Разочаровал сервис в дагестане. Гостиница заявлена на три
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    звезды. В реальности можно оценить только на одну с трудом. Вид вместо побережья на неубранный мусор. Vi-Fi отсутствовал, завтраки слабые. В сравнении с гостиницами в Грозном и Владикавказе гостиница "Океан" значительно проигрывает. Необходимо откорректировать информацию о локациях в рекламном проспекте в связи с прекращением услуг по катерам на водохранилище Сулакского каньона.

  • Ю
    Юлия
    25 сентября 2023
    Большой тур по Кавказу
    Тур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и в конце путешествия все перемешалось))
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    Наш самолет задержался, но группа нас не бросила и подождала. Большое спасибо Димитрию!) Единственное, что было не совсем понятно зачем надо было каждый день мешать людей в группе. Нас было 2 микроавтобуса и постоянно пара туристов перетасовывалась из одного автобуса в другой.

    Тур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и в
  • Е
    Евгений
    24 сентября 2023
    Яркие образы Кавказа
    Понравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людям.
    Понравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людямПонравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людямПонравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людямПонравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людям
  • Е
    Евгений
    24 сентября 2023
    Яркие образы Кавказа
    Очень прекрасно нам очень понравилось! Спасибо 🙏 за всё
  • Г
    Галина
    20 сентября 2023
    Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
    Добрый день, Поездка незабываемая. Полна ВОСТОРГА. Рада, что воспользовалась Вашими услугам. Понравилась организация тура, все экскурсии строго по график и
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    времени. Все локации отмеченные в туре. посетили. Гиды доброжелательны, помогают советами и рекомендациями, какую одежду подготовит на следующий день. были нашими няньками на протяжении всего тура. Проживание в гостиницах соответствует. Чисто, опрятно. смена белья регулярная. Питание тоже в духе национальных традиций. Продукты свежие. без нитратов и добавок, натуральные. Красота гор Кавказа, ущелий Дагестана, уют города Грозного и радушие жителе ВОСХИЩАЕТ Спасибо. Молодцы. В этой поездке я поняла. что мы все жители БОЛЬШОЙ СТРАНЫ!!!!

  • И
    Игорь
    20 сентября 2023
    Яркие образы Кавказа
    Тур для своего количества дней подобран по местам очень неплохо - для знакомства с Северным Кавказом этого более чем достаточно.
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    Понравилось, что почти везде гидами были представители локальных народов - в Ингушетии ингуш и т. д. Впечатлений море, по итогам тура запланировал понял как устроен туристический бизнес на Кавказе и уже минимум 2 индивидуальных поездки, спасибо.

  • Г
    Галина
    3 сентября 2023
    Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
    Ожидания полностью оправдались!)) Чудесные гид и водитель. Потрясные локации (но хотелось бы их чуть больше). Хорошие номера, отличная еда. Все было супер от начала и до конца.
  • Л
    Людмила
    11 мая 2023
    Большой тур по Кавказу
    С Пятигорска до Нальчика было очень все интересно и хорошо организовано с гидом Елизаветой, после было тоже неплохо, но уже
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    недоставало городских экскурсий, Аланский вечер хорошо бы после посещения обзорной экскурсии и небольшого музея, в Чечне было все в точку, но водитель оказался хамом, в Дагестане был слабый гид, вообще все путал и возил всех по вокзалам и аэропортам собирал после итак длительного переезда, и потом уставших увезли на бархан, неинтересная поездка и с новыми правилами сбора группы… даже в Дербенте не организовал сувенирные остановки, обещал только, а привез зачем то на продуктовый рынок… завтраки были в 7 и 7.30 уже отправления, длительные переезды в горы уже стали не актуальными и мы отправились в Махачкалу в музей и прогулку сами

  • А
    Анна
    31 января 2023
    Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
    Тур замечательный, интересный, очень насыщенный информацией и впечатлениями

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Дагестан»

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  4. Эгикал
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  6. Город мертвых
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  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Дагестан" можно забронировать 4 тура от 53 400 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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