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Авторский тур
9 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 58 290₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Яркие образы Кавказа
Начало: Минеральные Воды
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 72 500₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Большой тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 85 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 53 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана9 января 2024Всё понравилось!
- ССергей9 октября 2023Тур в целом насыщенный и информативный. Красивые локации. Интересная информация от гидов. Разочаровал сервис в дагестане. Гостиница заявлена на три
- ЮЮлия25 сентября 2023Тур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и в конце путешествия все перемешалось))
- ЕЕвгений24 сентября 2023Понравилось, нам всё все было превосходно. Спасибо вам огромное, Большая Страна за такие возможности путешествовать людям.
- ЕЕвгений24 сентября 2023Очень прекрасно нам очень понравилось! Спасибо 🙏 за всё
- ГГалина20 сентября 2023Добрый день, Поездка незабываемая. Полна ВОСТОРГА. Рада, что воспользовалась Вашими услугам. Понравилась организация тура, все экскурсии строго по график и
- ИИгорь20 сентября 2023Тур для своего количества дней подобран по местам очень неплохо - для знакомства с Северным Кавказом этого более чем достаточно.
- ГГалина3 сентября 2023Ожидания полностью оправдались!)) Чудесные гид и водитель. Потрясные локации (но хотелось бы их чуть больше). Хорошие номера, отличная еда. Все было супер от начала и до конца.
- ЛЛюдмила11 мая 2023С Пятигорска до Нальчика было очень все интересно и хорошо организовано с гидом Елизаветой, после было тоже неплохо, но уже
- ААнна31 января 2023Тур замечательный, интересный, очень насыщенный информацией и впечатлениями
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Дагестан»
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