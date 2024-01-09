читать дальше

недоставало городских экскурсий, Аланский вечер хорошо бы после посещения обзорной экскурсии и небольшого музея, в Чечне было все в точку, но водитель оказался хамом, в Дагестане был слабый гид, вообще все путал и возил всех по вокзалам и аэропортам собирал после итак длительного переезда, и потом уставших увезли на бархан, неинтересная поездка и с новыми правилами сбора группы… даже в Дербенте не организовал сувенирные остановки, обещал только, а привез зачем то на продуктовый рынок… завтраки были в 7 и 7.30 уже отправления, длительные переезды в горы уже стали не актуальными и мы отправились в Махачкалу в музей и прогулку сами