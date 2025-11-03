У каждого народа есть свой напиток.
Немец, обмывая покупку, калякает с товарищем за бутылкой пива, француз попросит вина, а русский - чаю! Это, пожалуй, самый наш любимый напиток. История чая довольно запутана, но мы с вами во всем разберемся. За самоваром, конечно!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииВзвары и Иван-чай в России пили столетиями, но настоящий чай появился только в XIX веке. И все благодаря караванам верблюдов, китайским торговцам и московским купцам! Вероятно, впервые о чае на Руси услышали при Иване Грозном, благодаря казачьим атаманам Ивану Петрову и Бурнашу Елычеву, которых предпоследний царь Рюрикович в 1576 году отправил на восток знакомиться с культурой неизвестных народов. Казаки оставили “описание земель от Байкала до моря корейского, побывали в Усулах Черной, или Западной, Мунгалии и городах восточной Мунгалии, где, по их словам, царствовала женщина, снабдившая их грамотой для пропуска через “железные врата” Китайской стены. Петров и Елычев не могли не познакомиться с новым для них напитком - чаем. Благодаря купцам чай стал популярен. Посему, раз в гости вас на чай позвала купеческая дочка, мы и будем обсуждать, как пили чай именно в купечестве! Все их правила и традиции обсудим. И чай попробуем. В атмосферном месте в самом центре Владимира, оно так и называется:"Питейный дом купца Андреева". За чашкой горячего напитка расскажу вам интересные истории про владимирских купцов. А вы будете слушать, чай пить и вареньем из владимирской вишни закусывать! За 1,5 часа дегустации мы попробуем три напитка: сбитень, иван-чай и черный чай. К столу нам подадут варенье из настоящей владимирской вишни, баранки, сахарные крендельки от шеф-повара и старинный русский пирог - сметанник. За самоваром обсудим всю историю любимого напитка и узнаем купеческий быт и традиции. Приходите! Будет очень интересно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Московская, д. 16
Завершение: Большая Московская,16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В
Вадим
3 ноя 2025
Оригинальная экскурсия. Интересно и познавательно и вкусно. Спасибо Татьяне, знатоку чая и интересному рассказчику
