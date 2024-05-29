1 чел.
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скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
«Визуальные впечатления дополнит дегустация»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная экскурсия по Владимиру: искусство, история и мастер-классы
Погрузитесь в мир истории и культуры Владимира, посетив Музей Ложки и Музей Пряника, где вас ждут мастер-классы и дегустации
Начало: По согласованию с гидом
«Посетителей ждут мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет и дегустация шоколадного напитка, который когда-то любили короли средневековой Европы»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Начало: По согласованию с гидом
«Вы сможете попробовать варенье из невежинской рябины, суздальских огурцов и владимирской вишни, а также посетить местную лавку и купить понравившиеся десерты»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана29 мая 2024Отличный музей варенья! Маленький, но экскурсия очень интересная!!! Отличная дегустация!!! Экскурсия по центру 2 часа. Все спокойно посмотрели. Спасибо
- ЮЮлия13 мая 2024Интересная, познавательная экскурсия! Спасибо гиду Марине!
- ЕЕкатерина11 мая 2024Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)
- ААнна11 мая 2024Очень приятный экскурсовод. Классная подача, интересно и с юмором. При этом в духовных местах удалось прочувствовать атмосферу. Однозначно рекомендую
- ССветлана10 января 2024Здравствуйте. Были на обзорной экскурсии по Владимиру с посещением музея Ложки и музея Пряника. Конечно мороз на улице, внес свои
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Гастрономические»
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Сейчас во Владимире в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 5 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Владимира, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024