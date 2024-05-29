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коррективы, и все красоты Владимира не удалось разглядеть в подробностях. Спасибо экскурсоводу Марине, человек со знанием дела рассказывала нам историю города, не только про Владимир, но и про Суздаль. Спасибо также ей, что согласилась часть экскурсии провести в кафе. Очень было холодно на улице. Музей Ложки понравился, хорошая экскурсия, много интересного, даже не думала, что про обычную ложку так много можно узнать. А вот музей Пряника очень разочаровал. По сути просто магазин с маленьким помещением для мастер-класса. За такие деньги, не о чём. Просто посидели погрелись. Но, обязательно вернёмся, когда будет тепло.