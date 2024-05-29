Гастрономические экскурсии Владимира

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» во Владимире, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
27 отзывов
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
«Визуальные впечатления дополнит дегустация»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700 за человека
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Увлекательная экскурсия по Владимиру: искусство, история и мастер-классы
Погрузитесь в мир истории и культуры Владимира, посетив Музей Ложки и Музей Пряника, где вас ждут мастер-классы и дегустации
Начало: По согласованию с гидом
«Посетителей ждут мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет и дегустация шоколадного напитка, который когда-то любили короли средневековой Европы»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Начало: По согласованию с гидом
«Вы сможете попробовать варенье из невежинской рябины, суздальских огурцов и владимирской вишни, а также посетить местную лавку и купить понравившиеся десерты»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
    Отличный музей варенья! Маленький, но экскурсия очень интересная!!! Отличная дегустация!!! Экскурсия по центру 2 часа. Все спокойно посмотрели. Спасибо
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
    Интересная, познавательная экскурсия! Спасибо гиду Марине!
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
    Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)
    Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
    Очень приятный экскурсовод. Классная подача, интересно и с юмором. При этом в духовных местах удалось прочувствовать атмосферу. Однозначно рекомендую
  • С
    Светлана
    10 января 2024
    Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
    Здравствуйте. Были на обзорной экскурсии по Владимиру с посещением музея Ложки и музея Пряника. Конечно мороз на улице, внес свои
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    коррективы, и все красоты Владимира не удалось разглядеть в подробностях. Спасибо экскурсоводу Марине, человек со знанием дела рассказывала нам историю города, не только про Владимир, но и про Суздаль. Спасибо также ей, что согласилась часть экскурсии провести в кафе. Очень было холодно на улице. Музей Ложки понравился, хорошая экскурсия, много интересного, даже не думала, что про обычную ложку так много можно узнать. А вот музей Пряника очень разочаровал. По сути просто магазин с маленьким помещением для мастер-класса. За такие деньги, не о чём. Просто посидели погрелись. Но, обязательно вернёмся, когда будет тепло.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Гастрономические»

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  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 5 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Владимира, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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