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2.5 часа
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
«Визуальные впечатления дополнит дегустация»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«Во время путешествия, по вашему желанию, можно организовать мини-дегустацию душистого варенья из легендарной «Владимирской вишни» с иван-чаем»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Начало: По согласованию с гидом
«экскурсия, чаепитие, дегустация - 400 руб»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана29 мая 2024Отличный музей варенья! Маленький, но экскурсия очень интересная!!! Отличная дегустация!!! Экскурсия по центру 2 часа. Все спокойно посмотрели. Спасибо
- ЕЕвгения28 мая 2024Спасибо Марине за познавательную экскурсию. Интересное живое общение и как человек Марина замечательная
- ННаталья20 мая 2024Всё отлично. Легкая экскурсия с элементами квеста, нет долгих и нудных заученных лекций и в то же время отлично запоминается информация. Было интересно и детям и взрослым. Спасибо!
- ЮЮлия13 мая 2024Интересная, познавательная экскурсия! Спасибо гиду Марине!
- ЕЕкатерина11 мая 2024Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)
- ААнна11 мая 2024Очень приятный экскурсовод. Классная подача, интересно и с юмором. При этом в духовных местах удалось прочувствовать атмосферу. Однозначно рекомендую
- ИИрина10 мая 2024В ноябре 2023 н посетили с мужем экскурсию по г Владимиру с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, было очень интересно и познавательно,большое спасибо Марине!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Дегустационные туры»
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