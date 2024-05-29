Дегустации на экскурсиях во Владимире – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» во Владимире, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
27 отзывов
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
«Визуальные впечатления дополнит дегустация»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700 за человека
Прошлое и настоящее Владимира
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«Во время путешествия, по вашему желанию, можно организовать мини-дегустацию душистого варенья из легендарной «Владимирской вишни» с иван-чаем»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670 за всё до 9 чел.
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Начало: По согласованию с гидом
«экскурсия, чаепитие, дегустация - 400 руб»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Дегустационные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
  2. Прошлое и настоящее Владимира
  3. Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 6 670 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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