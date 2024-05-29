О Оксана Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья Отличный музей варенья! Маленький, но экскурсия очень интересная!!! Отличная дегустация!!! Экскурсия по центру 2 часа. Все спокойно посмотрели. Спасибо

Е Евгения Прошлое и настоящее Владимира Спасибо Марине за познавательную экскурсию. Интересное живое общение и как человек Марина замечательная

Н Наталья Прошлое и настоящее Владимира Всё отлично. Легкая экскурсия с элементами квеста, нет долгих и нудных заученных лекций и в то же время отлично запоминается информация. Было интересно и детям и взрослым. Спасибо!

Ю Юлия Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора Интересная, познавательная экскурсия! Спасибо гиду Марине!

Е Екатерина Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)

А Анна Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора Очень приятный экскурсовод. Классная подача, интересно и с юмором. При этом в духовных местах удалось прочувствовать атмосферу. Однозначно рекомендую