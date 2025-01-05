Владимир - это не только часть Золотого кольца, но и город с уникальной историей. Здесь сохранились белокаменные соборы 12 века, такие как Успенский и Дмитриевский, украшенные фресками Андрея Рублёва. На экскурсии можно увидеть Золотые ворота и Спасский холм, прогуляться по старинным улицам и узнать, почему Владимир называли городом одной улицы. Каждый уголок этого города дышит историей и культурой, делая его посещение незабываемым

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ваш гид во Владимире

Ирина Ваш гид во Владимире

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Ансамбль Театральной площади: Театр драмы им. Луначарского ведёт свою историю с 1848 года; Троицкая церковь — строилась старообрядцами, а сегодня это Музей хрусталя; бывшая женская гимназия и Реальное училище.

Золотые ворота — памятник белокаменного зодчества 12 века.

Спасский холм — место, где предположительно находился княжий двор Андрея Боголюбского и был высажен первый вишнёвый сад.

Пешеходная улица Георгиевская — одна из старейших в городе, упоминается во «Владимирском летописце» ещё в 16 веке.

Улица Большая Московская — главная транспортная артерия города и старейшая улица Владимира.

Успенский собор — памятник белокаменного зодчества 12 века, послуживший образцом для Аристотеля Фиорованти при строительстве Успенского собора на территории Московского Кремля. Хранит древние фрески, в том числе работы гениального иконописца Андрея Рублёва.

Дмитриевский собор — вершина Владимиро-Суздальского белокаменного зодчества, не имеет себе равных по качеству и количеству белокаменной резьбы.

Вы узнаете:

Почему Андрей Боголюбский сделал из Владимира новую столицу Руси

Куда пропали створы Золотых ворот

Как в городе открылась первая казённая аптека и какое несчастье этому предшествовало

Чем уникальна владимирская вишня из знаменитых городских садов

Какая из фресок Рублёва — единственная, которая датирована точно

Почему в 19 веке Владимир называли городом одной улицы

И многое другое!

Организационные детали