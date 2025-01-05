Сокровища Владимира: белокаменное зодчество и фрески Рублёва

Владимир - часть Золотого кольца, город с богатой историей. Узнайте о белокаменных соборах и фресках Рублёва, прогуляйтесь по старинным улицам
Владимир - это не только часть Золотого кольца, но и город с уникальной историей.

Здесь сохранились белокаменные соборы 12 века, такие как Успенский и Дмитриевский, украшенные фресками Андрея Рублёва.

На экскурсии можно увидеть Золотые ворота и Спасский холм, прогуляться по старинным улицам и узнать, почему Владимир называли городом одной улицы. Каждый уголок этого города дышит историей и культурой, делая его посещение незабываемым
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Белокаменные соборы 12 века
  • 🎨 Фрески Андрея Рублёва
  • 🏰 Золотые ворота
  • 🌳 Спасский холм
  • 🚶‍♂️ Прогулка по старинным улицам
Сокровища Владимира: белокаменное зодчество и фрески Рублёва
Сокровища Владимира: белокаменное зодчество и фрески Рублёва
Сокровища Владимира: белокаменное зодчество и фрески Рублёва
Ближайшие даты:
17
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фев25
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Золотые ворота
  • Спасский холм
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Театральная площадь
  • Улица Георгиевская
  • Улица Большая Московская

Описание экскурсии

Ансамбль Театральной площади: Театр драмы им. Луначарского ведёт свою историю с 1848 года; Троицкая церковь — строилась старообрядцами, а сегодня это Музей хрусталя; бывшая женская гимназия и Реальное училище.

Золотые ворота — памятник белокаменного зодчества 12 века.

Спасский холм — место, где предположительно находился княжий двор Андрея Боголюбского и был высажен первый вишнёвый сад.

Пешеходная улица Георгиевская — одна из старейших в городе, упоминается во «Владимирском летописце» ещё в 16 веке.

Улица Большая Московская — главная транспортная артерия города и старейшая улица Владимира.

Успенский собор — памятник белокаменного зодчества 12 века, послуживший образцом для Аристотеля Фиорованти при строительстве Успенского собора на территории Московского Кремля. Хранит древние фрески, в том числе работы гениального иконописца Андрея Рублёва.

Дмитриевский собор — вершина Владимиро-Суздальского белокаменного зодчества, не имеет себе равных по качеству и количеству белокаменной резьбы.

Вы узнаете:

  • Почему Андрей Боголюбский сделал из Владимира новую столицу Руси
  • Куда пропали створы Золотых ворот
  • Как в городе открылась первая казённая аптека и какое несчастье этому предшествовало
  • Чем уникальна владимирская вишня из знаменитых городских садов
  • Какая из фресок Рублёва — единственная, которая датирована точно
  • Почему в 19 веке Владимир называли городом одной улицы

И многое другое!

Организационные детали

  • Билеты для входа в Успенский собор приобретаются вами самостоятельно — 350 ₽ за чел. Дети до 14 лет — бесплатно
  • Вход с животными в соборы запрещён
  • Экскурсия возможна с детьми от 12 лет
  • Порядок посещения достопримечательностей может быть изменён из-за погодных условий

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
5 янв 2025
Огромное спасибо Ирине за её интересный рассказ об истории города. Очень хорошо продуман маршрут экскурсии. Нам очень понравилось.
Огромное спасибо Ирине за её интересный рассказ об истории города. Очень хорошо продуман маршрут экскурсии. Нам очень понравилось.Огромное спасибо Ирине за её интересный рассказ об истории города. Очень хорошо продуман маршрут экскурсии. Нам очень понравилось.Огромное спасибо Ирине за её интересный рассказ об истории города. Очень хорошо продуман маршрут экскурсии. Нам очень понравилось.Огромное спасибо Ирине за её интересный рассказ об истории города. Очень хорошо продуман маршрут экскурсии. Нам очень понравилось.Огромное спасибо Ирине за её интересный рассказ об истории города. Очень хорошо продуман маршрут экскурсии. Нам очень понравилось.Огромное спасибо Ирине за её интересный рассказ об истории города. Очень хорошо продуман маршрут экскурсии. Нам очень понравилось.Огромное спасибо Ирине за её интересный рассказ об истории города. Очень хорошо продуман маршрут экскурсии. Нам очень понравилось.Огромное спасибо Ирине за её интересный рассказ об истории города. Очень хорошо продуман маршрут экскурсии. Нам очень понравилось.
М
3 янв 2025
Ирина настолько интересно, увлечённо и доступно рассказывает, что даже подростки не хотели отходить ни на минуту! Много интересных фактов, глубокое знание культуры и истории, мы ушли наполненные и воодущевленные, спасибо!

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