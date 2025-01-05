Здесь сохранились белокаменные соборы 12 века, такие как Успенский и Дмитриевский, украшенные фресками Андрея Рублёва.
На экскурсии можно увидеть Золотые ворота и Спасский холм, прогуляться по старинным улицам и узнать, почему Владимир называли городом одной улицы. Каждый уголок этого города дышит историей и культурой, делая его посещение незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Белокаменные соборы 12 века
- 🎨 Фрески Андрея Рублёва
- 🏰 Золотые ворота
- 🌳 Спасский холм
- 🚶♂️ Прогулка по старинным улицам
Что можно увидеть
- Золотые ворота
- Спасский холм
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Театральная площадь
- Улица Георгиевская
- Улица Большая Московская
Описание экскурсии
Ансамбль Театральной площади: Театр драмы им. Луначарского ведёт свою историю с 1848 года; Троицкая церковь — строилась старообрядцами, а сегодня это Музей хрусталя; бывшая женская гимназия и Реальное училище.
Золотые ворота — памятник белокаменного зодчества 12 века.
Спасский холм — место, где предположительно находился княжий двор Андрея Боголюбского и был высажен первый вишнёвый сад.
Пешеходная улица Георгиевская — одна из старейших в городе, упоминается во «Владимирском летописце» ещё в 16 веке.
Улица Большая Московская — главная транспортная артерия города и старейшая улица Владимира.
Успенский собор — памятник белокаменного зодчества 12 века, послуживший образцом для Аристотеля Фиорованти при строительстве Успенского собора на территории Московского Кремля. Хранит древние фрески, в том числе работы гениального иконописца Андрея Рублёва.
Дмитриевский собор — вершина Владимиро-Суздальского белокаменного зодчества, не имеет себе равных по качеству и количеству белокаменной резьбы.
Вы узнаете:
- Почему Андрей Боголюбский сделал из Владимира новую столицу Руси
- Куда пропали створы Золотых ворот
- Как в городе открылась первая казённая аптека и какое несчастье этому предшествовало
- Чем уникальна владимирская вишня из знаменитых городских садов
- Какая из фресок Рублёва — единственная, которая датирована точно
- Почему в 19 веке Владимир называли городом одной улицы
И многое другое!
Организационные детали
- Билеты для входа в Успенский собор приобретаются вами самостоятельно — 350 ₽ за чел. Дети до 14 лет — бесплатно
- Вход с животными в соборы запрещён
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет
- Порядок посещения достопримечательностей может быть изменён из-за погодных условий