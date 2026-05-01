Описание тура
Погрузитесь в атмосферу древней Руси в увлекательном путешествии по городам Золотого кольца.
Вас ожидают белокаменные соборы, старинные улочки, живописные панорамы и легенды русских князей. Маршрут включает Владимир, сказочный Суздаль, величественный Ростовский кремль и уютный Переславль-Залесский.
Почувствуйте, как оживает история в перезвоне ростовских колоколов, узорах древних соборов и тихом очаровании русских городов.
Программа тура по дням
Владимир - Суздаль
Самостоятельное прибытие во Владимир.
09:15 Встреча на ж/д вокзале г. Владимира у памятника Паровозу.
Обзорная экскурсия по Владимиру – настоящее путешествие во времена Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского.
В ходе экскурсии по Соборной площади вы увидите Дмитриевский собор (внешний осмотр) – удивительный памятник домонгольского белокаменного зодчества. Стены собора от пояса и до макушки покрыты сложной каменной резьбой, содержащей более 550 резных изображений.
Посещение Успенского собора познакомит вас с прекрасным образцом русской архитектуры XII века, которому было предначертано стать главным храмом Руси и «домом» Владимирской иконы Божией Матери. Здесь вы сможете увидеть его главное сокровище – 600-летние фрески Андрея Рублёва.
Экскурсия-прогулка по пешеходной Георгиевской улице, которая в настоящее время реконструирована в стиле XIX века: булыжная мостовая, старинные фонари, в прежнем виде предстала старая аптека.
Вы пройдёте мимо пожарной каланчи к смотровой площадке, с высоты которой полюбуетесь видом на пойму реки Клязьмы и величественный Успенский кафедральный собор. На улице вы встретите многочисленные скульптуры, в том числе – памятник художнику – напоминание о талантливых мастерах Владимирской школы живописи. Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на мольберте художника и словно наблюдающей за созданием городского пейзажа.
Переезд в Суздаль (~ 40 км, 1 час).
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время на обед около 45 мин для туристов с выбранным типом питания «завтраки».
Обзорная экскурсия по Суздалю. Вы прогуляетесь по историческому центру города, по брусчатке торговой площади, где, помните, отплясывал Бальзаминов в культовом фильме.
У стен Гостиных рядов вдоль Кремлёвской улицы ожидают ездоков богато украшенные конные экипажи. В Суздале, кажется, застыло время: на узких и кривых, как и положено, улицах важно стоят богатые купеческие дома XIX в, поднимается кольцо городских валов. Со смотровой площадки на «убогих горах», открывается живописная панорама города.
Знакомство с городом продолжается в Суздальском Кремле (посещение территории), древнейшем архитектурном комплексе города, ведущем историю с X века.
Посещение Рождественского собора (интерьер), старейшее здание Суздаля, один из интереснейших памятников древнерусского зодчества, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Свободное время в центре города.
Переезд в Ростов Великий (около 2,5 часов, 160 км).
20:30 Размещение в отеле в г. Ростов Великий.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Ростов Великий - Переславль-Залесский
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Ростов Великий, расположенный в Ярославской области, один из древнейших и красивейших городов Золотого кольца России. История города уходит в глубь веков. Первое упоминание о Ростове встречается в летописи «Повесть временных лет», а в 2012 город отпраздновал 1150-летие.
Посещение Ростовского кремля – самого грандиозного сооружения города. Архитектурный ансамбль кремля состоит из трех частей: Архирейского двора, Соборной площади с Успенским собором и звонницей, и митрополичьего сада.
Церкви Архиерейского двора соединены между собой с помощью переходов по крепостным стенам. Именно здесь проходили съемки так любимого нами фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Древний Ростов знаменит не только своими памятниками, колокольными звонами и православными святынями, но и народными исконно Ростовскими промыслами: Ростовской финифтью и чернолощеной керамикой.
Посещение музея «Ростовская финифть». В музее Вас ждет знакомство с уникальными изделиями фабрики, изготовленными в разные годы её выдающимися художниками и ювелирами, тайны технологии создания финифти и быта мастерских 19 в.
Переезд в Переславль-Залесский (~60 км, 1 час).
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому.
Переславль-Залесский был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями города: экскурсия по Красной (Соборной) Площади, внешний осмотр Горицкого Монастыря и Успенского Собора.
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время на обед около 45 мин для туристов с выбранным типом питания «завтраки».
Посещение музея – усадьбы «Ботик Петра I» – музеи расскажет о жизни Петра, когда он еще мальчишкой организовал свою Потешную флотилию. В 1802 году был обнаружен бот «Фортуна» – единственное уцелевшее судно от всей флотилии и открыт один из первых провинциальных музеев России – Ботный дом.
16:00 Отправление в Москву.
19:00 Ориентировочное прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
По умолчанию место высадки – г. Москва. В ином случае необходимо указывать место высадки менеджеру.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Ростов Великий.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
|Размещение в отеле: «Лион» 3*
|Стоимость на базе питания
|BB – завтрак
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|13200
|14900
|16500
Доплата за одноместное размещение – 3900 рублей.
Скидка для взрослого / ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 500 / 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Лионъ
Гостиничный комплекс «Лионъ» находится в Ростове Великом. Здание, в котором находится объект размещения, является памятником архитектуры XVIII века.
Несмотря на историческую ценность дома, номера полностью соответствуют современным требованиям и оформлены в европейском стиле. В каждом оборудован индивидуальный санузел с душевой кабиной.
Питание организовано в ресторане, в меню сочетаются изысканные и современные блюда из набора свежих продуктов.
В 5 минутах езды расположен берег озера Неро. Железнодорожный вокзал удален на 2 километра.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по выбранному тарифу
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельными креслами, системой климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владимира и из Москвы и обратно
- Питание, не предусмотренное тарифом
- Доплата за одноместное размещение на заезды - 3900 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще важно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- по умолчанию место посадки - г. Москва. При отправлении туристов из других городов необходимо указывать место посадки в заявке;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.