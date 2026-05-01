Люблю отчизну я: автобусный тур по Золотому кольцу

Описание тура

Погрузитесь в атмосферу древней Руси в увлекательном путешествии по городам Золотого кольца.

Вас ожидают белокаменные соборы, старинные улочки, живописные панорамы и легенды русских князей. Маршрут включает Владимир, сказочный Суздаль, величественный Ростовский кремль и уютный Переславль-Залесский.

Почувствуйте, как оживает история в перезвоне ростовских колоколов, узорах древних соборов и тихом очаровании русских городов.

Программа тура по дням

1 день

Владимир - Суздаль

Самостоятельное прибытие во Владимир.

09:15 Встреча на ж/д вокзале г. Владимира у памятника Паровозу.

Обзорная экскурсия по Владимиру – настоящее путешествие во времена Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского.

В ходе экскурсии по Соборной площади вы увидите Дмитриевский собор (внешний осмотр) – удивительный памятник домонгольского белокаменного зодчества. Стены собора от пояса и до макушки покрыты сложной каменной резьбой, содержащей более 550 резных изображений.

Посещение Успенского собора познакомит вас с прекрасным образцом русской архитектуры XII века, которому было предначертано стать главным храмом Руси и «домом» Владимирской иконы Божией Матери. Здесь вы сможете увидеть его главное сокровище – 600-летние фрески Андрея Рублёва.

Экскурсия-прогулка по пешеходной Георгиевской улице, которая в настоящее время реконструирована в стиле XIX века: булыжная мостовая, старинные фонари, в прежнем виде предстала старая аптека.

Вы пройдёте мимо пожарной каланчи к смотровой площадке, с высоты которой полюбуетесь видом на пойму реки Клязьмы и величественный Успенский кафедральный собор. На улице вы встретите многочисленные скульптуры, в том числе – памятник художнику – напоминание о талантливых мастерах Владимирской школы живописи. Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на мольберте художника и словно наблюдающей за созданием городского пейзажа.

Переезд в Суздаль (~ 40 км, 1 час).

Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время на обед около 45 мин для туристов с выбранным типом питания «завтраки».

Обзорная экскурсия по Суздалю. Вы прогуляетесь по историческому центру города, по брусчатке торговой площади, где, помните, отплясывал Бальзаминов в культовом фильме.

У стен Гостиных рядов вдоль Кремлёвской улицы ожидают ездоков богато украшенные конные экипажи. В Суздале, кажется, застыло время: на узких и кривых, как и положено, улицах важно стоят богатые купеческие дома XIX в, поднимается кольцо городских валов. Со смотровой площадки на «убогих горах», открывается живописная панорама города.

Знакомство с городом продолжается в Суздальском Кремле (посещение территории), древнейшем архитектурном комплексе города, ведущем историю с X века.

Посещение Рождественского собора (интерьер), старейшее здание Суздаля, один из интереснейших памятников древнерусского зодчества, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Свободное время в центре города.

Переезд в Ростов Великий (около 2,5 часов, 160 км).

20:30 Размещение в отеле в г. Ростов Великий.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

2 день

Ростов Великий - Переславль-Залесский

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Ростов Великий, расположенный в Ярославской области, один из древнейших и красивейших городов Золотого кольца России. История города уходит в глубь веков. Первое упоминание о Ростове встречается в летописи «Повесть временных лет», а в 2012 город отпраздновал 1150-летие.

Посещение Ростовского кремля – самого грандиозного сооружения города. Архитектурный ансамбль кремля состоит из трех частей: Архирейского двора, Соборной площади с Успенским собором и звонницей, и митрополичьего сада.

Церкви Архиерейского двора соединены между собой с помощью переходов по крепостным стенам. Именно здесь проходили съемки так любимого нами фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Древний Ростов знаменит не только своими памятниками, колокольными звонами и православными святынями, но и народными исконно Ростовскими промыслами: Ростовской финифтью и чернолощеной керамикой.

Посещение музея «Ростовская финифть». В музее Вас ждет знакомство с уникальными изделиями фабрики, изготовленными в разные годы её выдающимися художниками и ювелирами, тайны технологии создания финифти и быта мастерских 19 в.

Переезд в Переславль-Залесский (~60 км, 1 час).

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому.

Переславль-Залесский был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями города: экскурсия по Красной (Соборной) Площади, внешний осмотр Горицкого Монастыря и Успенского Собора.

Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время на обед около 45 мин для туристов с выбранным типом питания «завтраки».

Посещение музея – усадьбы «Ботик Петра I» – музеи расскажет о жизни Петра, когда он еще мальчишкой организовал свою Потешную флотилию. В 1802 году был обнаружен бот «Фортуна» – единственное уцелевшее судно от всей флотилии и открыт один из первых провинциальных музеев России – Ботный дом.

16:00 Отправление в Москву.

19:00 Ориентировочное прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

По умолчанию место высадки – г. Москва. В ином случае необходимо указывать место высадки менеджеру.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в г. Ростов Великий.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:

Размещение в отеле: «Лион» 3*Стоимость на базе питания
BB – завтракHB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
132001490016500

Доплата за одноместное размещение – 3900 рублей.

Скидка для взрослого / ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 500 / 1000 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Лионъ

1 ночь

Гостиничный комплекс «Лионъ» находится в Ростове Великом. Здание, в котором находится объект размещения, является памятником архитектуры XVIII века.

Несмотря на историческую ценность дома, номера полностью соответствуют современным требованиям и оформлены в европейском стиле. В каждом оборудован индивидуальный санузел с душевой кабиной.

Питание организовано в ресторане, в меню сочетаются изысканные и современные блюда из набора свежих продуктов.

В 5 минутах езды расположен берег озера Неро. Железнодорожный вокзал удален на 2 километра.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по выбранному тарифу
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельными креслами, системой климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владимира и из Москвы и обратно
  • Питание, не предусмотренное тарифом
  • Доплата за одноместное размещение на заезды - 3900 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Владимир
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще важно знать?
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • по умолчанию место посадки - г. Москва. При отправлении туристов из других городов необходимо указывать место посадки в заявке;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

