1 день

Владимир - Суздаль

Самостоятельное прибытие во Владимир.

09:15 Встреча на ж/д вокзале г. Владимира у памятника Паровозу.

Обзорная экскурсия по Владимиру – настоящее путешествие во времена Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского.

В ходе экскурсии по Соборной площади вы увидите Дмитриевский собор (внешний осмотр) – удивительный памятник домонгольского белокаменного зодчества. Стены собора от пояса и до макушки покрыты сложной каменной резьбой, содержащей более 550 резных изображений.

Посещение Успенского собора познакомит вас с прекрасным образцом русской архитектуры XII века, которому было предначертано стать главным храмом Руси и «домом» Владимирской иконы Божией Матери. Здесь вы сможете увидеть его главное сокровище – 600-летние фрески Андрея Рублёва.

Экскурсия-прогулка по пешеходной Георгиевской улице, которая в настоящее время реконструирована в стиле XIX века: булыжная мостовая, старинные фонари, в прежнем виде предстала старая аптека.

Вы пройдёте мимо пожарной каланчи к смотровой площадке, с высоты которой полюбуетесь видом на пойму реки Клязьмы и величественный Успенский кафедральный собор. На улице вы встретите многочисленные скульптуры, в том числе – памятник художнику – напоминание о талантливых мастерах Владимирской школы живописи. Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на мольберте художника и словно наблюдающей за созданием городского пейзажа.

Переезд в Суздаль (~ 40 км, 1 час).

Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время на обед около 45 мин для туристов с выбранным типом питания «завтраки».

Обзорная экскурсия по Суздалю. Вы прогуляетесь по историческому центру города, по брусчатке торговой площади, где, помните, отплясывал Бальзаминов в культовом фильме.

У стен Гостиных рядов вдоль Кремлёвской улицы ожидают ездоков богато украшенные конные экипажи. В Суздале, кажется, застыло время: на узких и кривых, как и положено, улицах важно стоят богатые купеческие дома XIX в, поднимается кольцо городских валов. Со смотровой площадки на «убогих горах», открывается живописная панорама города.

Знакомство с городом продолжается в Суздальском Кремле (посещение территории), древнейшем архитектурном комплексе города, ведущем историю с X века.

Посещение Рождественского собора (интерьер), старейшее здание Суздаля, один из интереснейших памятников древнерусского зодчества, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Свободное время в центре города.

Переезд в Ростов Великий (около 2,5 часов, 160 км).

20:30 Размещение в отеле в г. Ростов Великий.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160