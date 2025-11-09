1 день

Масленичный разгуляй «Проводы зимы». Обзорная экскурсия по Суздалю

07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление в г. Суздаль.

Обед в кафе.

Масленичный разгуляй «Проводы зимы» с участием ряженных, народными играми да забавами.

Традиционные «моталочки» на исполнение желания, «чугунок с деньгами» на финансовое благополучие, «теннис по-суздальски».

Хороводные, танцевальные, поцелуйные игры, сдобренные народным юмором, вперемешку с тостами и дегустацией нескольких сортов суздальской медовухи.

Русские народные песни и сувенир на память!

Какая Масленица, да без блинов? Каждому гостю за удаль да смекалку полагаются блины и пироги с разными начинками, для сугреву ароматный чай с лимоном и сахаром!

Обзорная экскурсия по Суздалю.

Посещение главной достопримечательности Суздаля – Суздальского кремля, по археологическим данным существующего с 10 века.

Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.

Осмотр территории Спасо-Ефимиева монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора и знаменитыми колокольными звонами.

Монастырь знаменит тем, что стены собора хранят уникальные фрески XVI века с фасадов здания и росписи XVII века от знаменитых мастеров Гурия Никитина и Силы Савина.

Размещение в отеле «Княжий двор 3*». Номера категории «стандарт».

Ужин в ресторане отеля.

