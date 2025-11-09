По маршруту вы посетите село Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, прогуляетесь по историческому центру Владимира и осмотрите памятники архитектуры, и, конечно, посетите главную достопримечательность Суздаля – Суздальский кремль. Выходные будут наполнены радостью, весельем и незабываемыми впечатлениями!
Программа тура по дням
Масленичный разгуляй «Проводы зимы». Обзорная экскурсия по Суздалю
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление в г. Суздаль.
Обед в кафе.
Масленичный разгуляй «Проводы зимы» с участием ряженных, народными играми да забавами.
Традиционные «моталочки» на исполнение желания, «чугунок с деньгами» на финансовое благополучие, «теннис по-суздальски».
Хороводные, танцевальные, поцелуйные игры, сдобренные народным юмором, вперемешку с тостами и дегустацией нескольких сортов суздальской медовухи.
Русские народные песни и сувенир на память!
Какая Масленица, да без блинов? Каждому гостю за удаль да смекалку полагаются блины и пироги с разными начинками, для сугреву ароматный чай с лимоном и сахаром!
Обзорная экскурсия по Суздалю.
Посещение главной достопримечательности Суздаля – Суздальского кремля, по археологическим данным существующего с 10 века.
Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.
Осмотр территории Спасо-Ефимиева монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора и знаменитыми колокольными звонами.
Монастырь знаменит тем, что стены собора хранят уникальные фрески XVI века с фасадов здания и росписи XVII века от знаменитых мастеров Гурия Никитина и Силы Савина.
Размещение в отеле «Княжий двор 3*». Номера категории «стандарт».
Ужин в ресторане отеля.
Cело Боголюбово. Владимир
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в с. Боголюбово.
Cело Боголюбово – когда-то древний русский город, основанный в 1158 году как резиденция владимирского князя Андрея Боголюбского.
Является одним из памятников Владимиро-Суздальской земли.
Сегодня на территории некогда дворца-замка Андрея Боголюбского находится один из старейших российских монастырей – Боголюбский монастырь (осмотр архитектуры).
Достопримечательности с. Боголюбово входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сооружения часто перестраивались, но сохранилась часть легендарной резиденции - знаменитая белокаменная башня с винтовой лестницей.
Церковь Покрова на Нерли, памятник белокаменного зодчества XII века (внешний осмотр). Уникальный «лебедь-храм» чудом сохранился до наших дней.
Обращаем внимание: прогулка к церкви состоится при благоприятных погодных и природных условиях. Просим взять с собой удобную обувь.
Отправление в г. Владимир.
Необычная пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Владимира – одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания.
Дмитриевский собор (внешний осмотр).
Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации).
Успенский Собор – шедевр белокаменного зодчества (посещение).
Прогулка по пешеходной Георгиевской улице.
Лучше всего дух города раскрывают старые городские улицы. Одно из самых приятных и стильных мест Владимира – пешеходная Георгиевская улица, которую с любовью называют «Владимирским Арбатом».
Небольшая, всего чуть более 300 метров, пешеходная зона собрала немало любопытных архитектурных памятников… памятник аптекарю, таможенная будка, памятник коту Учёному, памятник вишне и многие другие.
И с каждым из них связана своя легенда и каждый по-своему рассказывает об истории города. Тут на каждом углу чувствуется дыхание старинного города.
Обед в кафе города.
Отъезд в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Суздале.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|«Княжий двор 3*»
|15 290
|16 690
|17 690
Доплата за одноместное размещение – 4 000 руб. (1 человек в номере).
Выбор места в автобусе – 980 руб.
Присоединение детских групп к туру – под запрос.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
«Княжий двор 3*» г. Суздаль
Гостиница «Княжий двор» расположена на окраине Суздаля.
К услугам гостей «Княжего двора» представлено 39 номеров различных категорий от «стандарта» до «люкса». Среди удобств стоит назвать кондиционер, сейф, холодильник, телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение.
На территории есть ресторан, в меню которого предлагается большое количество изысканных блюд. Здесь каждое утро подается завтрак, стоимость которого включена в проживание.
Гости могут посетить сауну, косметический кабинет. На территории гостиницы находится парковка для автомобилей. За дополнительную плату можно заказать трансфер, экскурсионное обслуживание.
Гостиница находится недалеко от музея деревянного зодчества, Суздальского Кремля. Эти памятники архитектуры видны из окон уютных номеров гостиницы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по выбранному тарифу
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб., оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.