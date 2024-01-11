Новый год во Владимире
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового года
10:45 Сбор группы в Москве, ст. метро Комсомольская, в здании Ленинградского вокзала, на первом этаже у лифта (табличка «Новый год во Владимире»).
Берем с собой хорошее настроение и отправляемся во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Обед.
Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор. Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.
Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города - новогодняя ёлка.
Прибытие в ГРК «Русская Деревня». Размещение, подготовка к встрече Нового года.
Собираемся на праздничный новогодний ужин. Красочная праздничная программа «Провожаем старый год, слушаем Президента, бой курантов, встречаем Новый год!».
Поздравления, веселые конкурсы, дискотека, шоу-программа.
Свободный день
Поздний завтрак в ресторане гостиницы.
Уличные гулянья, зимние забавы, пикник на территории гостиницы.
Ужин «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке! Потрясающий Рождественский собор. Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.
Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.
Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками. После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.
Обед.
Свободное время.
Отправление группы в Москву. Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Русская Деревня» (корпус Посадский) в г. Владимире.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Стандарт
37900
|46 900
Скидки:
- Дети до 14 лет – 400 рублей.
- Дети до 14 лет на доп. месте (еврораскладушка) – 5000 рублей.
Варианты проживания
Русская Деревня
Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира.
К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником. В числе удобств собственная ванная комната.
В распоряжении гостей 2 ресторана. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с 31.12.23 по 02.01.24 (корпус Посадский)
- 31.12 Новогодний банкет в зале ресторана «Русская Деревня» с развлекательной программой
- Завтрак 1.01 и 2.01 «шведский стол»
- Обеды 31.12 и 2.01
- Пикник 1.01 на территории гостиницы
- Праздничный ужин 1.01 в зале ресторана «Русская Деревня»
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего по программе 31.12 и 2.01
- Транспортное обслуживание по программе 31.12 и 2.01
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Услуги, не указанные в программе
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Скидки предоставляются:
- детям до 14 лет – 400 рублей;
- детям до 14 лет на доп. месте (еврораскладушка) – 5000 рублей.
Может ли меняться программа тура?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
Особенности рассадки в автобусе
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
ГРК "Русская деревня" выше всяких похвал: аниматоры молодцы, Новый год весёлый и душевный.
Суздаля было очень мало, но снижать оценку за это не буду, так как в целом всё понравилось.