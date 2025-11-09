Вы насладитесь изысканной русской кухней, посетите древние храмы и монастыри, прогуляетесь по улочкам старинных городов и окунетесь в мир русских народных традиций.
Подарите себе незабываемые выходные в компании друзей и близких, наслаждаясь народными гуляниями, масленичными угощениями!
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по г. Суздалю. Экскурсия в музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод»
07:15 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:30 Отправление г. в Суздаль.
Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале, назвал его «Сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много и город очень популярен.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю.
В программе:
- посещение главной достопримечательности Суздаля – Суздальского кремля, по археологическим данным существующего с 10 века;
- Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий;
- осмотр территории Спасо-Ефимиева монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора и знаменитыми колокольными звонами. Монастырь знаменит тем, что стены собора хранят уникальные фрески XVI века с фасадов здания и росписи XVII века от знаменитых мастеров Гурия Никитина и Силы Савина.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Гаврилов Посад.
Город славится лошадьми и богатыми питейными традициями: здесь выведена порода лошадей Владимирский тяжеловоз, именно здесь жили купцы Синебрюховы – знаменитые пивовары, основатели в Финляндии пивоваренной компании «Sinebrychoff».
Экскурсия в музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод» со встречей гостей по гусарским традициям.
В программе:
- Сабраж – известная гусарская традиция – открытие шампанского одним движением сабли. Самых смелых научат этому искусству;
- посещение залов музея Российских национальных напитков, уникального в своем роде, единственного в России и в мире, с рассказом о 21 виде напитков, из них 15 безалкогольных и 6 алкогольных, которые с уверенностью можно назвать российскими национальными;
- осмотр экспозиций «Родина Владимирского тяжеловоза» и «Гусары в городе»;
- интерактивная дегустационная программа «Хмельное знакомство» (по желанию, оплата при покупке тура).
Вы узнаете интересные факты о российских алкогольных национальных напитках и сможете попробовать пять видов напитков: настойка, наливка, мёд ставленый, хлебное вино, пиво мартовское.
Отправление в г. Владимир.
Размещение в гостинице «Левитан 3*». Номера категории «стандарт».
Ужин в ресторане отеля.
Боголюбово. Владимир. «Широкая Масленица»
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в с. Боголюбово.
Cело Боголюбово – когда-то древний русский город, основанный в 1158 году как резиденция владимирского князя Андрея Боголюбского. Является одним из памятников Владимиро-Суздальской земли.
Сегодня на территории некогда дворца-замка Андрея Боголюбского находится один из старейших российских монастырей – Боголюбский монастырь (осмотр архитектуры).
Достопримечательности с. Боголюбово входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сооружения часто перестраивались, но сохранилась часть легендарной резиденции – знаменитая белокаменная башня с винтовой лестницей.
Церковь Покрова на Нерли, памятник белокаменного зодчества XII века (внешний осмотр). Уникальный «лебедь-храм» чудом сохранился до наших дней.
Обращаем внимание: прогулка к церкви состоится при благоприятных погодных и природных условиях. Просим взять с собой удобную обувь.
Отправление в г. Владимир.
Необычная пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Владимира – одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания.
Дмитриевский собор (внешний осмотр).
Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации).
Успенский Собор - шедевр белокаменного зодчества (посещение).
Прогулка по пешеходной Георгиевской улице.
Лучше всего дух города раскрывают старые городские улицы. Одно из самых приятных и стильных мест Владимира – пешеходная Георгиевская улица, которую с любовью называют «Владимирским Арбатом».
Небольшая, всего чуть более 300 метров, пешеходная зона собрала немало любопытных архитектурных памятников. И с каждым из них связана своя легенда и каждый по-своему рассказывает об истории города.
Тут на каждом углу чувствуется дыхание старинного города.
Отправление в ГРК «Русская Деревня».
Хотите побывать на самом весёлом, шумном народном празднике Масленице с добром, с сыром, маслом и блинами?
Отведать на разгульном пикнике шашлычок, водочку с разносольчиками, да вдоволь наиграться в игры русские?
Тогда отправляйтесь на праздник хлебосольный «Широкой Масленицы»! Милости просим в гости!
«Широкая Масленица» (Уличное подворье).
В программе: чествование Масленицы, встреча Весны-красны, веселые анимационные игрища, большая фольклорная и конкурсная программы, сжигание чучела Масленицы.
Окунитесь в атмосферу настоящего русского праздника!
Пикник (Уличное подворье):
- блины со сметаной и вареньем;
- канапе с селедкой и лучком;
- деревенское сало с чесноком на бородинском хлебе;
- разносолы из погребка;
- пирожки;
- уха из судака;
- шашлык с томатным соусом;
- картофельные дольки с зеленью;
- сбитень;
- чай с травами;
- водка;
- хлеб домашний.
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице во Владимире.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (2 человека в номере):
- 15 990 руб. (завтраки и обеды);
- 16 990 руб. (завтраки, обеды и ужины).
Доплата за одноместное размещение – 3 000 руб. (1 человек в номере).
Дополнительные услуги:
Дегустационная программа «Хмельное знакомство» – 1 000 руб. (на человека).
Выбор места в автобусе – 980 руб.
Присоединение детских групп к туру – под запрос.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
«Левитан 3*» г. Владимир
Гостиница «Левитанъ» находится во Владимире.
Номера выполнены в классическом стиле в теплых тонах. Категории: «свадебный», «стандарт улучшенный», «семейный», «стандартный», «туристический», в которых двуспальная кровать, постельное белье, телевизор. Имеется собственная ванная комната с косметическими принадлежностями и халатами. Гостям доступен бесплатный Интернет.
На территории работает ресторан, установлен торговый автомат, есть возможность заказать завтрак. Рядом большое разнообразие баров и кофеен.
Расстояние до аэропорта — 5.6 км, до ж/д вокзала — 875 м. В пешей доступности Успенский собор, парк им. Пушкина.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по выбранному тарифу
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб., оплачивается при покупке тура
- Дегустационная программа «Хмельное знакомство» - 1 000 руб. (на человека)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.