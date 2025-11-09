2 день

Боголюбово. Владимир. «Широкая Масленица»

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в с. Боголюбово.

Cело Боголюбово – когда-то древний русский город, основанный в 1158 году как резиденция владимирского князя Андрея Боголюбского. Является одним из памятников Владимиро-Суздальской земли.

Сегодня на территории некогда дворца-замка Андрея Боголюбского находится один из старейших российских монастырей – Боголюбский монастырь (осмотр архитектуры).

Достопримечательности с. Боголюбово входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сооружения часто перестраивались, но сохранилась часть легендарной резиденции – знаменитая белокаменная башня с винтовой лестницей.

Церковь Покрова на Нерли, памятник белокаменного зодчества XII века (внешний осмотр). Уникальный «лебедь-храм» чудом сохранился до наших дней.

Обращаем внимание: прогулка к церкви состоится при благоприятных погодных и природных условиях. Просим взять с собой удобную обувь.

Отправление в г. Владимир.

Необычная пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Владимира – одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания.

Дмитриевский собор (внешний осмотр).

Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации).

Успенский Собор - шедевр белокаменного зодчества (посещение).

Прогулка по пешеходной Георгиевской улице.

Лучше всего дух города раскрывают старые городские улицы. Одно из самых приятных и стильных мест Владимира – пешеходная Георгиевская улица, которую с любовью называют «Владимирским Арбатом».

Небольшая, всего чуть более 300 метров, пешеходная зона собрала немало любопытных архитектурных памятников. И с каждым из них связана своя легенда и каждый по-своему рассказывает об истории города.

Тут на каждом углу чувствуется дыхание старинного города.

Отправление в ГРК «Русская Деревня».

Хотите побывать на самом весёлом, шумном народном празднике Масленице с добром, с сыром, маслом и блинами?

Отведать на разгульном пикнике шашлычок, водочку с разносольчиками, да вдоволь наиграться в игры русские?

Тогда отправляйтесь на праздник хлебосольный «Широкой Масленицы»! Милости просим в гости!

«Широкая Масленица» (Уличное подворье).

В программе: чествование Масленицы, встреча Весны-красны, веселые анимационные игрища, большая фольклорная и конкурсная программы, сжигание чучела Масленицы.

Окунитесь в атмосферу настоящего русского праздника!

Пикник (Уличное подворье):

блины со сметаной и вареньем;

канапе с селедкой и лучком;

деревенское сало с чесноком на бородинском хлебе;

разносолы из погребка;

пирожки;

уха из судака;

шашлык с томатным соусом;

картофельные дольки с зеленью;

сбитень;

чай с травами;

водка;

хлеб домашний.

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160