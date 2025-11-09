Мои заказы

Масленица во Владимире

Погрузитесь в атмосферу народного праздника Масленицы во Владимире! Проедите по знаменитым городам Золотого кольца, таким как Суздаль, Гаврилов Посад, Владимир и Боголюбово.

Вы насладитесь изысканной русской кухней, посетите древние храмы и монастыри, прогуляетесь по улочкам старинных городов и окунетесь в мир русских народных традиций.

Подарите себе незабываемые выходные в компании друзей и близких, наслаждаясь народными гуляниями, масленичными угощениями!
Масленица во ВладимиреФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Масленица во ВладимиреФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Масленица во ВладимиреФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
28
фев

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по г. Суздалю. Экскурсия в музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод»

07:15 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:30 Отправление г. в Суздаль.

Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале, назвал его «Сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много и город очень популярен.

Обзорная экскурсия по г. Суздалю.

В программе:

  • посещение главной достопримечательности Суздаля – Суздальского кремля, по археологическим данным существующего с 10 века;
  • Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий;
  • осмотр территории Спасо-Ефимиева монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора и знаменитыми колокольными звонами. Монастырь знаменит тем, что стены собора хранят уникальные фрески XVI века с фасадов здания и росписи XVII века от знаменитых мастеров Гурия Никитина и Силы Савина.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Гаврилов Посад.

Город славится лошадьми и богатыми питейными традициями: здесь выведена порода лошадей Владимирский тяжеловоз, именно здесь жили купцы Синебрюховы – знаменитые пивовары, основатели в Финляндии пивоваренной компании «Sinebrychoff».

Экскурсия в музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод» со встречей гостей по гусарским традициям.

В программе:

  • Сабраж – известная гусарская традиция – открытие шампанского одним движением сабли. Самых смелых научат этому искусству;
  • посещение залов музея Российских национальных напитков, уникального в своем роде, единственного в России и в мире, с рассказом о 21 виде напитков, из них 15 безалкогольных и 6 алкогольных, которые с уверенностью можно назвать российскими национальными;
  • осмотр экспозиций «Родина Владимирского тяжеловоза» и «Гусары в городе»;
  • интерактивная дегустационная программа «Хмельное знакомство» (по желанию, оплата при покупке тура).

Вы узнаете интересные факты о российских алкогольных национальных напитках и сможете попробовать пять видов напитков: настойка, наливка, мёд ставленый, хлебное вино, пиво мартовское.

Отправление в г. Владимир.

Размещение в гостинице «Левитан 3*». Номера категории «стандарт».

Ужин в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по г. Суздалю. Экскурсия в музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод»Обзорная экскурсия по г. Суздалю. Экскурсия в музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод»Обзорная экскурсия по г. Суздалю. Экскурсия в музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод»Обзорная экскурсия по г. Суздалю. Экскурсия в музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод»Обзорная экскурсия по г. Суздалю. Экскурсия в музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод»Обзорная экскурсия по г. Суздалю. Экскурсия в музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Боголюбово. Владимир. «Широкая Масленица»

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в с. Боголюбово.

Cело Боголюбово – когда-то древний русский город, основанный в 1158 году как резиденция владимирского князя Андрея Боголюбского. Является одним из памятников Владимиро-Суздальской земли.

Сегодня на территории некогда дворца-замка Андрея Боголюбского находится один из старейших российских монастырей – Боголюбский монастырь (осмотр архитектуры).

Достопримечательности с. Боголюбово входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сооружения часто перестраивались, но сохранилась часть легендарной резиденции – знаменитая белокаменная башня с винтовой лестницей.

Церковь Покрова на Нерли, памятник белокаменного зодчества XII века (внешний осмотр). Уникальный «лебедь-храм» чудом сохранился до наших дней.

Обращаем внимание: прогулка к церкви состоится при благоприятных погодных и природных условиях. Просим взять с собой удобную обувь.

Отправление в г. Владимир.

Необычная пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Владимира – одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания.

Дмитриевский собор (внешний осмотр).

Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации).

Успенский Собор - шедевр белокаменного зодчества (посещение).

Прогулка по пешеходной Георгиевской улице.

Лучше всего дух города раскрывают старые городские улицы. Одно из самых приятных и стильных мест Владимира – пешеходная Георгиевская улица, которую с любовью называют «Владимирским Арбатом».

Небольшая, всего чуть более 300 метров, пешеходная зона собрала немало любопытных архитектурных памятников. И с каждым из них связана своя легенда и каждый по-своему рассказывает об истории города.

Тут на каждом углу чувствуется дыхание старинного города.

Отправление в ГРК «Русская Деревня».

Хотите побывать на самом весёлом, шумном народном празднике Масленице с добром, с сыром, маслом и блинами?

Отведать на разгульном пикнике шашлычок, водочку с разносольчиками, да вдоволь наиграться в игры русские?

Тогда отправляйтесь на праздник хлебосольный «Широкой Масленицы»! Милости просим в гости!

«Широкая Масленица» (Уличное подворье).

В программе: чествование Масленицы, встреча Весны-красны, веселые анимационные игрища, большая фольклорная и конкурсная программы, сжигание чучела Масленицы.

Окунитесь в атмосферу настоящего русского праздника!

Пикник (Уличное подворье):

  • блины со сметаной и вареньем;
  • канапе с селедкой и лучком;
  • деревенское сало с чесноком на бородинском хлебе;
  • разносолы из погребка;
  • пирожки;
  • уха из судака;
  • шашлык с томатным соусом;
  • картофельные дольки с зеленью;
  • сбитень;
  • чай с травами;
  • водка;
  • хлеб домашний.

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Боголюбово. Владимир. «Широкая Масленица»Боголюбово. Владимир. «Широкая Масленица»Боголюбово. Владимир. «Широкая Масленица»Боголюбово. Владимир. «Широкая Масленица»Боголюбово. Владимир. «Широкая Масленица»Боголюбово. Владимир. «Широкая Масленица»Боголюбово. Владимир. «Широкая Масленица»Боголюбово. Владимир. «Широкая Масленица»Боголюбово. Владимир. «Широкая Масленица»Боголюбово. Владимир. «Широкая Масленица»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице во Владимире.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (2 человека в номере):

  • 15 990 руб. (завтраки и обеды);
  • 16 990 руб. (завтраки, обеды и ужины).

Доплата за одноместное размещение – 3 000 руб. (1 человек в номере).

Дополнительные услуги:

Дегустационная программа «Хмельное знакомство» – 1 000 руб. (на человека).

Выбор места в автобусе – 980 руб.

Присоединение детских групп к туру – под запрос.

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

«Левитан 3*» г. Владимир

1 ночь

Гостиница «Левитанъ» находится во Владимире.

Номера выполнены в классическом стиле в теплых тонах. Категории: «свадебный», «стандарт улучшенный», «семейный», «стандартный», «туристический», в которых двуспальная кровать, постельное белье, телевизор. Имеется собственная ванная комната с косметическими принадлежностями и халатами. Гостям доступен бесплатный Интернет.

На территории работает ресторан, установлен торговый автомат, есть возможность заказать завтрак. Рядом большое разнообразие баров и кофеен.

Расстояние до аэропорта — 5.6 км, до ж/д вокзала — 875 м. В пешей доступности Успенский собор, парк им. Пушкина.

«Левитан 3*» г. Владимир«Левитан 3*» г. Владимир«Левитан 3*» г. Владимир«Левитан 3*» г. Владимир«Левитан 3*» г. Владимир«Левитан 3*» г. Владимир«Левитан 3*» г. Владимир«Левитан 3*» г. Владимир
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание по выбранному тарифу
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 980 руб., оплачивается при покупке тура
  • Дегустационная программа «Хмельное знакомство» - 1 000 руб. (на человека)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  9. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владимира

Похожие туры из Владимира

Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
31 дек в 10:00
от 28 900 ₽ за человека
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Начало: Москва
31 дек в 10:00
от 49 900 ₽ за человека
Новый год во Владимире. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Новый год во Владимире. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
31 дек в 10:00
от 39 990 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владимире
Все туры из Владимира