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Последние новости коронавируса в Владимирской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1387+61
  • Умерло 15
  • Выздоровело 103+3
  • Болеют сейчас 1269+58
  • Летальность 1.08%около 11 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Владимирской области, включая Владимир, находится 0.6%, 1387 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 15 умерло, 103 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1269 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Владимире и Владимирской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Владимирской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.19 разав Владимирской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
11 человекв среднем умирает в Владимирской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Владимирской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Владимирской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Владимирской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201387+61+5%15103+3+3%1269+58
11 мая 20201326+77+6%151001211+77
10 мая 20201249+83+7%15+2+15%1001134+81
9 мая 20201166+42+4%13+1+8%100+57+133%1053-16
8 мая 20201124+45+4%12431069+45
7 мая 20201079+78+8%12431024+78
6 мая 20201001+57+6%1243946+57
5 мая 2020944+48+5%1243889+48
4 мая 2020896+66+8%12+5+71%43+6+16%841+55
3 мая 2020830+55+7%737786+55
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Владимирской области по дням

Владимирская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Владимирской области

Названа стоимость объявленных Путиным антикризисных мер
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lenta.ru
12.05.2020 01:18
Новый пакет антикризисных мер, о реализации которого 11 мая заявил президент Владимир Путин, обойдется стране примерно в 800 миллиардов рублей. Самой дорогостоящей мерой станет списание кредитов и налогов. Компании смогут списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал этого года.
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Еще один российский регион заявил о выходе на плато по коронавирусу
lenta.ru
11.05.2020 22:18
Дагестан вышел на плато по коронавирусу, заявил глава республики Владимир Васильев. При этом, по его словам, ситуация в регионе сложная, поскольку наблюдается рост заболевания внебольничной пневмонией. Глава региона также отметил, что Дагестан добился улучшения показателей по самоизоляции.
В Подмосковье решили продлить нерабочий режим
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lenta.ru
11.05.2020 22:13
В Подмосковье решили продлить нерабочий режим до 18 мая после того, как президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор объяснил свое решение рекомендациями Минздрава.
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Путин дал четыре дня на выплату медикам «коронавирусных» надбавок
РБК
11.05.2020 20:30
Президент заявил, что специальные выплаты за апрель получили меньше половины медработников, однако все средства были отправлены в регионы. Владимир Путин дал четыре дня на закрытие этого вопроса и пообещал лично все проверить
Сайт госуслуг обрушился после обращения Путина и обещания новых выплат на детей
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11.05.2020 19:51
На портале госуслуг произошел сбой после выступления президента России Владимира Путина, во время которого он объявил о дополнительной поддержке семей с детьми из-за пандемии коронавируса. Веб-версия сайта перестала работать после обращения президента. Также не открывается мобильная версия.
Путин объявил о новых мерах поддержки и завершил нерабочие дни. Главное
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Владимир Путин снова обратился к гражданам. Он объявил об окончании периода нерабочих дней, который продлился больше месяца, и о новых мерах поддержки экономики. Главное — в материале РБК
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11.05.2020 17:44
Начать снимать ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, смогут 33 российских региона, причем 11 из них готовы сделать это в любое время, а 22 надо увеличить коечный фонд и охват тестирования. Эту информацию на совещании с участием президента страны Владимира Путина озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.
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11.05.2020 17:42
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Путин заявил о выделении рекордных сумм на поддержку населения
Путин заявил о выделении рекордных сумм на поддержку населения
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11.05.2020 17:36
Меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории России государство еще не выделяло столько денег, заявил президент Владимир Путин. Ранее в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке Путин заявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов
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11.05.2020 17:08
Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги. Также списать налоги и страховые взносы за второй квартал текущего году смогут предприятия малого и среднего бизнеса.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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