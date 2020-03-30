Заразилось 1387 +61

Умерло 15

Выздоровело 103 +3

Болеют сейчас 1269 +58

Летальность 1.08% около 11 чел. на 1000 заболевших

В Владимирской области, включая Владимир, находится 0.6%, 1387 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 15 умерло, 103 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1269 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Владимире и Владимирской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Владимирской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.19 раза в Владимирской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 11 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Владимирской области

Карта распространения коронавируса в Владимирской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Владимирской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Владимирской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1387 +61+5% 15 103 +3+3% ▲ 1269+58 11 мая 2020 1326 +77+6% 15 100 ▲ 1211+77 10 мая 2020 1249 +83+7% 15 +2+15% 100 ▲ 1134+81 9 мая 2020 1166 +42+4% 13 +1+8% 100 +57+133% ▼ 1053-16 8 мая 2020 1124 +45+4% 12 43 ▲ 1069+45 7 мая 2020 1079 +78+8% 12 43 ▲ 1024+78 6 мая 2020 1001 +57+6% 12 43 ▲ 946+57 5 мая 2020 944 +48+5% 12 43 ▲ 889+48 4 мая 2020 896 +66+8% 12 +5+71% 43 +6+16% ▲ 841+55 3 мая 2020 830 +55+7% 7 37 ▲ 786+55 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Владимирской области по дням