Последние новости коронавируса в Владимирской области на сегодня со статистикой
Заразилось 1387+61
Умерло 15
Выздоровело 103+3
Болеют сейчас 1269+58
Летальность 1.08%около 11 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Владимирской области, включая Владимир, находится 0.6%, 1387 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 15 умерло, 103 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1269 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Владимире и Владимирской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Владимирской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Владимирской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Владимирской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Владимирской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1387+61+5%
15
103+3+3%
▲1269+58
11 мая 2020
1326+77+6%
15
100
▲1211+77
10 мая 2020
1249+83+7%
15+2+15%
100
▲1134+81
9 мая 2020
1166+42+4%
13+1+8%
100+57+133%
▼1053-16
8 мая 2020
1124+45+4%
12
43
▲1069+45
7 мая 2020
1079+78+8%
12
43
▲1024+78
6 мая 2020
1001+57+6%
12
43
▲946+57
5 мая 2020
944+48+5%
12
43
▲889+48
4 мая 2020
896+66+8%
12+5+71%
43+6+16%
▲841+55
3 мая 2020
830+55+7%
7
37
▲786+55
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Владимирской области по дням
Владимирская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
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Последние новости об обстановке с коронавирусом в Владимирской области
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На портале госуслуг произошел сбой после выступления президента России Владимира Путина, во время которого он объявил о дополнительной поддержке семей с детьми из-за пандемии коронавируса. Веб-версия сайта перестала работать после обращения президента. Также не открывается мобильная версия.
Начать снимать ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, смогут 33 российских региона, причем 11 из них готовы сделать это в любое время, а 22 надо увеличить коечный фонд и охват тестирования. Эту информацию на совещании с участием президента страны Владимира Путина озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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