Айс-флоатинг — это уникальное сочетание экстрима и релаксации, которое стоит попробовать всем поклонникам активного отдыха, новых ощущений и, конечно, моря, природы и зимних пейзажей.

Такой вид развлечения подойдет даже тем, кто не умеет плавать, так как специальный гидротермокостюм удержит вас довольно высоко над поверхностью воды.
Описание экскурсии

С морем можно не расставаться зимой и даже стать к нему ближе, когда его сковывает лёд. Если вам по душе активный и одновременно легкий отдых на природе, то арктическое купание (или айс-флоатинг) вам понравится. Для этого не нужно уметь плавать: специальный сухой гидротермокостюм с лёгкостью удержит вас на воде и сохранит тепло. Вы сможете расслабиться, свободно плавая на спине, или вновь почувствовать себя ребёнком, играя с морским льдом и ледяной шугой. Айс-флоатинг — не только способ погрузиться в природу, но и своего рода медитация, дающая силы и вдохновение и много положительных эмоций. А необычные фотографии и видео станут хорошим дополнением к вашей коллекции приключений.

Организационные моменты

Мы подберем для вас наиболее подходящую и живописную бухту, исходя из соображений безопасности и текущей ледовой обстановки. Большинство локаций находятся в черте города Владивостока и острова Русский. В машине или на пляже одной из бухт будет проведен краткий инструктаж, после которого нужно будет надеть специальный гидротермокостюм, имеющий высокую степень защиты от воды и холода. Надевается он поверх вашей зимней одежды, вы снимаете только верхнюю одежду и обувь. Плавание в море длиться около часа. Мы поплаваем среди льдин, в морской шуге или по чистой воде. Вы всегда при желании можете выйти на берег раньше. Инструктор будет рядом с вами на протяжении всего вашего нахождения в воде. После купания вам помогут снять костюм. И по желанию можно будет выпить горячего чая. Важная информация: Может не подойти людям, имеющим индивидуальные противопоказания по здоровью: серьезные заболевания сердца, неврологические отклонения, заболевания уха (отит и пр.), эпилепсия и иные психические нарушения, заболевания дыхательных путей (простуда, астма, иное), кишечное расстройство. Есть ограничение по возрасту участников и росту: рост не ниже 165 см, возраст не менее 18 лет. Участникам от 16 лет можно в сопровождении родителей.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда гидротермокостюма
  • Сопровождение и помощь инструктора
  • Фото - и видеосъемка
  • Горячий чай
Что не входит в цену
  • Трансфер до места начала экскурсии
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В одной из бухт Владивостока или о. Русский
Завершение: В месте начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Может не подойти людям, имеющим индивидуальные противопоказания по здоровью: серьезные заболевания сердца, неврологические отклонения, заболевания уха (отит и пр.), эпилепсия и иные психические нарушения, заболевания дыхательных путей (простуда, астма, иное), кишечное расстройство
  • Есть ограничение по возрасту участников и росту: рост не ниже 165 см, возраст не менее 18 лет. Участникам от 16 лет можно в сопровождении родителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

С
Светлана
19 мар 2025
Это было необычно, абсолютно новые впечатления, погружение в ледяную воду и понимание, что ты не мерзнешь, вода за ворот не заливается, костюм держит на плаву. А фото с дрона невероятны, знакомые от просмотра были в шоке. Рекомендую
М
Мария
12 мар 2025
Прекрасное развлечение и интересное времяпрепровождение. Спасибо Виктору за организацию, подготовку и профессионализм. Всё прошло отлично, погуляли по льдам, поплавали, в этот же день получили свои фотокарточки. В общем, очень советую посетить гостям и жителям Владивостока.
Т
Татьяна
11 мар 2025
Всё понравилось, Виктор нашёл место, где ещё остался лёд. Надели костюм, в нём не утонешь и тепло. Походили по льдинам, поплавали, больше всего понравилось разглядывать морское дно. Плюс фото с дрона, друзья в восторге, очень круто, большое спасибо 👍

