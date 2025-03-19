С морем можно не расставаться зимой и даже стать к нему ближе, когда его сковывает лёд. Если вам по душе активный и одновременно легкий отдых на природе, то арктическое купание (или айс-флоатинг) вам понравится. Для этого не нужно уметь плавать: специальный сухой гидротермокостюм с лёгкостью удержит вас на воде и сохранит тепло. Вы сможете расслабиться, свободно плавая на спине, или вновь почувствовать себя ребёнком, играя с морским льдом и ледяной шугой. Айс-флоатинг — не только способ погрузиться в природу, но и своего рода медитация, дающая силы и вдохновение и много положительных эмоций. А необычные фотографии и видео станут хорошим дополнением к вашей коллекции приключений.

Организационные моменты

Мы подберем для вас наиболее подходящую и живописную бухту, исходя из соображений безопасности и текущей ледовой обстановки. Большинство локаций находятся в черте города Владивостока и острова Русский. В машине или на пляже одной из бухт будет проведен краткий инструктаж, после которого нужно будет надеть специальный гидротермокостюм, имеющий высокую степень защиты от воды и холода. Надевается он поверх вашей зимней одежды, вы снимаете только верхнюю одежду и обувь. Плавание в море длиться около часа. Мы поплаваем среди льдин, в морской шуге или по чистой воде. Вы всегда при желании можете выйти на берег раньше. Инструктор будет рядом с вами на протяжении всего вашего нахождения в воде. После купания вам помогут снять костюм. И по желанию можно будет выпить горячего чая. Важная информация: Может не подойти людям, имеющим индивидуальные противопоказания по здоровью: серьезные заболевания сердца, неврологические отклонения, заболевания уха (отит и пр.), эпилепсия и иные психические нарушения, заболевания дыхательных путей (простуда, астма, иное), кишечное расстройство. Есть ограничение по возрасту участников и росту: рост не ниже 165 см, возраст не менее 18 лет. Участникам от 16 лет можно в сопровождении родителей.