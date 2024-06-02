1 чел.
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Мини-группа
5 часов
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
«Зимой она всегда сухая, а вот летом во время прилива придётся немного промочить ноги и прогуляться по колено в воде (акватапочки не будут лишними)»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера
Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме...
«Зимой на остров можно пройти посуху, специальной одежды не требуется»
24 июня в 10:00
26 июня в 10:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
«Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой внедорожник, апрель-сентябрь — паркетное авто»
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
«Зимой уровень воды низкий, поэтому можно спокойно пройти по суше»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
15 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Увидеть рыжие скалы и гроты и побывать на «Трезубце Посейдона»
«Это активная экскурсия: мы будем несколько часов ходить пешком (4 часа зимой, до 6 часов летом с учётом остановок на купание в море), преодолевать небольшие спуски и подъёмы»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
«• Зимой коса оголяется и на сам остров появляется дорога, поэтому этот участок мы преодолеем на машине»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
«Важная информация: Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой внедорожник, летом возможно паркетное авто»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 17 590₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 июня 2024Сам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе через косу (во мне всего
- ИИвета29 мая 2024Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
- ССветлана29 мая 2024Остров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. Михаил не только показал великолепие острова, он рассказал о растениях и животных острова. Рекомендую к посещению. Благодарю Михаила за чудесную поездку.
- ССветлана27 мая 2024Отличный гид. Рассказал много интересного. Шикарные виды. Очень понравилось переходить вброд на остров Шкота. Антон очень любит свой край и
- ААнтон22 мая 2024Путешествие 🔥! Красиво, интересно, местами захватывающе! Антон красавчик🤝
- ООльга16 мая 2024Был туман, но это совсем не помешало насладиться экскурсией
- ЕЕвгений14 мая 2024Все шикарно. Гид Анна молодчина. Уложились по времени, все нюансы учтены, все видовки посмотрены, а истории рассказаны. Рекомендую
- ММария14 мая 2024Присоединяюсь к положительным комментариям, всё прошло отлично. Спасибо огромное за возможность посмотреть такие красивые места и за интересную компанию.
- EEkaterina13 мая 2024Константин, огромное спасибо за экскурсию, или даже правильнее сказать, за маленькое путешествие к большому морю! Отдельное спасибо за возможность не ходить
- ммарина8 мая 2024В Приморье мы были в третий раз и думали, что удивить нас уже нечем. Однако маршрут оказался прекрасным! На экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Зимние»
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