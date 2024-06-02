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там, где можно проехать) Мы люди не подготовленные для трекинга и ходьбы. Виды поражают воображение, особенно, если в твоих широтах нет моря. Очень красиво, даже фотографии не передадут масштаба и величия этих мест. Организационные моменты, которые могут быть важны, при выборе экскурсии: 1. Нас забрали от отеля, и обратно довезли куда мы попросили. Без лишних вопросов и возмущений 2. Константин сразу нас спросил, что мы хотим посмотреть. В зависимости от наших предпочтений составил программу, с учётом погоды и наличия на местах других путешественников 3. Поездка правда похожа на экскурсию, всю дорогу Константин нам рассказывал интересные факты о Приморье, городе и тех, местах, в которые мы ехали 4. Комфортная дружелюбная атмосфера в течение всей поездки. Это сильно положительно влияет на впечатления от экскурсии и путешествия в целом. 5. У нас была скользкая обувь, Константин не дал подскользнуться. Всю поездку следил за нами, чтобы мы не упали на скалах и камнях, коих в этих местах в изобилии. Если у вас есть с собой обувь на протекторной подошве, то в день экскурсии лучше надеть именно её. Плоская подошва будет скользить. Мы много путешествуем, и знаем, что так комфортно бывает не всегда и не со всеми. Ксения и Екатерина