Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Владивостоку

Найдено 7 экскурсий в категории «Зимние» во Владивостоке, цены от 5 490 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
22 отзыва
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
«Зимой она всегда сухая, а вот летом во время прилива придётся немного промочить ноги и прогуляться по колено в воде (акватапочки не будут лишними)»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490 за человека
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера
Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме...
«Зимой на остров можно пройти посуху, специальной одежды не требуется»
24 июня в 10:00
26 июня в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
178 отзывов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
«Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой внедорожник, апрель-сентябрь — паркетное авто»
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343 за всё до 6 чел.
На остров Шкота - с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
11 отзывов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
«Зимой уровень воды низкий, поэтому можно спокойно пройти по суше»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
15 990 за всё до 3 чел.
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Увидеть рыжие скалы и гроты и побывать на «Трезубце Посейдона»
«Это активная экскурсия: мы будем несколько часов ходить пешком (4 часа зимой, до 6 часов летом с учётом остановок на купание в море), преодолевать небольшие спуски и подъёмы»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
12 000 за всё до 4 чел.
Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
3 отзыва
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
«• Зимой коса оголяется и на сам остров появляется дорога, поэтому этот участок мы преодолеем на машине»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900 за всё до 3 чел.
Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
42 отзыва
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
«Важная информация: Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой внедорожник, летом возможно паркетное авто»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 17 590 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Сам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе через косу (во мне всего
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    49 кг), но справилась. .) На обратном пути океан так сильно не тянул. Накануне прошли сильные дожди, и в целом погода была пасмурная, так что вначале пути из-за ручьев переходили по камням и по окраинам тропинки, так что непромокаемые кроссовки сильно выручили меня. В этом месте природа живёт и дышит своей жизнью и превалирует над человеком, поэтому явно чувствуешь себя в гостях. Нам попадались полянки цветущих дальневосточных маков 🤗 Захватывающим кажется переход на мысик, но если смотреть под ноги гида, а не на обрывы по сторонам, то всё okay 😉 Исключительная благодарность Михаилу за то, что треккинг состоялся, несмотря на то, что получился индивидуальным. Из-за ненастья все мои катерные экскурсии были отменены, и я переживала, что останусь совсем без выходов и выездов из города. Внимательный ко всему гид, и теперь я с лёгкостью узнаю монгольский дуб!

  • И
    Ивета
    29 мая 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
    Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Остров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. Михаил не только показал великолепие острова, он рассказал о растениях и животных острова. Рекомендую к посещению. Благодарю Михаила за чудесную поездку.
    Остров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. Михаил
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
    Отличный гид. Рассказал много интересного. Шикарные виды. Очень понравилось переходить вброд на остров Шкота. Антон очень любит свой край и
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    это чувствуется в его рассказах. Очень деликатный, терпеливый, доброжелательный. Обязательно дополните экскурсию Мысом Тобизина. В конце прогулки нас ждал ужин с великолепным видом.

  • А
    Антон
    22 мая 2024
    Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
    Путешествие 🔥! Красиво, интересно, местами захватывающе! Антон красавчик🤝
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
    Был туман, но это совсем не помешало насладиться экскурсией
  • Е
    Евгений
    14 мая 2024
    Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
    Все шикарно. Гид Анна молодчина. Уложились по времени, все нюансы учтены, все видовки посмотрены, а истории рассказаны. Рекомендую
    Все шикарно. Гид Анна молодчина. Уложились по времени, все нюансы учтены, все видовки посмотрены, а истории рассказаны. РекомендуюВсе шикарно. Гид Анна молодчина. Уложились по времени, все нюансы учтены, все видовки посмотрены, а истории рассказаны. РекомендуюВсе шикарно. Гид Анна молодчина. Уложились по времени, все нюансы учтены, все видовки посмотрены, а истории рассказаны. РекомендуюВсе шикарно. Гид Анна молодчина. Уложились по времени, все нюансы учтены, все видовки посмотрены, а истории рассказаны. Рекомендую
  • М
    Мария
    14 мая 2024
    Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
    Присоединяюсь к положительным комментариям, всё прошло отлично. Спасибо огромное за возможность посмотреть такие красивые места и за интересную компанию.
    Присоединяюсь к положительным комментариям, всё прошло отлично. Спасибо огромное за возможность посмотреть такие красивые места иПрисоединяюсь к положительным комментариям, всё прошло отлично. Спасибо огромное за возможность посмотреть такие красивые места и
  • E
    Ekaterina
    13 мая 2024
    Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
    Константин, огромное спасибо за экскурсию, или даже правильнее сказать, за маленькое путешествие к большому морю! Отдельное спасибо за возможность не ходить
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    там, где можно проехать) Мы люди не подготовленные для трекинга и ходьбы. Виды поражают воображение, особенно, если в твоих широтах нет моря. Очень красиво, даже фотографии не передадут масштаба и величия этих мест. Организационные моменты, которые могут быть важны, при выборе экскурсии: 1. Нас забрали от отеля, и обратно довезли куда мы попросили. Без лишних вопросов и возмущений 2. Константин сразу нас спросил, что мы хотим посмотреть. В зависимости от наших предпочтений составил программу, с учётом погоды и наличия на местах других путешественников 3. Поездка правда похожа на экскурсию, всю дорогу Константин нам рассказывал интересные факты о Приморье, городе и тех, местах, в которые мы ехали 4. Комфортная дружелюбная атмосфера в течение всей поездки. Это сильно положительно влияет на впечатления от экскурсии и путешествия в целом. 5. У нас была скользкая обувь, Константин не дал подскользнуться. Всю поездку следил за нами, чтобы мы не упали на скалах и камнях, коих в этих местах в изобилии. Если у вас есть с собой обувь на протекторной подошве, то в день экскурсии лучше надеть именно её. Плоская подошва будет скользить. Мы много путешествуем, и знаем, что так комфортно бывает не всегда и не со всеми. Ксения и Екатерина

    Константин, огромное спасибо за экскурсию, или даже правильнее сказать, за маленькое путешествие к большому морю!
  • м
    марина
    8 мая 2024
    На остров Шкота - с фотографом
    В Приморье мы были в третий раз и думали, что удивить нас уже нечем. Однако маршрут оказался прекрасным! На экскурсии
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    были с гидом Игорем. Огромное спасибо Игорю за интересный рассказ, внимание и заботу! Через косу перехлестывали волны, вода была холодная, но Игорь выдал нам "штаны с сапогами" и мы лихо перешли сухими и туда и обратно. С погодой нам повезло, было солнце, но очень сильный ветер, так что опасались подходить совсем близко к обрыву. Но виды открывались просто замечательные! Аж дух захватывает! На пляж не спускались, после дождя было очень скользко (но в следующий раз обязательно попробуем!). Зато чудесно прогулялись по весеннему лесу, собрали немного черемши, сделали море красивых фотографий В общем, не дорога, а сплошное удовольствие! Спасибо, Игорь, за замечательный день и за неожиданные открытия!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Зимние»

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  3. Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
  4. На остров Шкота - с фотографом
  5. Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
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