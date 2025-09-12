Эта экскурсия приглашает в удивительное путешествие по побережью Японского моря.
Участники смогут насладиться видами бухт с чёрным песком и стеклянными осколками, искупаться в чистейших водах и посетить Штыковские пруды, где расположены арт-объекты и цветущее озеро лотосов.
Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести день на свежем воздухе, погрузившись в природную красоту Приморья. Путешествие подходит для всех возрастов и обещает множество впечатлений
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка по уникальным бухтам
- 🏞️ Посещение живописного арт-парка
- 🌸 Озеро лотосов в цвету
- 🚗 Комфортный переезд на автомобиле
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
- Бухта Стеклянная
- Дикая бухта
- Муравьиная бухта
- Штыковские пруды
Описание экскурсии
Переезд из Владивостока к бухте Стеклянной — наш маршрут начнётся в 9 утра. Уже через 40 минут мы окажемся на знаменитом берегу с «сокровищами» из морских стёклышек.
9:00–9:40 — переезд, 9:40–10:10 — прогулка
Дикая бухта — природный уголок без туристической инфраструктуры: тишина, гладкие камни, чистая вода и возможность искупаться в сезон.
10:20–10:40 — переезд, 10:40–11:20 — купание или прогулка
Муравьиная бухта — побережье с уникальной историей, Черепашьим озером и любопытной зоной археологических находок.
11:20–12:00 — переезд и остановка
Штыковские пруды — природный арт-парк: в сезон зацветает озеро лотосов, круглый год — тропинки, символические скульптуры и мастер-классы.
12:30–13:00 — переезд, 13:00–15:00 — прогулка, отдых, кафе
Возвращение во Владивосток
15:00–16:00
Вы узнаете:
- как образовалась бухта из сокровищ
- что было на бухте Муравьиной раньше
- где появились первые виноградники
- какой всероссийский лагерь находится на побережье Уссурийского залива
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле с остановками на свежем воздухе
- Подходит для всех возрастов, особенно для семей с детьми
- Возьмите с собой воду, головной убор, удобную обувь
- В сезон (июль–октябрь) — обязательно купальник и полотенце
- Можно взять еду с собой или перекусить в кафе
Дополнительные расходы:
- вход в арт-парк «Штыковские пруды» — 300 ₽ для взрослых, 200 ₽ для пенсионеров и детей до 7 лет
- активности в парке (катамараны, мастер-классы и др.) оплачиваются отдельно на месте
ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети до 12 лет
|5300 ₽
|Пенсионеры
|5300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Светланской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раиса — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 43 туристов
Я гид-экскурсовод с 2023 года. Провела много различных экскурсий по Приморью и Владивостоку. Попала в мир путешествий ещё в детстве, так как я дочь моряка. Мы ходили на корабле, заплывали в различные бухты и высаживались на диковинных островах с чистейшей водой и разнообразной морской фауной. Теперь я хочу показать и вам наш удивительный Приморский край и Владивосток, но пока только с суши.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
12 сен 2025
Очень интересная экскурсия, Раиса, гид с искрой в глазах, увлеченно повествует об истории каждого объекта. В процессе небольшого путешествия посетили три бухты. В штыковских прудах погуляли по парку, осмотрели арт-объекты, озеро лотосов. А также на территории парка посетили уютное кафе.
Дата посещения: 12 сентября 2025
Т
Татьяна
24 окт 2025
Экскурсия подарила массу впечатлений! 💫 огромное спасибо Раисе - настоящий волшебник слов! Слушать было интересно и легко, а смотреть - еще интереснее)
Л
Лариса
15 окт 2025
Чудесная экскурсия!
Раиса показала не только прекрасные бухты побережья, но и рассказала о многих местах которые были на нашем пути. Штыковские пруды - это прекраснейшее место, очаровывающее своим спокойствием и красотой
Не смотря на прохладную погоду всё было замечательно
Раисе большое спасибо 🙏💕
С
Светлана
12 окт 2025
Выдался отличный день, чтобы посетить отличную и увлекательную экскурсию по бухтам Японского моря и Штыковские пруды. Каждая бухта уникальна и прекрасна по-своему. Гид Раиса увлечена родным краем, занимательно и увлекательно рассказывает про посещаемые места и про историю края. Штыковские пруды замечательное место для приятной прогулки по извилистым тропинкам парка.
И
Ирина
7 окт 2025
5августа были на экскурсии Побережье Японского моря и Штыковские пруды. Замечательная экскурсия!
Узнали много интересного. Раиса экскурсовод от бога! Обязательно воспользуемся ее услугами еще не один раз.
В
Валерий
27 сен 2025
Отличная экскурсия для первого знакомства с бухтами и природой побережья Владивостока. Индивидуальный подход экскурсовода Раисы сделали наше путешествие незабываемым. Купание в дикой бухте и прогулка по природному парку Штыковские пруды надолго будут бередить память! Много Моря и море позитива!
М
Мария
21 сен 2025
Очень понравился маршрут: шикарные бухты Японского моря и необыкновенный парк Штыковские пруды. Бухта Стеклянная или как говорит Раиса Лазурная, необыкновенно красивая - камешки светятся на солнце очень красиво. В Дикой
М
Мария
17 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Раисе за незабываемую экскурсию! Она с большой любовью и профессионализмом провела нас по таким удивительным местам, как Стеклянная бухта, Дикая бухта, Муравьиная бухта и
С
Станислав
15 сен 2025
Очень понравились бухты, которые хоть и расположены рядом, но такие разные.
Парк с прудами отличный, рекомендуется к прогулке (можно без экскурсии)
Отдельная благодарность за удачно подобранное раннее время, в связи с чем на объектах были одними из первых, без толп посетителей, которые наблюдались на обратном пути.
Так же спасибо за дополнительную информацию по проезжаемым местам и объектам.
В
Виталий
15 сен 2025
Хочется поблагодарить экскурсовода Раису за прекрасно проведённое время и массу положительных эмоций.
Чувствуется её большой опыт в данной сфере и отличное знание Края.
Мария
13 сен 2025
Были с подругой на экскурсии по бухтам 13 сентября, всё понравилось! Хороший авторский маршрут, красивые локации, множество сопутствующих рекомендаций и ответов на все интересующие вопросы про Владивосток. Не было ни
А
Алена
12 сен 2025
Были на экскурсии 12 сентября 2025г. Очень понравились Штыковские Пруды. Благодарим ГИДа Раису за интересный и увлекательный рассказ.
Г
Григоричева
28 авг 2025
Экскурсия получилась интересная, много узнали из истории и географии Владивостока. Гид очень общительная, доброжелательная. На море были сильные волны, и бухты выглядели в такую погоду живописно, нам понравилось. В арт парке можно покататься на катамаранах, есть вкусное кафе.
Е
Елена
26 авг 2025
Огромное спасибо Раисе! Замечательная экскурсия, куча положительных эмоций и впечатлений! Купание под проливным дождем, солнце, опять дождь, море, волны… незабываемо! Все следующие экскурсии при посещении Владивостока только с ней! 🥰🌸
С
Светлана
25 авг 2025
Кто еще думает о выборе экскурсии, всем рекомендую экскурсии с гидом Раисой! Как много зависит от гида, к Раисе проникаешься доверием с первых минут! Раиса любит свой край и с
