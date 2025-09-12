Эта экскурсия приглашает в удивительное путешествие по побережью Японского моря. Участники смогут насладиться видами бухт с чёрным песком и стеклянными осколками, искупаться в чистейших водах и посетить Штыковские пруды, где расположены арт-объекты и цветущее озеро лотосов. Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести день на свежем воздухе, погрузившись в природную красоту Приморья. Путешествие подходит для всех возрастов и обещает множество впечатлений

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Ваш гид во Владивостоке

Раиса Ваш гид во Владивостоке

Описание экскурсии

Переезд из Владивостока к бухте Стеклянной — наш маршрут начнётся в 9 утра. Уже через 40 минут мы окажемся на знаменитом берегу с «сокровищами» из морских стёклышек.

9:00–9:40 — переезд, 9:40–10:10 — прогулка

Дикая бухта — природный уголок без туристической инфраструктуры: тишина, гладкие камни, чистая вода и возможность искупаться в сезон.

10:20–10:40 — переезд, 10:40–11:20 — купание или прогулка

Муравьиная бухта — побережье с уникальной историей, Черепашьим озером и любопытной зоной археологических находок.

11:20–12:00 — переезд и остановка

Штыковские пруды — природный арт-парк: в сезон зацветает озеро лотосов, круглый год — тропинки, символические скульптуры и мастер-классы.

12:30–13:00 — переезд, 13:00–15:00 — прогулка, отдых, кафе

Возвращение во Владивосток

15:00–16:00

Вы узнаете:

как образовалась бухта из сокровищ

что было на бухте Муравьиной раньше

где появились первые виноградники

какой всероссийский лагерь находится на побережье Уссурийского залива

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле с остановками на свежем воздухе

Подходит для всех возрастов, особенно для семей с детьми

Возьмите с собой воду, головной убор, удобную обувь

В сезон (июль–октябрь) — обязательно купальник и полотенце

Можно взять еду с собой или перекусить в кафе

Дополнительные расходы: