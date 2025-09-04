Выделите один день на настоящий отдых! Плыть под парусами по красивейшим местам, останавливаться в укромных уголках для купания и сап-прогулок, не думать о маршруте и организационных моментах — вот мой рецепт для перезагрузки. Вы увидите Токаревский маяк, остров Русский, мосты, бухту Золотой Рог и многое другое. А ещё услышите капитанские байки и после получите фото на память.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

⛵ Круиз стартует с яхт-клуба в центре Владивостока.

⛵ Далее наш путь лежит по Амурскому заливу вокруг полуострова Эгершельд, мимо Токаревского маяка, откуда открывается вид на Русский мост и остров Русский.

⛵ Затем плывём вокруг острова Русский — здесь можно остановиться у живописных скал и бухт, устроить прогулку на сапах, искупаться.

⛵ В любой момент вы можете попросить остановиться или изменить маршрут, например, чтобы побыть подольше в понравившемся месте.

⛵ При желании вы порыбачите прямо с яхты — у меня на борту есть всё необходимое.

⛵ Также, если захотите, организуем обед/ужин из свежих морепродуктов. Я подготовлю для вас сет из 4 блюд: устрицы, гребешок, камчатский краб, икра морского ежа.

⛵ А на обратном пути вас ждёт огненный закат!

📸 Чтобы сохранить воспоминания об этом дне, а гид пофотографирует и пришлёт атмосферные кадры в электронном виде.

Организационные детали

На яхте есть всё необходимое для комфортного отдыха: гриль, кухня, туалет и душ, кровать

При сильном ветре и других неблагоприятных условиях круиз может быть перенесён или отменён

Можем взять с собой большее количество человек, доплата за каждого последующего — 9000 ₽ (предоставим яхту побольше)

С вами буду я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

Прогулка на яхте

Спасательные жилеты

Питьевая вода, чай, кофе

Прокат сап-бордов

Снасти для рыбалки

Дополнительно, при желании, оплачивается питание — 5000 ₽/чел. (сет из 4 блюд с морепродуктами — устрицы, гребешок, камчатский краб, икра морского ежа + напитки). Также вы можете взять с собой свою еду и напитки и воспользоваться кухней и грилем на яхте бесплатно.