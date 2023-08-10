Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
авг
авг
авг
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Что вас ожидает
⛵ Круиз стартует с яхт-клуба в центре Владивостока.
⛵ Далее наш путь лежит по Амурскому заливу вокруг полуострова Эгершельд, мимо Токаревского маяка, откуда открывается вид на Русский мост и остров Русский.
⛵ Затем плывём вокруг островов Русский, Шкота и Рейнеке — здесь можно остановиться у живописных скал и бухт, устроить прогулку на сапах, искупаться.
⛵ В любой момент вы можете попросить остановиться или изменить маршрут, например, чтобы побыть подольше в понравившемся месте.
⛵ При желании вы порыбачите прямо с яхты — у меня на борту есть всё необходимое.
⛵ Также, если захотите, организуем обед/ужин из свежих морепродуктов. Я приготовлю для вас сет из 4 блюд: устрицы, гребешок, камчатский краб, икра морского ежа.
⛵ А на обратном пути вас ждёт огненный закат!
📸 Чтобы сохранить воспоминания об этом дне, я вас пофотографирую и пришлю атмосферные кадры в электронном виде.
Организационные детали
- На яхте есть всё необходимое для комфортного отдыха: гриль, кухня, туалет и душ, кровать
- При сильном ветре и других неблагоприятных условиях круиз может быть перенесён или отменён
В стоимость включено
- Трансфер с места проживания и обратно на авто
- Прогулка на яхте
- Фотосессия (пришлю вам 20–30 фотографий в электронном виде)
- Питьевая вода
- Прокат сап-бордов
- Снасти для рыбалки
Дополнительно, при желании, оплачивается питание — 4000 руб. /чел. (сет из 4 блюд с морепродуктами — устрицы, гребешок, камчатский краб, икра морского ежа + напитки). Также вы можете взять с собой свою еду и напитки и воспользоваться кухней на яхте бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.