Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
Выделите один день на настоящий отдых! Плыть под парусами по красивейшим местам, останавливаться в укромных уголках для купания и сап-прогулок, не думать о маршруте и организационных моментах — вот мой рецепт для перезагрузки. Вы увидите Токаревский маяк, остров Русский, мосты, бухту Золотой Рог и многое другое. А ещё услышите капитанские байки и после получите фото на память.
⛵ Круиз стартует с яхт-клуба в центре Владивостока.
⛵ Далее наш путь лежит по Амурскому заливу вокруг полуострова Эгершельд, мимо Токаревского маяка, откуда открывается вид на Русский мост и остров Русский.
⛵ Затем плывём вокруг острова Русский — здесь можно остановиться у живописных скал и бухт, устроить прогулку на сапах, искупаться.
⛵ В любой момент вы можете попросить остановиться или изменить маршрут, например, чтобы побыть подольше в понравившемся месте.
⛵ При желании вы порыбачите прямо с яхты — у меня на борту есть всё необходимое.
⛵ Также, если захотите, организуем обед/ужин из свежих морепродуктов. Я подготовлю для вас сет из 4 блюд: устрицы, гребешок, камчатский краб, икра морского ежа.
⛵ А на обратном пути вас ждёт огненный закат!
📸 Чтобы сохранить воспоминания об этом дне, а гид пофотографирует и пришлёт атмосферные кадры в электронном виде.
Организационные детали
На яхте есть всё необходимое для комфортного отдыха: гриль, кухня, туалет и душ, кровать
При сильном ветре и других неблагоприятных условиях круиз может быть перенесён или отменён
Можем взять с собой большее количество человек, доплата за каждого последующего — 9000 ₽ (предоставим яхту побольше)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
Прогулка на яхте
Спасательные жилеты
Питьевая вода, чай, кофе
Прокат сап-бордов
Снасти для рыбалки
Дополнительно, при желании, оплачивается питание — 5000 ₽/чел. (сет из 4 блюд с морепродуктами — устрицы, гребешок, камчатский краб, икра морского ежа + напитки). Также вы можете взять с собой свою еду и напитки и воспользоваться кухней и грилем на яхте бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Яхт клуб «Семь футов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 106 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Павел, я коренной житель Владивостока. Люблю исследовать родной край и популяризирую Дальневосточную кухню. С командой единомышленников, в которой собрались вдохновленные морем энтузиасты и профессионалы своего дела, мы читать дальшеуменьшить
покажем и расскажем вам про наш Приморский край так, что вы точно захотите вернуться в гости снова, ведь наша цель — показать всей стране, какое это прекрасное и волшебное место на берегу Японского моря! С нами вы комфортно и безопасно проведете свое время. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виталий
Было все прекрасно, капитан очень интересный человек, очень много интересного узнали о парусных яхтах и морских путешествиях
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Е
Екатерина
Мы были на морской прогулке с Антоном. Все, включая ребенка остались в восторге от проведенного дня. Антон прекрасный капитан, влюбленный в свое дело! Мы узнали много интересных историй и прекрасно провели время, как будто бы в компании старого друга) спасибо Вам большое! Этот день однозначно останется у нас в памяти)
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Ч
Чингис
Хотим выразить огромную благодарность Антону! грамотный капитан и очень добрый человек,мы отдыхали с детьми 3 года и 6 лет,дети в восторге от Капитана и от паруса! Очень благодарны! Ещё поплаваем!!!!
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Анна
Невероятно крутое путешествие!!! Все, что, пожелаете… все будет… супер капитан Антон! Спасибо, Павел!!! Однозначно must!!!
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Елена
Друзья, спасибо большое за путешествие! Антону респект за мастерство в управлении яхтой, вкусное угощение: крабы, гребешки, икра из ежей, бутерброды с икрой! Отлично выбрано место для купания! Павлу спасибо большое за организацию мероприятия! Все прошло замечательно!
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С
Света
Отличная прогулка и капитан Антон! Рыба вкуснейшая, волшебные виды и закат!
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