На парусной яхте - вокруг островов Владивостока

Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов

5
1 отзыв
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Выделите один день на настоящий отдых! Плыть под парусами по красивейшим местам, останавливаться в укромных уголках для купания и сап-прогулок, не думать о маршруте и организационных моментах — вот мой рецепт для перезагрузки. Вы увидите Токаревский маяк, острова Русский, Шкота, Рейнеке и многое другое. А я поделюсь капитанскими байками и устрою для вас фотосессию.
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

⛵ Круиз стартует с яхт-клуба в центре Владивостока.

⛵ Далее наш путь лежит по Амурскому заливу вокруг полуострова Эгершельд, мимо Токаревского маяка, откуда открывается вид на Русский мост и остров Русский.

⛵ Затем плывём вокруг островов Русский, Шкота и Рейнеке — здесь можно остановиться у живописных скал и бухт, устроить прогулку на сапах, искупаться.

⛵ В любой момент вы можете попросить остановиться или изменить маршрут, например, чтобы побыть подольше в понравившемся месте.

⛵ При желании вы порыбачите прямо с яхты — у меня на борту есть всё необходимое.

⛵ Также, если захотите, организуем обед/ужин из свежих морепродуктов. Я приготовлю для вас сет из 4 блюд: устрицы, гребешок, камчатский краб, икра морского ежа.

⛵ А на обратном пути вас ждёт огненный закат!

📸 Чтобы сохранить воспоминания об этом дне, я вас пофотографирую и пришлю атмосферные кадры в электронном виде.

Организационные детали

  • На яхте есть всё необходимое для комфортного отдыха: гриль, кухня, туалет и душ, кровать
  • При сильном ветре и других неблагоприятных условиях круиз может быть перенесён или отменён

В стоимость включено

  • Трансфер с места проживания и обратно на авто
  • Прогулка на яхте
  • Фотосессия (пришлю вам 20–30 фотографий в электронном виде)
  • Питьевая вода
  • Прокат сап-бордов
  • Снасти для рыбалки

Дополнительно, при желании, оплачивается питание — 4000 руб. /чел. (сет из 4 блюд с морепродуктами — устрицы, гребешок, камчатский краб, икра морского ежа + напитки). Также вы можете взять с собой свою еду и напитки и воспользоваться кухней на яхте бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
10 авг 2023
Друзья, спасибо большое за путешествие! Антону респект за мастерство в управлении яхтой, вкусное угощение: крабы, гребешки, икра из ежей, бутерброды с икрой! Отлично выбрано место для купания! Павлу спасибо большое за организацию мероприятия! Все прошло замечательно!

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