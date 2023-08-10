Выделите один день на настоящий отдых! Плыть под парусами по красивейшим местам, останавливаться в укромных уголках для купания и сап-прогулок, не думать о маршруте и организационных моментах — вот мой рецепт для перезагрузки. Вы увидите Токаревский маяк, острова Русский, Шкота, Рейнеке и многое другое. А я поделюсь капитанскими байками и устрою для вас фотосессию.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

⛵ Круиз стартует с яхт-клуба в центре Владивостока.

⛵ Далее наш путь лежит по Амурскому заливу вокруг полуострова Эгершельд, мимо Токаревского маяка, откуда открывается вид на Русский мост и остров Русский.

⛵ Затем плывём вокруг островов Русский, Шкота и Рейнеке — здесь можно остановиться у живописных скал и бухт, устроить прогулку на сапах, искупаться.

⛵ В любой момент вы можете попросить остановиться или изменить маршрут, например, чтобы побыть подольше в понравившемся месте.

⛵ При желании вы порыбачите прямо с яхты — у меня на борту есть всё необходимое.

⛵ Также, если захотите, организуем обед/ужин из свежих морепродуктов. Я приготовлю для вас сет из 4 блюд: устрицы, гребешок, камчатский краб, икра морского ежа.

⛵ А на обратном пути вас ждёт огненный закат!

📸 Чтобы сохранить воспоминания об этом дне, я вас пофотографирую и пришлю атмосферные кадры в электронном виде.

Организационные детали

На яхте есть всё необходимое для комфортного отдыха: гриль, кухня, туалет и душ, кровать

При сильном ветре и других неблагоприятных условиях круиз может быть перенесён или отменён

В стоимость включено

Трансфер с места проживания и обратно на авто

Прогулка на яхте

Фотосессия (пришлю вам 20–30 фотографий в электронном виде)

Питьевая вода

Прокат сап-бордов

Снасти для рыбалки

Дополнительно, при желании, оплачивается питание — 4000 руб. /чел. (сет из 4 блюд с морепродуктами — устрицы, гребешок, камчатский краб, икра морского ежа + напитки). Также вы можете взять с собой свою еду и напитки и воспользоваться кухней на яхте бесплатно.