Захватывающее приключение ждёт всех любителей зимней природы. Надев тёплые костюмы, участники отправятся в путешествие по водам Японского моря. Инструктор расскажет о типах льда, формировании айсбергов и влиянии глобального потепления на экосистемы. Возможность увидеть морских звёзд и ежей в бухтах добавит особый шарм. После прогулки - горячий чай и советы по фотографированию ледяных пейзажей. Программа подходит для участников старше 18 лет

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Вы наденете тёплые непромокаемые костюмы и после инструктажа отправитесь в путешествие по водам Японского моря. Вас ждут завораживающие пейзажи: зимой ледяные поверхности приобретают разнообразные формы и интересные узоры. В некоторых бухтах на дне можно будет увидеть морских звёзд и ежей.

Сопровождать вас будет опытный инструктор. Он не только обеспечит вашу безопасность, но и расскажет:

Какие бывают типы льда

Как формируются ледяные глыбы и айсберги и какие факторы влияют на их размеры и форму

Какие животные обитают в экстремальных погодных условиях

Как глобальное потепление влияет на ледяные регионы и как это отражается на экосистемах

А также даст советы по фотографированию ледяных пейзажей.

Организационные детали