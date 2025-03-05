Захватывающее приключение ждёт всех любителей зимней природы. Надев тёплые костюмы, участники отправятся в путешествие по водам Японского моря.
Инструктор расскажет о типах льда, формировании айсбергов и влиянии глобального потепления на экосистемы. Возможность увидеть морских звёзд и ежей в бухтах добавит особый шарм. После прогулки - горячий чай и советы по фотографированию ледяных пейзажей. Программа подходит для участников старше 18 лет
6 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Уникальный зимний опыт
- 📸 Фотографии ледяных пейзажей
- 🧊 Интересные факты о льде
- 🌊 Безопасное купание в море
- ☕ Горячий чай после прогулки
- 👨🏫 Профессиональный инструктор
Что можно увидеть
- Японское море
Описание экскурсии
Вы наденете тёплые непромокаемые костюмы и после инструктажа отправитесь в путешествие по водам Японского моря. Вас ждут завораживающие пейзажи: зимой ледяные поверхности приобретают разнообразные формы и интересные узоры. В некоторых бухтах на дне можно будет увидеть морских звёзд и ежей.
Сопровождать вас будет опытный инструктор. Он не только обеспечит вашу безопасность, но и расскажет:
- Какие бывают типы льда
- Как формируются ледяные глыбы и айсберги и какие факторы влияют на их размеры и форму
- Какие животные обитают в экстремальных погодных условиях
- Как глобальное потепление влияет на ледяные регионы и как это отражается на экосистемах
А также даст советы по фотографированию ледяных пейзажей.
Организационные детали
- Это приключение для участников старше 18 лет. В воде вы будете находиться 1 час
- В стоимость входит: костюм, инструктаж, фотограф, горячий чай после прогулки
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно (находится в пределах Владивостока и Русского острова)
- Возможно проведение в индивидуальном формате — подробности в переписке
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах Владивостока и Русского острова
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Егор — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 110 туристов
Всем привет! Меня зовут Егор, я представитель команды гидов в Приморском крае. С подросткового возраста увлекаюсь сапбордом, и моя команда является первой на Дальнем Востоке, кто сдаёт в аренду прозрачные сапы. С удовольствием покажем вам красоты Японского моря и его побережья с борта прозрачного сапа!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Антон
5 мар 2025
ПРОГУЛКА ПО ЛЬДИНАМ.
Ультрамегапрочный и яркий пример гидрокостюм-скафандр.
Остров Русский. Вид на тот самый мост с купюры 2000 рублей.
Соленая вода моря. И море эмоций, усилий, радости, удивления и впечатлений. Однозначно пойду еще раз))) все друзья обзавидовались!!! Память на всю жизнь)✅✅✅
Н
Нина
3 мар 2025
Супер! Обнимали море, качали льдины. Эмоции зашкаливают. Фото и видео нереальные
