Больше, чем просто город: пешая экскурсия по центру Владивостока

Лучший способ узнать Владивосток — прогуляться по городу пешком. На улочках можно увидеть граффити, средневековые артефакты и старинные особняки.
Мы увидим дома почетных граждан и меценатов, погрузимся в историю Владивостока, пройдем по улице Алеутской и Светланской, где живет дух старого города с уютной атмосферой.
Описание экскурсии
Если вы хотите узнать город по максимуму, то лучше это делать на пешеходной экскурсии. На улочках города можно встретить множество интересных достопримечательностей — от современных граффити до средневековых артефактов. Во время нашей прогулки вы увидите, где жили почетные граждане города, меценаты, промышленники. Насыщенная путевая информация поэтапно погрузит вас в прошлые века, и вы сможете почувствовать дух старинного Владивостока. Мы с вами прикоснемся к истории нашего города, познакомимся с легендами и людьми, жизни которых связаны с Владивостоком. От привокзальной площади мы не спеша прогуляемся по улице Алеутской, где старинные особняки хорошо сохранились до наших дней. Часть из них признана памятниками архитектуры. Далее пройдем по центральной улице Владивостока — Светланской до театра Горького и закончим мы нашу экскурсию в живописном дворике ГУМа. Дух старого города точно живет в этом районе. С первых моментов пленяет своей уютной и спокойной атмосферой, где по окончании экскурсии вы можете зайти в одну из многочисленных кофеен. Важная информация:
ЗА СУТКИ ДО ЭКСКУРСИИ НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРДИТЬ БРОНИРОВАНИЕ, ВНЕСЯ ПОЛНУЮ ОПЛАТУ ОРГАНИЗАТОРУ. Если вы забронировали экскурсию позже, то сразу, как только с вами свяжется менеджер. Гид на месте деньги не собирает. Для прогулки выбирайте удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Алеутская
- Гранд отель
- Особняк Бриннеров
- Архитектурный ансамбль «Серая лошадь»
- Датский телеграф
- Улица Светланская
- Дом Бабинцева
- Гостиница «Золотой рог»
- Балаганчик с Бурлюком и Асеевым
- Зеленые кирпичики
- Дальрыбвтуз
- Площадь Борцов Революции (бывший китайский рынок)
- Улица Китайская
- Дом Лангелитье
- Кинотеатр «Уссури»
- Дом Семенова
- Доходный дом братьев Пьянковых
- Торговый дом Чурина
- База Сибирской флотилии
- Театр имени Горького
- Памятник Высоцкому
- Содомская сопка
- Дом Элеоноры Прей
- Административное здание торгового дома Кунст и Альберс
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Алеутская, 2, Площадь двух вокзалов
Завершение: Площадь Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- ЗА СУТКИ ДО ЭКСКУРСИИ НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРДИТЬ БРОНИРОВАНИЕ, ВНЕСЯ ПОЛНУЮ ОПЛАТУ ОРГАНИЗАТОРУ. Если вы забронировали экскурсию позже, то сразу, как только с вами свяжется менеджер
- Для прогулки выбирайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Пахомова
18 сен 2025
отличная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. хоть и пешком, но маршрут построен так, что абсолютно не устали. Одна из лучших экскурсий,на которых я была. Видно, что экскурсовод любит свой город, и влюбляет в него гостей. Спасибо))
