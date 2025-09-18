Больше, чем просто город: пешая экскурсия по центру Владивостока

Если вы хотите узнать город по максимуму, то лучше это делать на пешеходной экскурсии. На улочках города можно встретить множество интересных достопримечательностей — от современных граффити до средневековых артефактов. Во время нашей прогулки вы увидите, где жили почетные граждане города, меценаты, промышленники. Насыщенная путевая информация поэтапно погрузит вас в прошлые века, и вы сможете почувствовать дух старинного Владивостока. Мы с вами прикоснемся к истории нашего города, познакомимся с легендами и людьми, жизни которых связаны с Владивостоком. От привокзальной площади мы не спеша прогуляемся по улице Алеутской, где старинные особняки хорошо сохранились до наших дней. Часть из них признана памятниками архитектуры. Далее пройдем по центральной улице Владивостока — Светланской до театра Горького и закончим мы нашу экскурсию в живописном дворике ГУМа. Дух старого города точно живет в этом районе. С первых моментов пленяет своей уютной и спокойной атмосферой, где по окончании экскурсии вы можете зайти в одну из многочисленных кофеен. Важная информация:

ЗА СУТКИ ДО ЭКСКУРСИИ НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРДИТЬ БРОНИРОВАНИЕ, ВНЕСЯ ПОЛНУЮ ОПЛАТУ ОРГАНИЗАТОРУ. Если вы забронировали экскурсию позже, то сразу, как только с вами свяжется менеджер. Гид на месте деньги не собирает. Для прогулки выбирайте удобную обувь.

