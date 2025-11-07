Экскурсия по Владивостоку предлагает уникальную возможность погрузиться в историю немецкого купечества на Дальнем Востоке. Посетители увидят здание ГУМа, жилые дома работников и старинные дворы. Прогулка по улицам Светланской и Фокина позволит оценить архитектурное наследие. Узнайте, как создавался первый универмаг России и какие товары были популярны в конце 19 века. Это путешествие по страницам истории станет незабываемым для всех участников
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческое наследие
- 🏙️ Архитектурные шедевры
- 🛍️ Первый универмаг России
- 📜 Легенды немецкой диаспоры
- 🚶♂️ Прогулка по старинным улицам
Что можно увидеть
- ГУМ
- Жилые дома работников
- Старый дворик ГУМа
- Улица Светланская
- Улица Фокина
Описание экскурсии
Вы увидите:
- ГУМ — здание торгового дома Кунст и Альберс, снаружи и изнутри.
- Жилые дома работников ТД — «Анадырь», «Пекин», «Карлсруэ», «Фернзихт», «Сибирь» и дом Даттана.
- Старый дворик ГУМа — скрытые арки и детали, не видимые с улицы.
- Улицы Светланскую и Фокина — кварталы, где сосредоточено немецкое архитектурное наследие.
Вы узнаете:
- Каким было немецкое купечество на Дальнем Востоке.
- Как был создан первый универмаг в России.
- Какие товары пользовались спросом в конце 19 века.
- Что на самом деле сохранилось от торговой империи Кунста и Альберса.
Организационные детали
- Экскурсия занимает от 2 до 2,5 часов, пешком мы пройдём около 2,5 км. На маршруте есть небольшие подъёмы из-за рельефа местности.
- Подходит для взрослых и детей от 12 лет.
ежедневно в 11:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во дворе ГУМа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 321 туриста
Меня зовут Елена, я профессиональный гид по Владивостоку, хорошо знаю историю города, достопримечательности и интересные места. Почему именно я? — Обожаю свой край и, как местный житель, глубоко погружена в культурнуюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
7 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия всей нашей группе из 6 человек. Много новой и интересной информации о торговом доме Кунст и Альберс. По-другому взглянул на здания, которые видел неоднократно. Очень благодарны Елене за содержательную экскурсию.
Диана
25 сен 2025
Интересно, информативно. Узнали много нового, увидели красоту, и историю. Спасибо большое!
О
Ольга
25 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Интересно и познавательно. Отличный экскурсовод, знающий и хороший рассказчик. Огромное ей спасибо! В том числе и за полезные советы.
С
Светлана
26 авг 2025
Отлично погуляли и полюбовались немецким наследием во Владивостоке. Елена прекрасно разбирается в вопросе, провела не только по улицам, но и показала много нюансов внутри зданий. Я узнала много нового. Рекомендую)
К
Катрин
22 июл 2025
Viele Informationen, sehr interessant und Elena ist ein sympathischer Guide:)
Много информации, очень интересно, и Елена - симпатичный гид:)
Спасибо большое ☺️
Много информации, очень интересно, и Елена - симпатичный гид:)
Спасибо большое ☺️
В
Вера
19 июн 2025
Очень содержательная экскурсия! Экскурсовод отлично владеет материалом, искусно преподносит его. Грамотная речь, интересная подача
Спасибо, Елена!
Спасибо, Елена!
Nikа
16 июн 2025
В путешествие всегда стараюсь посетить экскурсию для знакомства с городом. Мне нравится гулять по интересным местам, всегда хочется увидеть что-то новое и порой захватывающее. .
Экскурсия по старинному центру Владивостока вместе
Экскурсия по старинному центру Владивостока вместе
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Мини-группа
до 10 чел.
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: На Корабельной набережной
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
12 ноя в 12:00
2 фев в 12:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города
Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу
Начало: На Корабельной набережной
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.