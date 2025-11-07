читать дальше

с Еленой - это увлекательная прогулка с рассказами о том, как порт на краю континента постепенно превратился в европейский город.



Я очарована этой экскурсией. Елена заворожила меня историями, мы изучили архитектуру, посмотрели уютные дворы. Замечательный маршрут, прекрасный организатор. Глубокие и профессиональные ответы на все вопросы. Очень интересно, жизненно, увлекательно. Мне очень понравилось! А, как Елена внимательно относится к своим гостям, мне кажется, я такого никогда не встречала. ❤️