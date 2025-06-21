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Романтика ночного города - по Владивостоку на машине

Погрузитесь в ночную атмосферу Владивостока, где море и горы создают уникальные пейзажи. Узнайте историю города и насладитесь его огнями
Владивосток, где встречаются море и горы, открывает свои тайны ночью. Сопка Орлиное гнездо дарит захватывающий вид на залив и мосты. В Нагорном парке можно прогуляться по аллеям, наслаждаясь вечерней тишиной.

Назимовская
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батарея расскажет о военной истории, а Сопка Бурачка покажет город в лучах вечерних огней. Улица Адмирала Фокина подарит романтическую атмосферу с иллюминацией и уютными кафе. Путешествие на комфортабельном автомобиле подходит для детей старше 7 лет

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Ночные виды на мосты и залив
  • 🌳 Прогулка по Нагорному парку
  • 🗺️ История на Назимовской батарее
  • 🌆 Вечерние огни с Сопки Бурачка
  • ☕ Романтика на улице Адмирала Фокина

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда тёплая погода позволяет насладиться вечерними видами и прогулками. В октябре и апреле также комфортно, но может быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, погода холодная, но вечерние огни города всё равно впечатляют.
Сейчас июль — это идеальное время.
Романтика ночного города - по Владивостоку на машине
Романтика ночного города - по Владивостоку на машине
Романтика ночного города - по Владивостоку на машине
Ближайшие даты:
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июл
Время начала: 20:30, 21:00, 21:30

Что можно увидеть

  • Сопка Орлиное гнездо
  • Нагорный парк
  • Назимовская батарея
  • Сопка Бурачка
  • Улица Адмирала Фокина

Описание экскурсии

Сопка Орлиное гнездо

С высоты этой смотровой площадки открывается вид на залив, мосты и городские огни. А в тёплое время года мы застанем здесь уходящее солнце, которое окрашивает небо в нежные розовые и оранжевые оттенки.

Нагорный парк

Вы насладитесь прогулкой по живописным аллеям и понаблюдаете, как город постепенно погружается в вечернюю тишину.

Назимовская батарея

Мы расскажем о военной истории Владивостока, а вы полюбуетесь панорамным видом на Русский мост, кампус ДВФУ и морские просторы. Вечерняя подсветка моста делает это место особенно атмосферным.

Сопка Бурачка

Отсюда открывается один из лучших видов на город. Здесь вы почувствуете дух Владивостока и насладитесь вечерними огнями.

Улица Адмирала Фокина

Это сердце культурной жизни Владивостока. Вы ощутите романтическую атмосферу на уютной улочке с иллюминацией и стильным оформлением кафе и ресторанов.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda Vezel или Toyota Rush
  • Рекомендуем эту экскурсию для детей старше 7 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
21 июн 2025
Очень понравилась экскурсовод Евгения. Грамотная, доброжелательная, рассказывала интересно, рекомендовала новые локации.
О
13 мая 2025
Замечательный гид Евгения! Прекрасно общается, учитывает физические возможности туриста. Просто и интересно доносит истории о местах посещения. Очень рекомендую!
Замечательный гид Евгения! Прекрасно общается, учитывает физические возможности туриста. Просто и интересно доносит истории о местахЗамечательный гид Евгения! Прекрасно общается, учитывает физические возможности туриста. Просто и интересно доносит истории о местахЗамечательный гид Евгения! Прекрасно общается, учитывает физические возможности туриста. Просто и интересно доносит истории о местах
Ф
3 мая 2025
2 мая я и мои друзья познакомились с Романтикой ночного города Владивосток. Весь день лил дождь, думали погулять не получится, однако город решил нам открыться и порадовать нас. Благодаря Евгении
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Онищук наше знакомство с Владивостоком состоялось. Мы нам открылся великолепный закат над удивительным городом. Огромная благодарность Евгении за интересный рассказ, за любовь к своему городу и умение показать его с разных ракурсов. Мы остановились очень довольны. Спасибо.

Виталий
20 дек 2024
Хотелось бы оставить отзыв о вечерней экскурсии, которую проводила гид Евгения.
Хочу отметить индивидуальный подход, и дружескую беседу. Во время беседы нас ненавязчиво познакомили с особенностями города и немного погрузили в
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его историю.
Сам вечерний город просто прекрасен. Особый вид открывается с видовых точек, с которых можно сделать фотографии на память.
Однозначно рекомендую! Если посетили этот город, то данная экскурсия останется в памяти навсегда. Спасибо за это замечательному гиду:)

Хотелось бы оставить отзыв о вечерней экскурсии, которую проводила гид Евгения.Хотелось бы оставить отзыв о вечерней экскурсии, которую проводила гид Евгения.

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