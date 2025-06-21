Романтика ночного города - по Владивостоку на машине
Погрузитесь в ночную атмосферу Владивостока, где море и горы создают уникальные пейзажи. Узнайте историю города и насладитесь его огнями
Владивосток, где встречаются море и горы, открывает свои тайны ночью. Сопка Орлиное гнездо дарит захватывающий вид на залив и мосты. В Нагорном парке можно прогуляться по аллеям, наслаждаясь вечерней тишиной.
Назимовская читать дальше
батарея расскажет о военной истории, а Сопка Бурачка покажет город в лучах вечерних огней. Улица Адмирала Фокина подарит романтическую атмосферу с иллюминацией и уютными кафе. Путешествие на комфортабельном автомобиле подходит для детей старше 7 лет
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4 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌉 Ночные виды на мосты и залив
🌳 Прогулка по Нагорному парку
🗺️ История на Назимовской батарее
🌆 Вечерние огни с Сопки Бурачка
☕ Романтика на улице Адмирала Фокина
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда тёплая погода позволяет насладиться вечерними видами и прогулками. В октябре и апреле также комфортно, но может быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, погода холодная, но вечерние огни города всё равно впечатляют.
С высоты этой смотровой площадки открывается вид на залив, мосты и городские огни. А в тёплое время года мы застанем здесь уходящее солнце, которое окрашивает небо в нежные розовые и оранжевые оттенки.
Нагорный парк
Вы насладитесь прогулкой по живописным аллеям и понаблюдаете, как город постепенно погружается в вечернюю тишину.
Назимовская батарея
Мы расскажем о военной истории Владивостока, а вы полюбуетесь панорамным видом на Русский мост, кампус ДВФУ и морские просторы. Вечерняя подсветка моста делает это место особенно атмосферным.
Сопка Бурачка
Отсюда открывается один из лучших видов на город. Здесь вы почувствуете дух Владивостока и насладитесь вечерними огнями.
Улица Адмирала Фокина
Это сердце культурной жизни Владивостока. Вы ощутите романтическую атмосферу на уютной улочке с иллюминацией и стильным оформлением кафе и ресторанов.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda Vezel или Toyota Rush
Рекомендуем эту экскурсию для детей старше 7 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 30 туристов
Привет, дорогой путешественник! Добро пожаловать в удивительный Владивосток — жемчужину Приморского края! Меня зовут Евгения, и я с радостью проведу тебя по самым красивым и интересным местам нашего города, где читать дальше
каждый уголок — это уникальное сочетание природы и истории.
Я родилась и выросла здесь, и за годы путешествий по нашему региону я открыла для себя его самые скрытые красоты. Вместе с командой мы исследовали живописные бухты, горные тропы и исторические памятники, и теперь готовы поделиться с вами всем тем, что делает наш край таким особенным.
Во время нашей экскурсии вы увидите потрясающие виды на Японское море, прокатитесь по знаменитым мостам и насладитесь атмосферой города, который был свидетелем множества исторических событий. Я расскажу вам о культуре и традициях нашего региона, а также поделюсь личными историями и рекомендациями для вашего пребывания.
Давайте вместе откроем для себя Владивосток — город, который вдохновляет и завораживает!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
21 июн 2025
Очень понравилась экскурсовод Евгения. Грамотная, доброжелательная, рассказывала интересно, рекомендовала новые локации.
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Ольга
13 мая 2025
Замечательный гид Евгения! Прекрасно общается, учитывает физические возможности туриста. Просто и интересно доносит истории о местах посещения. Очень рекомендую!
Ф
Фануза
3 мая 2025
2 мая я и мои друзья познакомились с Романтикой ночного города Владивосток. Весь день лил дождь, думали погулять не получится, однако город решил нам открыться и порадовать нас. Благодаря Евгении читать дальше
Онищук наше знакомство с Владивостоком состоялось. Мы нам открылся великолепный закат над удивительным городом. Огромная благодарность Евгении за интересный рассказ, за любовь к своему городу и умение показать его с разных ракурсов. Мы остановились очень довольны. Спасибо.
Виталий
20 дек 2024
Хотелось бы оставить отзыв о вечерней экскурсии, которую проводила гид Евгения. Хочу отметить индивидуальный подход, и дружескую беседу. Во время беседы нас ненавязчиво познакомили с особенностями города и немного погрузили в читать дальше
его историю. Сам вечерний город просто прекрасен. Особый вид открывается с видовых точек, с которых можно сделать фотографии на память. Однозначно рекомендую! Если посетили этот город, то данная экскурсия останется в памяти навсегда. Спасибо за это замечательному гиду:)