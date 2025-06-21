Сейчас июль — это идеальное время.

Лучшее время для этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда тёплая погода позволяет насладиться вечерними видами и прогулками. В октябре и апреле также комфортно, но может быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, погода холодная, но вечерние огни города всё равно впечатляют.

Владивосток, где встречаются море и горы, открывает свои тайны ночью. Сопка Орлиное гнездо дарит захватывающий вид на залив и мосты. В Нагорном парке можно прогуляться по аллеям, наслаждаясь вечерней тишиной.Назимовская

батарея расскажет о военной истории, а Сопка Бурачка покажет город в лучах вечерних огней. Улица Адмирала Фокина подарит романтическую атмосферу с иллюминацией и уютными кафе. Путешествие на комфортабельном автомобиле подходит для детей старше 7 лет

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Сопка Орлиное гнездо

С высоты этой смотровой площадки открывается вид на залив, мосты и городские огни. А в тёплое время года мы застанем здесь уходящее солнце, которое окрашивает небо в нежные розовые и оранжевые оттенки.

Нагорный парк

Вы насладитесь прогулкой по живописным аллеям и понаблюдаете, как город постепенно погружается в вечернюю тишину.

Назимовская батарея

Мы расскажем о военной истории Владивостока, а вы полюбуетесь панорамным видом на Русский мост, кампус ДВФУ и морские просторы. Вечерняя подсветка моста делает это место особенно атмосферным.

Сопка Бурачка

Отсюда открывается один из лучших видов на город. Здесь вы почувствуете дух Владивостока и насладитесь вечерними огнями.

Улица Адмирала Фокина

Это сердце культурной жизни Владивостока. Вы ощутите романтическую атмосферу на уютной улочке с иллюминацией и стильным оформлением кафе и ресторанов.

Организационные детали