Групповые экскурсии Владивостока

Найдено 76 экскурсий в категории «Групповые» во Владивостоке, цены от 520 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка со вкусом по Владивостоку
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
23 отзыва
Популярное предложение
Гастрономическое путешествие по Владивостоку: от истории до современности
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие по вкусам и ароматам Владивостока, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Сквер Невельского
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:30
от 2 000 за человека
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
29 отзывов
Популярное предложение
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе
Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан...
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
3 400 за человека
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800 за человека
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
🚶 Пешая
скидка
35%
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
800520 за человека
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
39 отзывов
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 800 за человека
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Популярное предложение
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: на Корабельной набережной
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 800 за человека
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
96 отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200 за человека
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
🚌 На автобусе
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
13 отзывов
Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока
Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото
Начало: У остановки «Луговая»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
54004 590 за человека
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
22 отзыва
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490 за человека
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Мини-группа
2 часа
86 отзывов
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой
Начало: В выбранной бухте
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 670 за человека
Городские легенды Владивостока
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
65 отзывов
Городские легенды Владивостока
Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города
Начало: На ж/д станции Владивостока
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00
18 июня в 15:00
21 июня в 15:00
1 600 за человека
Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Люди дела старого Владивостока: историческая прогулка по Светланской
Откройте для себя живую историю Владивостока в компании опытного гида, прогуливаясь по знаменитой улице Светланской
Начало: В районе Семёновского сквера
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00, в среду в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
2 000 за человека
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
🚗 На машине
Групповая
6 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800 за человека
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2 отзыва
В тренде
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за человека
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
33 отзыва
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
5 900 за человека
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
6 отзывов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400 за человека
Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
38 отзывов
Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией
Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией
Начало: У входа в музей
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00
11 июня в 10:00
12 июня в 11:00
1 500 за человека
Владивосток: море, форты, маяки
🚗 На машине
Групповая
5 часов
2 отзыва
Владивосток: море, форты, маяки
Насладиться живописными пейзажами в групповой поездке по городу и острову Русский
Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 800 за человека
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
Увидеть памятник природы и отдохнуть среди «приморских джунглей»
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
13 000 за человека
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
🚲 На велосипеде
Мини-группа
2.5 часа
35 отзывов
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 800 за человека
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000 за человека
Владивосток: хроники японской диаспоры
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Владивосток: хроники японской диаспоры
Отыскать след японской культуры и узнать о влиянии мигрантов на прогулке по городу
Начало: На улице Адмирала Фокина
Расписание: в пятницу в 13:00
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
650 за человека
Таинственная Миллионка: город в городе
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
96 отзывов
Таинственная Миллионка: уникальное путешествие по историческому кварталу Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, пройдя по узким переулкам и воздушным мостикам загадочной Миллионки
Начало: На улице Адмирала Фокина
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
11 июня в 13:00
1 300 за человека
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
Полюбоваться городом с воды и освоить базовые приемы управления яхтой
Начало: На паркинге по адресу лейтенанта шмидта 17
Завтра в 11:00
5 340 за человека
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Узнайте вкус Дальнего Востока на кулинарном мастер-классе
Начало: Рядом с рестораном «Семь футов»
12 июня в 18:00
21 июня в 19:00
4 700 за человека
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
9 отзывов
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
3 отзыва
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны
Начало: На ул. Адмирала Фокина
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800 за человека
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
Расписание: во вторник в 18:30
11 июня в 18:30
25 июня в 18:30
1 700 за человека
Владивосток на закате солнца
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
21 отзыв
Владивосток на закате солнца
Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади
12 июня в 19:00
19 июня в 19:00
1 250 за человека
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
🏄 SUP-прогулки
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400 за человека
Крепость Владивостока: Форт № 7
🚗 На машине
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
Крепость Владивостока: Форт № 7
Приоткрыть военные тайны в подземной казарме форта, его погребах боезапаса и тоннелях
Начало: На Центральной площади
13 июня в 14:00
20 июня в 14:00
2 050 за человека
Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
Попасть в уссурийскую тайгу: понаблюдать за тиграми, покормить косуль и увидеть гималайского медведя
Начало: На Центральной площади
13 июня в 14:00
18 июня в 10:00
1 900 за человека
Весь Владивосток за один день. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
11 отзывов
Весь Владивосток за один день. Групповая экскурсия
Познакомиться с главными местами города у океана - на автобусе и пешком
Начало: На центральной площади
17 июня в 14:00
24 июня в 14:00
1 400 за человека
Ночные огни Дальневосточной Столицы
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
70 отзывов
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500 за человека
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
2 часа
19 отзывов
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
от 37002 960 за человека
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
скидка
15%
Групповая
7 часов
22 отзыва
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865 за человека
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
200 отзывов
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток
Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 600 за человека
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
442 отзыва
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700 за человека
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
98 отзывов
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 900 за человека
Вечерний Владивосток
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
141 отзыв
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
1 500 за человека
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
🚤 На катере
Групповая
10 часов
230 отзывов
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за человека
Остров Путятина: ларги и сивучи
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
20 отзывов
Остров Путятина: ларги и сивучи
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 500 за человека
Поход на остров Шкота
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
18 отзывов
Поход на остров Шкота
Начало: Ул Светланская 31. Кинотеатр «Уссури»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 500 за человека
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Начало: На паркинге яхт в центре города
Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 200 за человека
5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
36 отзывов
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    6 июня 2024
    Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
    Милейшая ведущая, уютное место, интересная экскурсия. И чая попили, и экскурс послушали. Красота…!
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
    Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
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    ну а ты огонь- всегда со всеми на связи. вам процветания и туристов . Обязательно кто поедет к вам в гости рекомендую эту экскурсию. Большая Медведица, я вас люблю

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
    Я была очень довольна, не смотря на погоду. Погода была очень отвратная, но нам предоставили пледы, зонты. Наш замечательный гид
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    все очень хорошо рассказывал. Я уже нескольким людям посоветовала эту экскурсию. Особенно понравился поход на маяк, да еще и в такую погоду. Фото очень впечатляющие. очень рекомендую всем.

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Владивосток: море, форты, маяки
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает) Маршрут хороший,
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    переезды и пешие переходы оптимально чередуются, золотая середина — и посмотрели много всего, и сильно устать не успели))) А ещё бонусом к экскурсии мы получили ещё кучу полезных рекомендаций — куда ещё сходить, что посмотреть, где поесть) Рекомендуем!) С уважением, Юля и Вадим

    Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает)Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает)Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает)
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
    Спасибо Петру, что разрешили взять с собой мой инвентарь для наряния В мини группе это было здорово-не торопливо! Бухта Окунёвая более всего понравилась
  • E
    Evgeniia
    2 июня 2024
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель. Экскурсия длительная, местами
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    выматывающая. Но она необходимая. С нами был Александр. Его машина — монстр. Мы проходило по таким местам, на которые страшно взглянуть. Экскурсия длительная. Нас забрали в 7, вернули к 21. Очень много ходили (кроссовки хорошо, но если есть трекинговые ботинки — будет отлично). Ни разу не пожалела. Экскурсия — бомба

    Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Сам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе через косу (во мне всего
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    49 кг), но справилась. .) На обратном пути океан так сильно не тянул. Накануне прошли сильные дожди, и в целом погода была пасмурная, так что вначале пути из-за ручьев переходили по камням и по окраинам тропинки, так что непромокаемые кроссовки сильно выручили меня. В этом месте природа живёт и дышит своей жизнью и превалирует над человеком, поэтому явно чувствуешь себя в гостях. Нам попадались полянки цветущих дальневосточных маков 🤗 Захватывающим кажется переход на мысик, но если смотреть под ноги гида, а не на обрывы по сторонам, то всё okay 😉 Исключительная благодарность Михаилу за то, что треккинг состоялся, несмотря на то, что получился индивидуальным. Из-за ненастья все мои катерные экскурсии были отменены, и я переживала, что останусь совсем без выходов и выездов из города. Внимательный ко всему гид, и теперь я с лёгкостью узнаю монгольский дуб!

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
    Большое спасибо за экскурсию! Она была очень интересная и информативная и душевная. Время пролетело не заметно.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
    Спасибо за этот день! До каждого пляжа довезли. Экскурсия лайтовая и яркая, всё продумано. Возможность увидеть несколько объектов. Дмитрий - водитель с опытом.
    Спасибо за этот день!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Групповые»

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  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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