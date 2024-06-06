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По популярности
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Гастрономическое путешествие по Владивостоку: от истории до современности
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие по вкусам и ароматам Владивостока, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Сквер Невельского
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:30
от 2 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе
Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан...
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
3 400₽ за человека
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800₽ за человека
скидка
35%
Мини-группа
1 час
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
800520₽ за человека
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: на Корабельной набережной
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока
Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото
Начало: У остановки «Луговая»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
54004 590₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490₽ за человека
Мини-группа
2 часа
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой
Начало: В выбранной бухте
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 670₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Городские легенды Владивостока
Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города
Начало: На ж/д станции Владивостока
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00
18 июня в 15:00
21 июня в 15:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Люди дела старого Владивостока: историческая прогулка по Светланской
Откройте для себя живую историю Владивостока в компании опытного гида, прогуливаясь по знаменитой улице Светланской
Начало: В районе Семёновского сквера
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00, в среду в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800₽ за человека
Групповая
10 часов
В тренде
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
5 900₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией
Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией
Начало: У входа в музей
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00
11 июня в 10:00
12 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Владивосток: море, форты, маяки
Насладиться живописными пейзажами в групповой поездке по городу и острову Русский
Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 800₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
Увидеть памятник природы и отдохнуть среди «приморских джунглей»
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
13 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 800₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Владивосток: хроники японской диаспоры
Отыскать след японской культуры и узнать о влиянии мигрантов на прогулке по городу
Начало: На улице Адмирала Фокина
Расписание: в пятницу в 13:00
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
650₽ за человека
Групповая
2 часа
Таинственная Миллионка: уникальное путешествие по историческому кварталу Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, пройдя по узким переулкам и воздушным мостикам загадочной Миллионки
Начало: На улице Адмирала Фокина
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
11 июня в 13:00
1 300₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
Полюбоваться городом с воды и освоить базовые приемы управления яхтой
Начало: На паркинге по адресу лейтенанта шмидта 17
Завтра в 11:00
5 340₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Узнайте вкус Дальнего Востока на кулинарном мастер-классе
Начало: Рядом с рестораном «Семь футов»
12 июня в 18:00
21 июня в 19:00
4 700₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны
Начало: На ул. Адмирала Фокина
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
Расписание: во вторник в 18:30
11 июня в 18:30
25 июня в 18:30
1 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Владивосток на закате солнца
Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади
12 июня в 19:00
19 июня в 19:00
1 250₽ за человека
Мини-группа
3 часа
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Крепость Владивостока: Форт № 7
Приоткрыть военные тайны в подземной казарме форта, его погребах боезапаса и тоннелях
Начало: На Центральной площади
13 июня в 14:00
20 июня в 14:00
2 050₽ за человека
Групповая
6 часов
Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
Попасть в уссурийскую тайгу: понаблюдать за тиграми, покормить косуль и увидеть гималайского медведя
Начало: На Центральной площади
13 июня в 14:00
18 июня в 10:00
1 900₽ за человека
Групповая
4 часа
Весь Владивосток за один день. Групповая экскурсия
Познакомиться с главными местами города у океана - на автобусе и пешком
Начало: На центральной площади
17 июня в 14:00
24 июня в 14:00
1 400₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
от 37002 960₽ за человека
скидка
15%
Групповая
7 часов
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865₽ за человека
Групповая
1 час
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток
Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700₽ за человека
Групповая
8 часов
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 900₽ за человека
Групповая
2 часа
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
1 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Остров Путятина: ларги и сивучи
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Поход на остров Шкота
Начало: Ул Светланская 31. Кинотеатр «Уссури»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Начало: На паркинге яхт в центре города
Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 июня 2024Милейшая ведущая, уютное место, интересная экскурсия. И чая попили, и экскурс послушали. Красота…!
- ВВалентина5 июня 2024Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
- ООксана4 июня 2024Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
- ООксана4 июня 2024Я была очень довольна, не смотря на погоду. Погода была очень отвратная, но нам предоставили пледы, зонты. Наш замечательный гид
- ЮЮлия3 июня 2024Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает) Маршрут хороший,
- ВВладимир3 июня 2024Спасибо Петру, что разрешили взять с собой мой инвентарь для наряния В мини группе это было здорово-не торопливо! Бухта Окунёвая более всего понравилась
- EEvgeniia2 июня 2024Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель. Экскурсия длительная, местами
- ООльга2 июня 2024Сам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе через косу (во мне всего
- ДДмитрий1 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Она была очень интересная и информативная и душевная. Время пролетело не заметно.
- ММарина1 июня 2024Спасибо за этот день! До каждого пляжа довезли. Экскурсия лайтовая и яркая, всё продумано. Возможность увидеть несколько объектов. Дмитрий - водитель с опытом.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Групповые»
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