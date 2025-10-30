читать дальше

и с продолжением в добавку к основному маршруту - настолько интересно и захватывающе было то, что Александр рассказывал. В истории было много имён, дат, сплетений разных событий, но Александр вёл рассказ легко и многое, что запомнилось. Мне было комфортно и по темпу, и по информационной наполненности экскурсии. Удивительно авантюрные люди приезжали на Дальний Восток за своим счастьем, и повествование Александра как-то передало настроение, что нет ничего невозможного, но надо много работать, уметь переносить трудности, иметь, конечно, особую бизнес-жилку помимо удачи, ну и оказаться в нужном месте в нужное время. . После экскурсии подписалась на канал Александра в тг, думаю, что с удовольствием буду следить за его постами. Думаю, что экскурсия подойдёт тем, кто хочет узнать больше о том, как формировался город, какие люди его населяли и почему он стал таким, как есть.