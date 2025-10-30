Мои заказы

Особняк Бринеров – экскурсии во Владивостоке

Немецкое наследие Владивостока: торговый дом Кунст и Альберс
Пешая
2 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Немецкое наследие Владивостока
Погрузитесь в историю Владивостока, исследуя наследие Кунста и Альберса. Узнайте о первых универмагах и легендах немецкой диаспоры
Начало: Во дворе ГУМа
Расписание: ежедневно в 11:00
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
1100 ₽ за человека
Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
Пешая
2 часа
56 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Люди дела старого Владивостока: историческая прогулка по Светланской
Откройте для себя живую историю Владивостока в компании опытного гида, прогуливаясь по знаменитой улице Светланской
Начало: В районе Семёновского сквера
Завтра в 19:00
11 дек в 08:15
2000 ₽ за человека
Романтические истории старого Владивостока
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви
Начало: У Триумфальной арки
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь на краю света
Пешая
2 часа
109 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток и его первые поселенцы
Жизнь на краю света всегда привлекала смелых и решительных. Узнайте, как они создавали историю Владивостока и оставили след в его облике
Начало: В районе стелы открывателям Владивостока
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Больше, чем просто город: пешая экскурсия по центру Владивостока
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Больше, чем просто город: пешая экскурсия по центру Владивостока
Начало: Ул. Алеутская, 2, Площадь двух вокзалов
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    30 октября 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Очень понравилась экскурсия. Александр - очень харизматичный и обаятельный гид с прекрасным чистым русским языком и достойным владением материала. Прошлись
    читать дальше

    интересным маршрутом, экскурсия историческая, но материал преподнесен легко, есть шанс что запомнится надолго) особенно будет ценно для людей кто так или иначе занимается бизнесом, ведь общие принципы остаются неизменными вот уже сотни и сотни лет. Есть о чем подумать) спасибо!

  • В
    Владислав
    16 октября 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Тем, кто интересуется историей своей страны, тем, кто влюбился во Владивосток с первой встречи и желает узнать о нем больше - вам к Александру. Живой, увлекательный рассказ о людях, чьим созидательным трудом был создан прекрасный центр города.
  • Л
    Любовь
    18 сентября 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Экскурсия по истории Владивостока через судьбы предпринимателей оставила очень приятное впечатление. Очевидно, что Александр - профессионал и глубоко знает историю города и его обитателей. Рассказ изобиловал интересными деталями, и все это было дополнено прекрасными видами города на закате. Большое спасибо!
  • П
    Пахомова
    18 сентября 2025
    Больше, чем просто город: пешая экскурсия по центру Владивостока
    отличная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. хоть и пешком, но маршрут построен так, что абсолютно не устали. Одна из лучших экскурсий,на которых я была. Видно, что экскурсовод любит свой город, и влюбляет в него гостей. Спасибо))
  • Е
    Елена
    9 сентября 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Мне везёт на мини-группы, когда все решают не прийти, и экскурсия становится индивидуальной. Спасибо Александру, что экскурсия состоялась, да ещё
    читать дальше

    и с продолжением в добавку к основному маршруту - настолько интересно и захватывающе было то, что Александр рассказывал. В истории было много имён, дат, сплетений разных событий, но Александр вёл рассказ легко и многое, что запомнилось. Мне было комфортно и по темпу, и по информационной наполненности экскурсии. Удивительно авантюрные люди приезжали на Дальний Восток за своим счастьем, и повествование Александра как-то передало настроение, что нет ничего невозможного, но надо много работать, уметь переносить трудности, иметь, конечно, особую бизнес-жилку помимо удачи, ну и оказаться в нужном месте в нужное время. . После экскурсии подписалась на канал Александра в тг, думаю, что с удовольствием буду следить за его постами. Думаю, что экскурсия подойдёт тем, кто хочет узнать больше о том, как формировался город, какие люди его населяли и почему он стал таким, как есть.

  • о
    ольга
    8 сентября 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Достойная экскурсия! Содержательно, но не утомительно, начата в назначенное время и окончена из минуты в минуту в финальной точке, это высший пилотаж. Респект Александру!
  • Д
    Дарья
    4 сентября 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Очень интересный рассказ о бизнес-жизни Владивостока. На чем разбогатели, как жили, как развивали дело. Познавательная прогулка по центру.
  • Е
    Елена
    3 сентября 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Интересная и информативная экскурсия по Владивостоку. Александр прекрасный рассказчик и профессионал своего дела. Ответил на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. Спасибо за отличную экскурсию!
  • Ю
    Юлия
    3 сентября 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Спасибо Александру за интересный рассказ! Не только приятная прогулка, познавательная история про предпринимателей города. Рекомендую всем кто занимается бизнесом или как-то связан с бизнесом. Такие экскурсии помогают снять розовые очки и не испытывать иллюзий.
  • Ю
    Юлия
    12 августа 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Экскурсия интересная, но скорее для более глубокого знакомства с городом, для первой встречи так сказать - не посоветовала бы. В
    читать дальше

    целом материал интересный, с уклоном в историю, не в архитектуру хоть и все действие разворачивается вокруг "знаковых домов". Гид - увлеченный историей города человек, продемонстрировал достаточно глубокие познания.

  • А
    Алёна
    12 июля 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Александр увлекательно рассказывает о деловых людях прошлого, об их авантюризме, взлетах и падениях и нетривиальных историях семейных династий. Более того,
    читать дальше

    экскурсия напрямую касается архитектуры, потому что деловые люди прошлого оставили после себя весьма интересные здания, которые во многом формируют облик центральных улиц города.

    Большое спасибо Александру, два часа прошли очень быстро.

  • А
    Анна
    10 мая 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Очень интересно было прослушать Александра. Действительно погружаешься в историю деловой жизни Владивостока.
    Мне очень понравилось, рассказы
    про таких личностей очень вдохновляют.
    Организация, маршрут - всё отлично. Спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Отличный способ, за небольшое количество времени, погрузится к истокам образования Владивостока и узнать как формировался и развивался город. Некоторые факты, искренне, удивили.
  • Д
    Дмитрий
    28 апреля 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Легкая прогулка по центральным улица Владивостока.
  • Т
    Татьяна
    2 марта 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Экскурсия понравилась. Информация очень интересная, изложение отличное.
    Но нам не повезло с погодой, был сильный северный ветер. Желательно в таких случаях запланировать несколько остановок в помещениях (кафе, магазинах и т. д.), чтобы погреться.
  • Д
    Дмитрий
    11 января 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Благодарю Александра за содержательную и насыщенную экскурсию. Посмотрели много интересных зданий в центре города, узнал много интересного об исторических фактах и знаменитых жителях Владивостока.
  • Л
    Лариса
    8 января 2025
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Отличная тема для тех, кто хочет узнавать историю города через истории людей. Спасибо Александру за то, что 31 декабря он
    читать дальше

    посвятил несколько часов тому, чтобы я могла познакомиться с городом через эту тему, при том, что я на экскурсии была одна!

  • П
    Павел
    17 ноября 2024
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Александр, приехал провести экскурсию, хоть и был дождь и я был один. За что отдельный респект!

    В самой экскурсии много интересных
    читать дальше

    фактах о предпринимателях того времени. Я правда ожидал, что будем заходить и на улочки, где множество небольших доходных домов и говорить про каждый из них, но мы двинулись вдоль площади в сторону моста. Возможно просто там все построил один человек))

    Экскурсию пришлось сократить ввиду того, что дождь усилился, но по моей Инициативе, поэтому вопросов нет. Сходил бы ещё раз но в солнечную погоду)

  • Н
    Наталия
    1 ноября 2024
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Очень интересная и познавательная экскурсия для знакомства с городом. Невозможно не влюбиться в этот город! Александр рассказывает понятным, простым языком, делится интересной информацией и 2 часа прошли на одном дыхании. Всем рекомендую экскурсии с Александром!!!
  • Е
    Евгений
    29 октября 2024
    Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
    Александр отличный экскурсовод.
    Провел для нас троих индивидуальную экскурсию, не стал отказываться из за того, что не набралась полная группа.
    Рассказывал с увлечением и радостью. Видно что человек любит историю Владивостока и изучает её.
    С интересом отвечал на дополнительные вопросы.

