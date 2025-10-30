Мини-группа
до 10 чел.
Немецкое наследие Владивостока
Погрузитесь в историю Владивостока, исследуя наследие Кунста и Альберса. Узнайте о первых универмагах и легендах немецкой диаспоры
Начало: Во дворе ГУМа
Расписание: ежедневно в 11:00
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
1100 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Люди дела старого Владивостока: историческая прогулка по Светланской
Откройте для себя живую историю Владивостока в компании опытного гида, прогуливаясь по знаменитой улице Светланской
Начало: В районе Семёновского сквера
Завтра в 19:00
11 дек в 08:15
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви
Начало: У Триумфальной арки
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток и его первые поселенцы
Жизнь на краю света всегда привлекала смелых и решительных. Узнайте, как они создавали историю Владивостока и оставили след в его облике
Начало: В районе стелы открывателям Владивостока
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Больше, чем просто город: пешая экскурсия по центру Владивостока
Начало: Ул. Алеутская, 2, Площадь двух вокзалов
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета30 октября 2025Очень понравилась экскурсия. Александр - очень харизматичный и обаятельный гид с прекрасным чистым русским языком и достойным владением материала. Прошлись
- ВВладислав16 октября 2025Тем, кто интересуется историей своей страны, тем, кто влюбился во Владивосток с первой встречи и желает узнать о нем больше - вам к Александру. Живой, увлекательный рассказ о людях, чьим созидательным трудом был создан прекрасный центр города.
- ЛЛюбовь18 сентября 2025Экскурсия по истории Владивостока через судьбы предпринимателей оставила очень приятное впечатление. Очевидно, что Александр - профессионал и глубоко знает историю города и его обитателей. Рассказ изобиловал интересными деталями, и все это было дополнено прекрасными видами города на закате. Большое спасибо!
- ППахомова18 сентября 2025отличная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. хоть и пешком, но маршрут построен так, что абсолютно не устали. Одна из лучших экскурсий,на которых я была. Видно, что экскурсовод любит свой город, и влюбляет в него гостей. Спасибо))
- ЕЕлена9 сентября 2025Мне везёт на мини-группы, когда все решают не прийти, и экскурсия становится индивидуальной. Спасибо Александру, что экскурсия состоялась, да ещё
- оольга8 сентября 2025Достойная экскурсия! Содержательно, но не утомительно, начата в назначенное время и окончена из минуты в минуту в финальной точке, это высший пилотаж. Респект Александру!
- ДДарья4 сентября 2025Очень интересный рассказ о бизнес-жизни Владивостока. На чем разбогатели, как жили, как развивали дело. Познавательная прогулка по центру.
- ЕЕлена3 сентября 2025Интересная и информативная экскурсия по Владивостоку. Александр прекрасный рассказчик и профессионал своего дела. Ответил на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. Спасибо за отличную экскурсию!
- ЮЮлия3 сентября 2025Спасибо Александру за интересный рассказ! Не только приятная прогулка, познавательная история про предпринимателей города. Рекомендую всем кто занимается бизнесом или как-то связан с бизнесом. Такие экскурсии помогают снять розовые очки и не испытывать иллюзий.
- ЮЮлия12 августа 2025Экскурсия интересная, но скорее для более глубокого знакомства с городом, для первой встречи так сказать - не посоветовала бы. В
- ААлёна12 июля 2025Александр увлекательно рассказывает о деловых людях прошлого, об их авантюризме, взлетах и падениях и нетривиальных историях семейных династий. Более того,
- ААнна10 мая 2025Очень интересно было прослушать Александра. Действительно погружаешься в историю деловой жизни Владивостока.
Мне очень понравилось, рассказы
про таких личностей очень вдохновляют.
Организация, маршрут - всё отлично. Спасибо большое!
- ТТатьяна1 мая 2025Отличный способ, за небольшое количество времени, погрузится к истокам образования Владивостока и узнать как формировался и развивался город. Некоторые факты, искренне, удивили.
- ДДмитрий28 апреля 2025Легкая прогулка по центральным улица Владивостока.
- ТТатьяна2 марта 2025Экскурсия понравилась. Информация очень интересная, изложение отличное.
Но нам не повезло с погодой, был сильный северный ветер. Желательно в таких случаях запланировать несколько остановок в помещениях (кафе, магазинах и т. д.), чтобы погреться.
- ДДмитрий11 января 2025Благодарю Александра за содержательную и насыщенную экскурсию. Посмотрели много интересных зданий в центре города, узнал много интересного об исторических фактах и знаменитых жителях Владивостока.
- ЛЛариса8 января 2025Отличная тема для тех, кто хочет узнавать историю города через истории людей. Спасибо Александру за то, что 31 декабря он
- ППавел17 ноября 2024Александр, приехал провести экскурсию, хоть и был дождь и я был один. За что отдельный респект!
В самой экскурсии много интересных
- ННаталия1 ноября 2024Очень интересная и познавательная экскурсия для знакомства с городом. Невозможно не влюбиться в этот город! Александр рассказывает понятным, простым языком, делится интересной информацией и 2 часа прошли на одном дыхании. Всем рекомендую экскурсии с Александром!!!
- ЕЕвгений29 октября 2024Александр отличный экскурсовод.
Провел для нас троих индивидуальную экскурсию, не стал отказываться из за того, что не набралась полная группа.
Рассказывал с увлечением и радостью. Видно что человек любит историю Владивостока и изучает её.
С интересом отвечал на дополнительные вопросы.
