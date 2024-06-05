Пешие экскурсии-прогулки во Владивостоке с экскурсоводом

Найдено 89 экскурсий в категории «Пешеходные» во Владивостоке, цены от 520 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка со вкусом по Владивостоку
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
23 отзыва
Популярное предложение
Гастрономическое путешествие по Владивостоку: от истории до современности
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие по вкусам и ароматам Владивостока, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Сквер Невельского
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:30
от 2 000 за человека
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
🚶 Пешая
скидка
35%
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
800520 за человека
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
История китайского квартала «Миллионка» во Владивостоке
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, исследуя историю и культуру китайского квартала «Миллионка»
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
4 500 за всё до 8 чел.
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Популярное предложение
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: на Корабельной набережной
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 800 за человека
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
22 отзыва
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490 за человека
Владивосток - не благодаря, а вопреки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города
Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу
Начало: На Корабельной набережной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 800 за всё до 4 чел.
Городские легенды Владивостока
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
65 отзывов
Городские легенды Владивостока
Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города
Начало: На ж/д станции Владивостока
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00
18 июня в 15:00
21 июня в 15:00
1 600 за человека
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Владивосток: Историческое путешествие «Город трех границ»
Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след
Начало: На ул. Светланской, у дома №20
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 600 за всё до 5 чел.
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера
Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме...
24 июня в 10:00
26 июня в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Люди дела: бизнесмены старого Владивостока
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Люди дела старого Владивостока: историческая прогулка по Светланской
Откройте для себя живую историю Владивостока в компании опытного гида, прогуливаясь по знаменитой улице Светланской
Начало: В районе Семёновского сквера
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00, в среду в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
2 000 за человека
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии
Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Романтические истории старого Владивостока
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви
Начало: У Триумфальной арки
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
38 отзывов
Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией
Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией
Начало: У входа в музей
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00
11 июня в 10:00
12 июня в 11:00
1 500 за человека
Владивосток: хроники японской диаспоры
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Владивосток: хроники японской диаспоры
Отыскать след японской культуры и узнать о влиянии мигрантов на прогулке по городу
Начало: На улице Адмирала Фокина
Расписание: в пятницу в 13:00
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
650 за человека
Таинственная Миллионка: город в городе
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
96 отзывов
Таинственная Миллионка: уникальное путешествие по историческому кварталу Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, пройдя по узким переулкам и воздушным мостикам загадочной Миллионки
Начало: На улице Адмирала Фокина
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
11 июня в 13:00
1 300 за человека
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Мистический Владивосток
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Мистический Владивосток: Путешествие по тайнам и легендам
Погрузитесь в мир мистики и тайн Владивостока. Откройте для себя истории, окутанные туманом времени и моря
Начало: У Пушкинского театра
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000 за всё до 6 чел.
Японские страницы Владивостока
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Японские страницы Владивостока
Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца
Начало: на центральной площади города
10 июня в 14:00
12 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Легенды и мифы Миллионки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Легенды и мифы Миллионки: уникальное путешествие по Владивостоку
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Миллионке, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: на улице Фокина
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Мир японской диаспоры во Владивостоке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Узнать о роли японцев в жизни города и погрузиться в их богатые традиции
Начало: На ул. Светланская
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
6 000 за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
9 отзывов
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
3 отзыва
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны
Начало: На ул. Адмирала Фокина
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800 за человека
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
Расписание: во вторник в 18:30
11 июня в 18:30
25 июня в 18:30
1 700 за человека
Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Японский сад в Владивостоке: сказочная экскурсия для детей
Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками
Начало: В районе Владивостокского государственного универс...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона
Начало: На улице Светланской
Завтра в 18:00
20 июня в 19:00
4 400 за всё до 5 чел.
В гостях у винодела
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
В гостях у винодела
Продегустировать органические вина Дальнего Востока и узнать, что такое автохтон
Начало: на ж/д станции Садгород
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
12 000 за всё до 6 чел.
Поход на остров Шкота
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
18 отзывов
Поход на остров Шкота
Начало: Ул Светланская 31. Кинотеатр «Уссури»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 500 за человека
Все видовые места Владивостока за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
3 отзыва
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900 за всё до 3 чел.
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
2 авг в 09:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800 за человека
Необитаемый остров Шкота
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Остров Шкота: приключенческая экскурсия в мир дикой природы
Остров Шкота во Владивостоке: приключение среди дикой природы и забытых руин. Откройте уединенный мир
Начало: Оговаривается индивидуально
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Мобильная фотопрогулка под ключ
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления
Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки
Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток
Расписание: Любой день, любое время
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 900 за человека
Островок Китая во Владивостоке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Островок Китая» во Владивостоке
Познакомьтесь с историческим наследием Владивостока через увлекательные рассказы и загадки прошлого
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 8 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Место встречи - адрес вашего проживания
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 3 чел.
Топ-8 мест Владивостока для фото
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925 за всё до 3 чел.
Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 3 чел.
Прикасаясь к приморью по-новому! Конная прогулка вдоль моря. Изумительные бухты Стеклянная и Шамора
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Прикасаясь к приморью по-новому! Конная прогулка вдоль моря. Изумительные бухты Стеклянная и Шамора
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за человека
Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
Начало: Забираем в любом месте в пределах города
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
По островам Шкота и Русский за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
По островам Шкота и Русский за один день
Начало: Я заберу вас от вашего отеля/апартаментов
Расписание: В любой день и в любое удобное время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
18 750 за всё до 3 чел.
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Начало: По желанию клиента
Расписание: Индивидуально, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
Начало: По желанию клиента
Расписание: В любой день по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
109009 810 за всё до 3 чел.
Путешествие на остров Русский и мыс Тобизина
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Путешествие на остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Обговаривается с гидом по телефону
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Начало: Заберем вас из любой точки города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 11:00
14 июня в 09:00
99009 405 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
    Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний
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    восток безумно понравился, сюда хочется возвращаться. Мыс Лисученко очень красочен и насыщен зеленью, море добавляет свой бирюзовый цвет. Оля потрясающая гид, великолепная девушка!! Она действительно знает свое дело. Сразу видно и чувствуется, как она любит свой край и старается эту любовь передать путешественнику. Проведет по тропам лучших локаций! Даёт время насытится красотой природной. Много расскажет интересных вещей. С ней хочется встретится снова и обязательно это сделаю на других экскурсиях!!! 🥰 Спасибо большое!!! 🌹И очень повезло с солнечным днём! Локаций красивых много и все было видно.

    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки
    Прекрасная прогулка, со множеством интересных исторических фактов и рассуждений, прогулка по городу до видовки с красивейшим видом города. Интеллигентный и
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    доброжелательный гид. Экскурсия не для первого знакомства с городом, а для тех, кто хочет не только увидеть, а именно узнать больше, для гурманов исторических фактов и загадок

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Сам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе через косу (во мне всего
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    49 кг), но справилась. .) На обратном пути океан так сильно не тянул. Накануне прошли сильные дожди, и в целом погода была пасмурная, так что вначале пути из-за ручьев переходили по камням и по окраинам тропинки, так что непромокаемые кроссовки сильно выручили меня. В этом месте природа живёт и дышит своей жизнью и превалирует над человеком, поэтому явно чувствуешь себя в гостях. Нам попадались полянки цветущих дальневосточных маков 🤗 Захватывающим кажется переход на мысик, но если смотреть под ноги гида, а не на обрывы по сторонам, то всё okay 😉 Исключительная благодарность Михаилу за то, что треккинг состоялся, несмотря на то, что получился индивидуальным. Из-за ненастья все мои катерные экскурсии были отменены, и я переживала, что останусь совсем без выходов и выездов из города. Внимательный ко всему гид, и теперь я с лёгкостью узнаю монгольский дуб!

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
    Большое спасибо за экскурсию! Она была очень интересная и информативная и душевная. Время пролетело не заметно.
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Городские легенды Владивостока
    Было очень интересно и познавательно, сложилось представление об истории города и его жителей. Спасибо, Елена!
  • В
    Валентин
    30 мая 2024
    История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
    Замечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающий историю своего края, легко,
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    доступно рассказала и показала историю становления и современную бытность китайского района Миллионка. Провела по замысловатым переулкам старого города, рассказала много интересных фактов о жизни того времени.

    Замечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающийЗамечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающийЗамечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающийЗамечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающийЗамечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающий
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
    Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)
    Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)
  • И
    Ивета
    29 мая 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
    Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Остров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. Михаил не только показал великолепие острова, он рассказал о растениях и животных острова. Рекомендую к посещению. Благодарю Михаила за чудесную поездку.
    Остров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. Михаил

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пешеходные»

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