1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Гастрономическое путешествие по Владивостоку: от истории до современности
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие по вкусам и ароматам Владивостока, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Сквер Невельского
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:30
от 2 000₽ за человека
скидка
35%
Мини-группа
1 час
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
800520₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История китайского квартала «Миллионка» во Владивостоке
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, исследуя историю и культуру китайского квартала «Миллионка»
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
4 500₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: на Корабельной набережной
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города
Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу
Начало: На Корабельной набережной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Городские легенды Владивостока
Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города
Начало: На ж/д станции Владивостока
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00
18 июня в 15:00
21 июня в 15:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Владивосток: Историческое путешествие «Город трех границ»
Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след
Начало: На ул. Светланской, у дома №20
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера
Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме...
24 июня в 10:00
26 июня в 10:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Люди дела старого Владивостока: историческая прогулка по Светланской
Откройте для себя живую историю Владивостока в компании опытного гида, прогуливаясь по знаменитой улице Светланской
Начало: В районе Семёновского сквера
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00, в среду в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии
Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви
Начало: У Триумфальной арки
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией
Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией
Начало: У входа в музей
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00
11 июня в 10:00
12 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Владивосток: хроники японской диаспоры
Отыскать след японской культуры и узнать о влиянии мигрантов на прогулке по городу
Начало: На улице Адмирала Фокина
Расписание: в пятницу в 13:00
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
650₽ за человека
Групповая
2 часа
Таинственная Миллионка: уникальное путешествие по историческому кварталу Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, пройдя по узким переулкам и воздушным мостикам загадочной Миллионки
Начало: На улице Адмирала Фокина
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
11 июня в 13:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Владивосток: Путешествие по тайнам и легендам
Погрузитесь в мир мистики и тайн Владивостока. Откройте для себя истории, окутанные туманом времени и моря
Начало: У Пушкинского театра
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Японские страницы Владивостока
Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца
Начало: на центральной площади города
10 июня в 14:00
12 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и мифы Миллионки: уникальное путешествие по Владивостоку
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Миллионке, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: на улице Фокина
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Узнать о роли японцев в жизни города и погрузиться в их богатые традиции
Начало: На ул. Светланская
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны
Начало: На ул. Адмирала Фокина
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
Расписание: во вторник в 18:30
11 июня в 18:30
25 июня в 18:30
1 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Японский сад в Владивостоке: сказочная экскурсия для детей
Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками
Начало: В районе Владивостокского государственного универс...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона
Начало: На улице Светланской
Завтра в 18:00
20 июня в 19:00
4 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
В гостях у винодела
Продегустировать органические вина Дальнего Востока и узнать, что такое автохтон
Начало: на ж/д станции Садгород
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
5 часов
Поход на остров Шкота
Начало: Ул Светланская 31. Кинотеатр «Уссури»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
2 авг в 09:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Остров Шкота: приключенческая экскурсия в мир дикой природы
Остров Шкота во Владивостоке: приключение среди дикой природы и забытых руин. Откройте уединенный мир
Начало: Оговаривается индивидуально
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления
Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки
Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток
Расписание: Любой день, любое время
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Островок Китая» во Владивостоке
Познакомьтесь с историческим наследием Владивостока через увлекательные рассказы и загадки прошлого
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Место встречи - адрес вашего проживания
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прикасаясь к приморью по-новому! Конная прогулка вдоль моря. Изумительные бухты Стеклянная и Шамора
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
Начало: Забираем в любом месте в пределах города
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
По островам Шкота и Русский за один день
Начало: Я заберу вас от вашего отеля/апартаментов
Расписание: В любой день и в любое удобное время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
18 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Начало: По желанию клиента
Расписание: Индивидуально, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
Начало: По желанию клиента
Расписание: В любой день по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
109009 810₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Обговаривается с гидом по телефону
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Начало: Заберем вас из любой точки города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 11:00
14 июня в 09:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина5 июня 2024Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
- ЕЕкатерина3 июня 2024Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний
- ЕЕкатерина2 июня 2024Прекрасная прогулка, со множеством интересных исторических фактов и рассуждений, прогулка по городу до видовки с красивейшим видом города. Интеллигентный и
- ООльга2 июня 2024Сам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе через косу (во мне всего
- ДДмитрий1 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Она была очень интересная и информативная и душевная. Время пролетело не заметно.
- ТТатьяна1 июня 2024Было очень интересно и познавательно, сложилось представление об истории города и его жителей. Спасибо, Елена!
- ВВалентин30 мая 2024Замечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающий историю своего края, легко,
- ММарина30 мая 2024Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)
- ИИвета29 мая 2024Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
- ССветлана29 мая 2024Остров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. Михаил не только показал великолепие острова, он рассказал о растениях и животных острова. Рекомендую к посещению. Благодарю Михаила за чудесную поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пешеходные»
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