🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 23 отзыва Популярное предложение Гастрономическое путешествие по Владивостоку: от истории до современности Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие по вкусам и ароматам Владивостока, где каждый уголок хранит свою историю Начало: Сквер Невельского от 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 35% скидка Мини-группа 1 час 1 отзыв Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас Начало: На улице Адмирала Фокина 800 520 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 134 отзыва История китайского квартала «Миллионка» во Владивостоке Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, исследуя историю и культуру китайского квартала «Миллионка» 4 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 22 отзыва Популярное предложение Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест Начало: на Корабельной набережной Расписание: ежедневно в 11:00 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 5 часов 22 отзыва Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении Начало: На ул. Светланской Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00 5 490 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 90 отзывов Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу Начало: На Корабельной набережной 5 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 65 отзывов Городские легенды Владивостока Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города Начало: На ж/д станции Владивостока Расписание: во вторник и пятницу в 15:00 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Владивосток: Историческое путешествие «Город трех границ» Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след Начало: На ул. Светланской, у дома №20 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 47 отзывов Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам 982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме... 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 27 отзывов Люди дела старого Владивостока: историческая прогулка по Светланской Откройте для себя живую историю Владивостока в компании опытного гида, прогуливаясь по знаменитой улице Светланской Начало: В районе Семёновского сквера Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00, в среду в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 91 отзыв Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви Начало: У Триумфальной арки 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 38 отзывов Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией Начало: У входа в музей Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 3 отзыва Владивосток: хроники японской диаспоры Отыскать след японской культуры и узнать о влиянии мигрантов на прогулке по городу Начало: На улице Адмирала Фокина Расписание: в пятницу в 13:00 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 96 отзывов Таинственная Миллионка: уникальное путешествие по историческому кварталу Владивостока Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, пройдя по узким переулкам и воздушным мостикам загадочной Миллионки Начало: На улице Адмирала Фокина Расписание: во вторник и субботу в 13:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой 28 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Мистический Владивосток: Путешествие по тайнам и легендам Погрузитесь в мир мистики и тайн Владивостока. Откройте для себя истории, окутанные туманом времени и моря Начало: У Пушкинского театра 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Японские страницы Владивостока Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца Начало: на центральной площади города 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Легенды и мифы Миллионки: уникальное путешествие по Владивостоку Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Миллионке, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: на улице Фокина 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Мир японской диаспоры во Владивостоке Узнать о роли японцев в жизни города и погрузиться в их богатые традиции Начало: На ул. Светланская 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 9 отзывов Иммерсивная прогулка «Городские легенды» Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого Начало: На Корабельной набережной 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 3 отзыва Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки» Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны Начало: На ул. Адмирала Фокина 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 5 отзывов Прогулка «Тёмная сторона Владивостока» Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия Начало: На улице Светланской Расписание: во вторник в 18:30 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Японский сад в Владивостоке: сказочная экскурсия для детей Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками Начало: В районе Владивостокского государственного универс... 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона Начало: На улице Светланской 4 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв В гостях у винодела Продегустировать органические вина Дальнего Востока и узнать, что такое автохтон Начало: на ж/д станции Садгород 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 5 часов 18 отзывов Поход на остров Шкота Начало: Ул Светланская 31. Кинотеатр «Уссури» Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 5 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 10 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 3 отзыва Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов от 14 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 8 отзывов «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 9000 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 54 отзыва Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке Начало: Любое место пределах города Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00 3 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Остров Шкота: приключенческая экскурсия в мир дикой природы Остров Шкота во Владивостоке: приключение среди дикой природы и забытых руин. Откройте уединенный мир Начало: Оговаривается индивидуально 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 9 отзывов Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток Расписание: Любой день, любое время 9 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Индивидуальная экскурсия «Островок Китая» во Владивостоке Познакомьтесь с историческим наследием Владивостока через увлекательные рассказы и загадки прошлого Начало: Центральная площадь г. Владивосток 3 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Остров Русский и мыс Тобизина Начало: Место встречи - адрес вашего проживания Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 9 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Топ-8 мест Владивостока для фото Начало: Ваш отель / апартаменты Расписание: Ежедневно 11500 10 925 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 12 отзывов Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами Начало: Центральная площадь, Владивосток от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Прикасаясь к приморью по-новому! Конная прогулка вдоль моря. Изумительные бухты Стеклянная и Шамора Начало: Кинотеатр Уссури Расписание: Ежедневно в 10:00 10 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи Начало: Забираем в любом месте в пределах города Расписание: В любое удобное время 5 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 1 отзыв По островам Шкота и Русский за один день Начало: Я заберу вас от вашего отеля/апартаментов Расписание: В любой день и в любое удобное время по договоренности 18 750 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 7 отзывов Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха Начало: По желанию клиента Расписание: Индивидуально, по договоренности 25 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Остров Русский - дальневосточный Кронштадт Начало: По желанию клиента Расписание: В любой день по договоренности 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 1 отзыв ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина Начало: Ваш отель / апартаменты Расписание: Ежедневно 10900 9 810 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Путешествие на остров Русский и мыс Тобизина Начало: Обговаривается с гидом по телефону Расписание: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 3 чел.