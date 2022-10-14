В путешествии по самым вкусным и интересным локациям нашего города я расскажу, как благодаря соседству с разными историческими регионами здесь сформировалась особая кухня, пестрая и оригинальная. Вы узнаете о щедрых дарах Японского моря, смелых экспериментах с традиционными блюдами разных народов и неожиданных ингредиентах, а также о калейдоскопе этно-заведений, где можно отведать классику азиатской кухни.
Мы с вами заранее обсудим ваши предпочтения, пожелания и возможности — и я составлю индивидуальную программу. Если же вы хотите получить объемное представление «обо всем по чуть-чуть», я предложу оптимальный маршрут. А вот и мои рекомендации, как стоит попробовать Владивосток на вкус: