Наш приморский город имеет свои сложившиеся взгляды на все, в том числе, и на еду. Корейская, китайская и японская, бурятская и якутская, грузинская и армянская кухни приобрели здесь особый владивостокский оттенок. Я составлю для вас индивидуальный маршрут — и мы отправимся исследовать палитру вкусов в уютных кафе, фешенебельных ресторанах и на колоритных базарах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удивительная гастрономия дальневосточной столицы

В путешествии по самым вкусным и интересным локациям нашего города я расскажу, как благодаря соседству с разными историческими регионами здесь сформировалась особая кухня, пестрая и оригинальная. Вы узнаете о щедрых дарах Японского моря, смелых экспериментах с традиционными блюдами разных народов и неожиданных ингредиентах, а также о калейдоскопе этно-заведений, где можно отведать классику азиатской кухни.

Мозаика вкусов и ароматов — на ваш выбор

Мы с вами заранее обсудим ваши предпочтения, пожелания и возможности — и я составлю индивидуальную программу. Если же вы хотите получить объемное представление «обо всем по чуть-чуть», я предложу оптимальный маршрут. А вот и мои рекомендации, как стоит попробовать Владивосток на вкус:

Полакомиться морскими деликатесами . Крабы, гребешки, трепанги, всевозможные креветки и кальмары — я подскажу, где лучше всего их купить в сыром и готовом виде. Какие виды знаменитых морепродуктов есть в Приморье и как в них разобраться. Кстати, с креветкой и гребешками у нас делают хинкали. Бесподобно!

. Крабы, гребешки, трепанги, всевозможные креветки и кальмары — я подскажу, где лучше всего их купить в сыром и готовом виде. Какие виды знаменитых морепродуктов есть в Приморье и как в них разобраться. Кстати, с креветкой и гребешками у нас делают хинкали. Бесподобно! Оценить сокровища Уссурийской тайги . Для искателей и любителей таежной экзотики в городе открыто заведение, где можно отведать изюбря, олеину, папоротник, дикоросы, ягоды и такие уникальные продукты, как диморфантовый мед: один из самых редких и ценных на планете.

. Для искателей и любителей таежной экзотики в городе открыто заведение, где можно отведать изюбря, олеину, папоротник, дикоросы, ягоды и такие уникальные продукты, как диморфантовый мед: один из самых редких и ценных на планете. Отправиться за колоритом Поднебесной . Вы попадете на настоящий шведский стол в ТЦ Китай-город и увидите, как китайские повара умело вплели в свою кухню российские представления о вкусном.

. Вы попадете на настоящий шведский стол в ТЦ Китай-город и увидите, как китайские повара умело вплели в свою кухню российские представления о вкусном. Заглянуть в гости к японским мастерам . Совсем рядом страна происхождения гастрономических хитов — роллов и суши. У нас здесь их готовят превосходно. Но отведать я посоветую не только эти блюда, а еще интересные супы и салаты, например, из лопуха.

. Совсем рядом страна происхождения гастрономических хитов — роллов и суши. У нас здесь их готовят превосходно. Но отведать я посоветую не только эти блюда, а еще интересные супы и салаты, например, из лопуха. Попробовать вьетнамское блюдо по секретному рецепту . Я покажу, где готовят национальное блюдо Бун Нем по-особенному.

. Я покажу, где готовят национальное блюдо Бун Нем по-особенному. Влюбиться в корейскую кухню. В прекрасном корейском ресторане вас угостят изысканными блюдами традиционной кухни Страны утренней свежести, составленными известным ресторатором из Сеула мистером Кимом.

Организационные детали