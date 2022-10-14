Гастрономические открытия во Владивостоке

Хинкали с гребешком, диморфантовый мед, салат из лопуха и другие чудеса дальневосточной кухни

Наш приморский город имеет свои сложившиеся взгляды на все, в том числе, и на еду.

Корейская, китайская и японская, бурятская и якутская, грузинская и армянская кухни приобрели здесь особый владивостокский оттенок.

Я составлю для вас индивидуальный маршрут — и мы отправимся исследовать палитру вкусов в уютных кафе, фешенебельных ресторанах и на колоритных базарах.
Гастрономические открытия во Владивостоке
Гастрономические открытия во Владивостоке
Гастрономические открытия во Владивостоке
Гастрономические открытия во Владивостоке
Гастрономические открытия во Владивостоке
Гастрономические открытия во Владивостоке
Гастрономические открытия во Владивостоке
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Описание

Что вас ожидает

Удивительная гастрономия дальневосточной столицы

В путешествии по самым вкусным и интересным локациям нашего города я расскажу, как благодаря соседству с разными историческими регионами здесь сформировалась особая кухня, пестрая и оригинальная. Вы узнаете о щедрых дарах Японского моря, смелых экспериментах с традиционными блюдами разных народов и неожиданных ингредиентах, а также о калейдоскопе этно-заведений, где можно отведать классику азиатской кухни.

Мозаика вкусов и ароматов — на ваш выбор

Мы с вами заранее обсудим ваши предпочтения, пожелания и возможности — и я составлю индивидуальную программу. Если же вы хотите получить объемное представление «обо всем по чуть-чуть», я предложу оптимальный маршрут. А вот и мои рекомендации, как стоит попробовать Владивосток на вкус:

  • Полакомиться морскими деликатесами. Крабы, гребешки, трепанги, всевозможные креветки и кальмары — я подскажу, где лучше всего их купить в сыром и готовом виде. Какие виды знаменитых морепродуктов есть в Приморье и как в них разобраться. Кстати, с креветкой и гребешками у нас делают хинкали. Бесподобно!
  • Оценить сокровища Уссурийской тайги. Для искателей и любителей таежной экзотики в городе открыто заведение, где можно отведать изюбря, олеину, папоротник, дикоросы, ягоды и такие уникальные продукты, как диморфантовый мед: один из самых редких и ценных на планете.
  • Отправиться за колоритом Поднебесной. Вы попадете на настоящий шведский стол в ТЦ Китай-город и увидите, как китайские повара умело вплели в свою кухню российские представления о вкусном.
  • Заглянуть в гости к японским мастерам. Совсем рядом страна происхождения гастрономических хитов — роллов и суши. У нас здесь их готовят превосходно. Но отведать я посоветую не только эти блюда, а еще интересные супы и салаты, например, из лопуха.
  • Попробовать вьетнамское блюдо по секретному рецепту. Я покажу, где готовят национальное блюдо Бун Нем по-особенному.
  • Влюбиться в корейскую кухню. В прекрасном корейском ресторане вас угостят изысканными блюдами традиционной кухни Страны утренней свежести, составленными известным ресторатором из Сеула мистером Кимом.

Организационные детали

  • Все дегустации и питание оплачиваются отдельно: средний счет за обед в хороших кафе от 1000 руб. /человека, в ресторане — от 2000 руб. /человека
  • Сообщите, пожалуйста, гиду заранее о наличии пищевой аллергии
  • Если вас будет больше 4 человек, можно организовать трансфер на микроавтобусе за дополнительную плату

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе кинотеатра «Океан»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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