Индивидуальные экскурсии во Владивостоке с личным гидом

Найдено 225 экскурсий в категории «Индивидуальные» во Владивостоке, цены от 690 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Владивостока на остров Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
178 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1186010 674 за всё до 4 чел.
Топ-5 мысов острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
35 отзывов
Популярное предложение
Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа
Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
10 990 за всё до 4 чел.
Владивосток - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Владивосток - первая встреча: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Владивосток с его захватывающими видами и историческими местами. Погрузитесь в атмосферу города-порта и ощутите его неповторимый колорит
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
8 600 за всё до 7 чел.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
История китайского квартала «Миллионка» во Владивостоке
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, исследуя историю и культуру китайского квартала «Миллионка»
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
4 500 за всё до 8 чел.
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
26 000 за всё до 10 чел.
Топ-8 мест для фото во Владивостоке
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
281 отзыв
Популярное предложение
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
Завтра в 15:00
10 июня в 07:00
10 950 за всё до 3 чел.
Вечерний Владивосток
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Вечерний Владивосток: путешествие по светящемуся городу мостов
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь красотой Владивостока в свете заката. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной тайн и историй
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
Город у Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
197 отзывов
Город у Тихого океана: эксклюзивная экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от исторических памятников до захватывающих видов Тихого океана и Сихотэ-Алиня
Начало: От гостиницы
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
129 отзывов
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:30
11 270 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать на остров Русский
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы
Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете
Начало: В центре города
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 800 за всё до 3 чел.
Владивосток - русский Сан-Франциско
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 200 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Владивосток
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Морские деликатесы острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
92 отзыва
Вкусные приключения: Морские деликатесы острова Русский и живописные бухты Владивостока
Погрузитесь в мир морских вкусов и красот природы Владивостока и острова Русский. Дегустация морепродуктов и посещение фермы трепанга ждут вас
Начало: На центральной площади «Борцов Революции»
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Владивосток - не благодаря, а вопреки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города
Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу
Начало: На Корабельной набережной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 800 за всё до 4 чел.
Топ-5 лучших мест Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия
Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Начало: По договоренности
12 июня в 10:00
14 июня в 14:00
9 340 за всё до 3 чел.
Едем на живописный остров Шкота
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток
Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
Сегодня в 15:30
Завтра в 17:30
12 670 за всё до 3 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
94 отзыва
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
58 отзывов
Остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по историческим и природным красотам
Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды
Завтра в 05:00
10 июня в 18:00
10 750 за всё до 3 чел.
Привет, я Владивосток!
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
114 отзывов
Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190011 305 за всё до 3 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
44 отзыва
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за всё до 4 чел.
Топ-места в окрестностях Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Владивосток как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
116 отзывов
Владивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места
Начало: У кинотеатра Океан
14 июня в 08:30
15 июня в 08:00
8 670 за всё до 4 чел.
Влюбиться во Владивосток за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 500 за всё до 3 чел.
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
47 отзывов
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Владивосток: Историческое путешествие «Город трех границ»
Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след
Начало: На ул. Светланской, у дома №20
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 600 за всё до 5 чел.
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера
Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме...
24 июня в 10:00
26 июня в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Владивосток и остров Русский за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
31 отзыв
Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день
Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии
Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Романтические истории старого Владивостока
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви
Начало: У Триумфальной арки
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Приморский сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
40 отзывов
Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока
Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами
Начало: У вашего отеля
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте
Начало: Центр
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
29 990 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500 за всё до 3 чел.
Владивосток и остров Русский на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Владивосток и остров Русский на авто
Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
178 отзывов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343 за всё до 6 чел.
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648 за всё до 5 чел.
На остров Шкота - с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
11 отзывов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
15 990 за всё до 3 чел.
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
Сегодня в 11:30
14 июня в 08:00
105009 450 за всё до 4 чел.
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 500 за всё до 3 чел.
Топ-8 локаций острова Русский: поездка на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике
Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас
Начало: Заберу от гостиницы
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1279911 520 за всё до 3 чел.
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750 за всё до 4 чел.
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
21 800 за всё до 3 чел.
10 мест для фото на Русском Острове
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций для незабываемого отдыха
Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1450011 600 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Владивосток»
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в Владивосток на комфортабельном авто
Выберите удобный трансфер в Владивостоке: встреча у терминала, помощь с багажом, комфортная поездка
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
3 500 за человека
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Михаил вы лучший экскурсовод!!!!! Мы замечательно провели время, много увидели красивых мест, послушали советов где купить вкусных и не дорогих крабов, куда сходить по магазинам, и далее едем в Находку!!!! Спасибо вам огромное, всём советуют Мишаня ты👍💯
  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
    Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
    читать дальше

    путь открываются богически прекрасные виды на море, красивейшие бухты с кристально чистой водой, а необычные могильные сосны дополняют образ. Райское местечко, практически без людей, так как такую экстремальную дорогу осилит далеко не каждая машина. Прекрасное, удаленно-уединенное место 👍

  • К
    Константин
    4 июня 2024
    Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
    Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово
  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Остров Русский и бухта Стеклянная
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Владивосток - первая встреча
    Экскурсия очень понравилась, все было очень интересно! Хоть погода нас и подвела, но наш гид немного изменил маршрут и свозил
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    на с еще в бухту стеклянушку (ее в нашем маршруте изначально не было). Гид интересно и с юмором проводит экскурсию, скучно не было! Очень рекомендую!

  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
    читать дальше

    историю края. Судя по всему настоящий патриот Приморья. Отлично водит автомобиль, в т. ч. по бездорожье. Кипит идеями… Рекомендую, не пожалеете.

  • М
    Марьяна
    3 июня 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Хотим выразить благодарность за шикарную экскурсию👍 Андрей, Вы большой умница. Ваша доброжелательность, воспитание и любовь к своему краю просто восхищают🤝
    читать дальше

    Мы остались довольны всем, начиная от заказа экскурсии до невероятных видов, ради них стоит преодолеть тысячи километров. Ребята, успехов вашей команде👌

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний
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    восток безумно понравился, сюда хочется возвращаться. Мыс Лисученко очень красочен и насыщен зеленью, море добавляет свой бирюзовый цвет. Оля потрясающая гид, великолепная девушка!! Она действительно знает свое дело. Сразу видно и чувствуется, как она любит свой край и старается эту любовь передать путешественнику. Проведет по тропам лучших локаций! Даёт время насытится красотой природной. Много расскажет интересных вещей. С ней хочется встретится снова и обязательно это сделаю на других экскурсиях!!! 🥰 Спасибо большое!!! 🌹И очень повезло с солнечным днём! Локаций красивых много и все было видно.

    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Михаил прекрасный гид, харизматичный, который действительно любит то, чем занимается, любит свой город и край. Экскурсия прошла легко и очень занимательно, спасибо ☺️

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Путешествие из Владивостока на остров Русский
  2. Топ-5 мысов острова Русский
  3. Владивосток - первая встреча
  4. История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
  5. К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 225 экскурсий и билетов от 690 до 65 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3768 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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