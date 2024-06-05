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🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете Начало: В центре города 6 800 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский 11 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 95 отзывов Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе Начало: Центр города 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 92 отзыва Вкусные приключения: Морские деликатесы острова Русский и живописные бухты Владивостока Погрузитесь в мир морских вкусов и красот природы Владивостока и острова Русский. Дегустация морепродуктов и посещение фермы трепанга ждут вас Начало: На центральной площади «Борцов Революции» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 90 отзывов Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу Начало: На Корабельной набережной 5 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом Начало: По договоренности 9 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 17 отзывов Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания Начало: У вашего отеля во Владивостоке 12 670 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 94 отзыва Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны Начало: Отель туристов 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 58 отзывов Остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по историческим и природным красотам Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды 10 750 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6.5 часов 114 отзывов Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии 11900 11 305 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Фотопрогулка 12 часов 44 отзыва Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас 49 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 50 отзывов Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас Начало: Отель туристов 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 116 отзывов Владивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места Начало: У кинотеатра Океан 8 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 46 отзывов Влюбиться во Владивосток за 1 день Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский 11 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 47 отзывов Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас Начало: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Владивосток: Историческое путешествие «Город трех границ» Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след Начало: На ул. Светланской, у дома №20 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 47 отзывов Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам 982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме... 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 31 отзыв Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 91 отзыв Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 40 отзывов Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами Начало: У вашего отеля 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 23 отзыва Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии Начало: У вашего отеля 26 500 ₽ за всё до 3 чел.

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