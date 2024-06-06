🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 23 отзыва Популярное предложение Гастрономическое путешествие по Владивостоку: от истории до современности Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие по вкусам и ароматам Владивостока, где каждый уголок хранит свою историю Начало: Сквер Невельского от 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 35 отзывов Популярное предложение Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто Начало: По договоренности 10 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 29 отзывов Популярное предложение По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан... Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 3 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 9 отзывов Популярное предложение Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного Начало: На площади Борцов Революции Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 2 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Популярное предложение Владивосток - первая встреча: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Владивосток с его захватывающими видами и историческими местами. Погрузитесь в атмосферу города-порта и ощутите его неповторимый колорит Начало: У вашего отеля 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 35% скидка Мини-группа 1 час 1 отзыв Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас Начало: На улице Адмирала Фокина 800 520 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 134 отзыва История китайского квартала «Миллионка» во Владивостоке Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, исследуя историю и культуру китайского квартала «Миллионка» 4 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 39 отзывов Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку Начало: На площади Борцов Революции Расписание: ежедневно в 10:00 1 800 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Популярное предложение К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере Начало: На ул. Катерная 6В 26 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 96 отзывов Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас Начало: Кинотеатр Уссури Расписание: ежедневно в 07:30 5 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 281 отзыв Популярное предложение Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог... 10 950 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Вечерний Владивосток: путешествие по светящемуся городу мостов Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь красотой Владивостока в свете заката. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной тайн и историй Начало: В центре города 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 197 отзывов Город у Тихого океана: эксклюзивная экскурсия по Владивостоку Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от исторических памятников до захватывающих видов Тихого океана и Сихотэ-Алиня Начало: От гостиницы 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 15% скидка Мини-группа 12 часов 13 отзывов Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото Начало: У остановки «Луговая» Расписание: ежедневно в 07:30 5400 4 590 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 129 отзывов Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое Начало: По договоренности 11 270 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете Начало: В центре города 6 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 5 часов 22 отзыва Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении Начало: На ул. Светланской Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00 5 490 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский 11 200 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 2 часа 86 отзывов На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой Начало: В выбранной бухте Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00 2 670 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 95 отзывов Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе Начало: Центр города 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 92 отзыва Вкусные приключения: Морские деликатесы острова Русский и живописные бухты Владивостока Погрузитесь в мир морских вкусов и красот природы Владивостока и острова Русский. Дегустация морепродуктов и посещение фермы трепанга ждут вас Начало: На центральной площади «Борцов Революции» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом Начало: По договоренности 9 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 94 отзыва Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны Начало: Отель туристов 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 58 отзывов Остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по историческим и природным красотам Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды 10 750 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6.5 часов 114 отзывов Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии 11900 11 305 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Фотопрогулка 12 часов 44 отзыва Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас 49 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 50 отзывов Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас Начало: Отель туристов 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 116 отзывов Владивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места Начало: У кинотеатра Океан 8 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 65 отзывов Городские легенды Владивостока Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города Начало: На ж/д станции Владивостока Расписание: во вторник и пятницу в 15:00 1 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 47 отзывов Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас Начало: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 47 отзывов Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам 982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме... 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 27 отзывов Люди дела старого Владивостока: историческая прогулка по Светланской Откройте для себя живую историю Владивостока в компании опытного гида, прогуливаясь по знаменитой улице Светланской Начало: В районе Семёновского сквера Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00, в среду в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 31 отзыв Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 91 отзыв Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви Начало: У Триумфальной арки 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 40 отзывов Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами Начало: У вашего отеля 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 14 отзывов Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте Начало: Центр 29 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 6 часов 11 отзывов Популярное предложение Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00 3 800 ₽ за человека

🚤 На катере Групповая 10 часов 2 отзыва В тренде Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме Начало: На ул. Катерной, 6в 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Владивосток и остров Русский на авто Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 13 часов 33 отзыва Популярное предложение Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе Начало: На Светланской улице Расписание: ежедневно в 07:00 5 900 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 6 часов 6 отзывов Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе Начало: На улице Светланская Расписание: ежедневно в 07:30 6 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 38 отзывов Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией Начало: У входа в музей Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00 1 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 178 отзывов Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике Начало: Заберем от гостиницы 19270 17 343 ₽ за всё до 6 чел.