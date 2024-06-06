А Алексей Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки Милейшая ведущая, уютное место, интересная экскурсия. И чая попили, и экскурс послушали. Красота…!

П Павел Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку Очень живописный маршрут! Было интересно переходить залив в брод. Михаил интересный и приятный гид и человек, отлично знающий историю, флору и фауну радного края. Рекомендую!

О Оксана Топ-8 мест для фото во Владивостоке Михаил вы лучший экскурсовод!!!!! Мы замечательно провели время, много увидели красивых мест, послушали советов где купить вкусных и не дорогих крабов, куда сходить по магазинам, и далее едем в Находку!!!! Спасибо вам огромное, всём советуют Мишаня ты👍💯

К Ксения Полуостров Гамова и Кравцовские водопады читать дальше путь открываются богически прекрасные виды на море, красивейшие бухты с кристально чистой водой, а необычные могильные сосны дополняют образ. Райское местечко, практически без людей, так как такую экстремальную дорогу осилит далеко не каждая машина. Прекрасное, удаленно-уединенное место 👍 Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот

В Валентина Прогулка «Тёмная сторона Владивостока» Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!

К Константин Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово

О Оксана Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня читать дальше ну а ты огонь- всегда со всеми на связи. вам процветания и туристов . Обязательно кто поедет к вам в гости рекомендую эту экскурсию. Большая Медведица, я вас люблю Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька

О Оксана Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком читать дальше все очень хорошо рассказывал. Я уже нескольким людям посоветовала эту экскурсию. Особенно понравился поход на маяк, да еще и в такую погоду. Фото очень впечатляющие. очень рекомендую всем. Я была очень довольна, не смотря на погоду. Погода была очень отвратная, но нам предоставили пледы, зонты. Наш замечательный гид

К Ксения Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!