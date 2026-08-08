Владивостоку всего 160 лет, но сколько народов, культур и традиций перемешалось здесь за это время… Конечно, это затронуло и местную кухню! Очарует она вас или удивит? Вы выясните на нашей прогулке: узнаете, из каких ингредиентов формируется понятие «дальневосточная кухня», откроете историю первых ресторанов, магазинов и отелей города. И конечно, оцените блюда на вкус.

Описание экскурсии

Историко-гастрономическая экскурсия по городу В

Что ел, пил и куда ходил гулять Владивосток в свои первые годы, 160 лет назад? Где покупал продукты, и какие блюда были популярны в разные времена? Об этом и многом другом наша прогулка по исторической части города. Здесь, на улице Светланская и в ближайших старых кварталах, вы узнаете о бывших отелях и ресторанах города, увидите архивные фото и познакомитесь с интерьерами некоторых заведений.

Дальний Восток на тарелке

Я расскажу вам, где и как добывают морепродукты, помогу найти ключ к пониманию современной дальневосточной кухни. Также я покажу вам заведения с различной кухней, где вы после экскурсии сможете оценить оригинальность и качество предлагаемых блюд. Устрицы, крабы, трепанги, гребешки, оленина, салат из папоротника, кимчи, паровые пирожки пян-се — выбирайте!

Организационные детали