Открыть уникальность дальневосточной кухни в теории и на практике, гуляя по центру города
Владивостоку всего 160 лет, но сколько народов, культур и традиций перемешалось здесь за это время… Конечно, это затронуло и местную кухню! Очарует она вас или удивит? Вы выясните на нашей прогулке: узнаете, из каких ингредиентов формируется понятие «дальневосточная кухня», откроете историю первых ресторанов, магазинов и отелей города. И конечно, оцените блюда на вкус.
Что ел, пил и куда ходил гулять Владивосток в свои первые годы, 160 лет назад? Где покупал продукты, и какие блюда были популярны в разные времена? Об этом и многом другом наша прогулка по исторической части города. Здесь, на улице Светланская и в ближайших старых кварталах, вы узнаете о бывших отелях и ресторанах города, увидите архивные фото и познакомитесь с интерьерами некоторых заведений.
Дальний Восток на тарелке
Я расскажу вам, где и как добывают морепродукты, помогу найти ключ к пониманию современной дальневосточной кухни. Также я покажу вам заведения с различной кухней, где вы после экскурсии сможете оценить оригинальность и качество предлагаемых блюд. Устрицы, крабы, трепанги, гребешки, оленина, салат из папоротника, кимчи, паровые пирожки пян-се — выбирайте!
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви на время прогулки — рельеф Владивостока холмистый
Сделаем техническую остановку в одном из заведений, чтобы отдохнуть и перекусить
На случай непогоды возможна авто-пешеходная форма экскурсии (для группы из 4 участников)
С вами буду я или гид из моей команды
в понедельник и воскресенье в 17:30, в четверг и пятницу в 17:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сквер Невельского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 17:30, в четверг и пятницу в 17:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 678 туристов
Меня зовут Виктория. Я родилась и живу во Владивостоке, это мой город. Работаю с командой гидов. Мы хотим, чтобы вы смогли понять и полюбить этот город, узнать его судьбу, побродить читать дальшеуменьшить
по дворикам, улицам и сопкам. А это непросто, ведь как написал Р. Рождественский «… Владивосток будто качели: вверх — вниз, вверх — вниз… Это — без наигрыша и рисовок — у океана природа учится. Это на спины щербатых сопок, сопя и кряхтя, взбираются улицы». Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория, спасибо за экскурсию)) Мы брали в начале своего путешествия по Владивостоку, чтобы посмотреть и попробовать местную и вкусные блюда)) В целом все понравилось, в любом случае было полезно познакомиться и правильно составить свой маршрут)
Виктория
Ответ организатора:
Спасибо, Татьяна! Может в следующий раз распробуете что-то новое ещё)
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Ирина
Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно. Виктория-очень коммуникабельный экскурсовод. Обязательно воспользуюсь советами-попробую рекомендованные местные блюда и продукты.
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Ольга
Виктория провела для нас отличную и информативную экскурсию! так как наша экскурсия была в начале путешествия, то мы успели побывать во многих рекомендованных местах, коровье без подсказки мы бы и не нашли! Срасиьо еще раз!
Виктория
Ответ организатора:
Ольга, спасибо большое за отзыв. Рада, что не ошиблась с рекомендациями. Хороших Вам впечатлений во всех путешествиях!
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Елена
Экскурсия прошла на одном дыхании. Виктория - знающий, коммуникабельный экскурсовод. Получили большое удовольствие от прогулки. Сложили свое доброе впечатление о Владивостоке.
Виктория
Ответ организатора:
Елена, спасибо! Мне очень приятно
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Ирина
удачно нашли эту экскурсию в начале нашего путешествия. гид Виктория замечательно интересно рассказывала про историю города и поделилась полезной информацией по морепродуктами и дальневосточной кухне
Виктория
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за добрые слова! И большой привет Вашей маме.
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