Прогулка со вкусом по Владивостоку

Открыть уникальность дальневосточной кухни в теории и на практике, гуляя по центру города

Владивостоку всего 160 лет, но сколько народов, культур и традиций перемешалось здесь за это время… Конечно, это затронуло и местную кухню! Очарует она вас или удивит? Вы выясните на нашей прогулке: узнаете, из каких ингредиентов формируется понятие «дальневосточная кухня», откроете историю первых ресторанов, магазинов и отелей города. И конечно, оцените блюда на вкус.
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Прогулка со вкусом по Владивостоку
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Историко-гастрономическая экскурсия по городу В

Что ел, пил и куда ходил гулять Владивосток в свои первые годы, 160 лет назад? Где покупал продукты, и какие блюда были популярны в разные времена? Об этом и многом другом наша прогулка по исторической части города. Здесь, на улице Светланская и в ближайших старых кварталах, вы узнаете о бывших отелях и ресторанах города, увидите архивные фото и познакомитесь с интерьерами некоторых заведений.

Дальний Восток на тарелке

Я расскажу вам, где и как добывают морепродукты, помогу найти ключ к пониманию современной дальневосточной кухни. Для этого предлагаю заглянуть в одно из заведений по вашим пожеланиям — самостоятельно или с моим сопровождением и продолжением рассказа. Устрицы, крабы, трепанги, гребешки, оленина, салат из папоротника, кимчи, паровые пирожки пян-се — выбирайте!

Организационные детали

  • Еда и напитки в выбранном заведении оплачиваются отдельно по счету (в среднем 700-900 руб. на человека)
  • Пожалуйста, предупредите, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты
  • На случай непогоды возможна авто-пешеходная форма экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сквер Невельского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные🍤Гастрономические

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