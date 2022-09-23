Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Историко-гастрономическая экскурсия по городу В
Что ел, пил и куда ходил гулять Владивосток в свои первые годы, 160 лет назад? Где покупал продукты, и какие блюда были популярны в разные времена? Об этом и многом другом наша прогулка по исторической части города. Здесь, на улице Светланская и в ближайших старых кварталах, вы узнаете о бывших отелях и ресторанах города, увидите архивные фото и познакомитесь с интерьерами некоторых заведений.
Дальний Восток на тарелке
Я расскажу вам, где и как добывают морепродукты, помогу найти ключ к пониманию современной дальневосточной кухни. Для этого предлагаю заглянуть в одно из заведений по вашим пожеланиям — самостоятельно или с моим сопровождением и продолжением рассказа. Устрицы, крабы, трепанги, гребешки, оленина, салат из папоротника, кимчи, паровые пирожки пян-се — выбирайте!
Организационные детали
Еда и напитки в выбранном заведении оплачиваются отдельно по счету (в среднем 700-900 руб. на человека)
Пожалуйста, предупредите, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты
На случай непогоды возможна авто-пешеходная форма экскурсии
Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сквер Невельского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели 15 экскурсий для 32 туристов
Меня зовут Виктория. Я родилась и живу во Владивостоке, это мой город. Работаю с командой гидов. Мы хотим, чтобы вы смогли понять и полюбить этот город, узнать его судьбу, побродить по дворикам, улицам и сопкам. А это непросто, ведь как написал Р. Рождественский «… Владивосток будто качели: вверх — вниз, вверх — вниз… Это — без наигрыша и рисовок — у океана природа учится. Это на спины щербатых сопок, сопя и кряхтя, взбираются улицы». Присоединяйтесь к нашим прогулкам!