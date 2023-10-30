Смешенная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Что вас ожидает:
- Сопка Крестовая
- Сопка Алексеевская
- Сопка Тюменская
- Сопка форта Поспелова
- Сопка Монастырская
- Сопка Бурачека
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Город на семи ветрах — так поэтично называют свой родной город жители Владивостока. Он расположен на высоких приморских сопках, овеваемых ветрами с Тихого океана. Вы проедете на авто по шести холмам-сопкам, с каждой из них открываются потрясающие панорамы на жилые районы, морской порт, на заливы и мосты столицы Дальнего Востока.
Программа
- Сопка Крестовая, 89 м. – захватывающий вид на мосты Золотой и Русский, пролив Босфор Восточный, морской порт;
- Сопка Алексеевская, 82 м. – лучший вид на исторические кварталы Владивостока;
- Сопка Тюменская, 206 м. – проедем по проспекту Красоты, замечательный ракурс на бухту Золотой рог, знакомство с Нагорным парком;
- Сопка форта Поспелова, 150 м. – остров Русский, проезжаем два знаменитых моста (Русский и Золотой), увидим как на ладони материковую часть Владивостока, кампус ДВФУ, Приморский океанариум, маяки и острова;
- Сопка Монастырская, 181 м. – отличная видовая площадка на южную часть Владивостока, заброшенная сфера ПВО, Морское кладбище;
- Сопка Бурачека, 138 м. – «вишенка на торте». Удобная лестница, панорама на 360 градусов. Владивосток как на ладони!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда в 15:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор во Владивостоке
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Можно с детьми
Необычные
История и культура
Похожие туры из Владивостока
Индивидуальная
5 часов
Владивосток, остров Русский и маяк Токаревского
Насыщенная обзорная экскурсия по удивительному приморскому городу и его живописным окрестностям
Ул Светланская 31
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
от 109809 882₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
На паркинге яхт в центре города
21 апр
28 апр
5 мая
12 мая
4 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Морская прогулка по Владивостоку
По договоренности
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
50 000₽ за всё до 4 чел.