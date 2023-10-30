На семи ветрах

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
На семи ветрах
На семи ветрах
На семи ветрах
На семи ветрах
На семи ветрах
На семи ветрах

Что вас ожидает:

  • Сопка Крестовая
  • Сопка Алексеевская
  • Сопка Тюменская
  • Сопка форта Поспелова
  • Сопка Монастырская
  • Сопка Бурачека
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Город на семи ветрах — так поэтично называют свой родной город жители Владивостока. Он расположен на высоких приморских сопках, овеваемых ветрами с Тихого океана. Вы проедете на авто по шести холмам-сопкам, с каждой из них открываются потрясающие панорамы на жилые районы, морской порт, на заливы и мосты столицы Дальнего Востока.

Программа

  • Сопка Крестовая, 89 м. – захватывающий вид на мосты Золотой и Русский, пролив Босфор Восточный, морской порт;
  • Сопка Алексеевская, 82 м. – лучший вид на исторические кварталы Владивостока;
  • Сопка Тюменская, 206 м. – проедем по проспекту Красоты, замечательный ракурс на бухту Золотой рог, знакомство с Нагорным парком;
  • Сопка форта Поспелова, 150 м. – остров Русский, проезжаем два знаменитых моста (Русский и Золотой), увидим как на ладони материковую часть Владивостока, кампус ДВФУ, Приморский океанариум, маяки и острова;
  • Сопка Монастырская, 181 м. – отличная видовая площадка на южную часть Владивостока, заброшенная сфера ПВО, Морское кладбище;
  • Сопка Бурачека, 138 м. – «вишенка на торте». Удобная лестница, панорама на 360 градусов. Владивосток как на ладони!
Окончание экскурсии в 19:00 на центральной площади города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
История и культура

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