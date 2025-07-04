Владивосток — город сопок, туманов и солёного ветра.
Приглашаю вместе исследовать его главные достопримечательности и тайные места! Вы познакомитесь с историческим центром, оцените Токаревский маяк, а ещё подниметесь на смотровую площадку с видом на Японское море.
Приглашаю вместе исследовать его главные достопримечательности и тайные места! Вы познакомитесь с историческим центром, оцените Токаревский маяк, а ещё подниметесь на смотровую площадку с видом на Японское море.
Ближайшие даты:4
июл
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Владивосток: маяк, видовые площадки, набережные
- В первую очередь отправимся к действующему Токаревскому маяку, построенному в 1913 году на живописной косе. Я расскажу вам интересные факты об этом месте, в том числе секрет названия косы — Токаревская кошка.
- Затем прокатимся через центр Владивостока: вы полюбуетесь архитектурой и услышите историю города. Увидите Корабельную набережную со штабом Тихоокеанского флота, военные корабли и подводную лодку — музей. На фуникулёре поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамой бухты Золотой Рог.
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия.
- Транспорт включён в стоимость. По договорённости можно поставить детские кресла.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Светланская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 699 туристов
Всем привет, меня зовут Михаил! Я родился и вырос во Владивостоке, очень люблю свой край. С удовольствием покажу вам его самые интересные места и поделюсь нескучными историями.Задать вопрос
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